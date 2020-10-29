Мировое против уголовного

Три вопроса о соглашении между Baring Vostok и Артемом Аветисяном

Baring Vostok и Артем Аветисян договорились отозвать все иски и развивать банк «Восточный». Параллельно фонд возместит ущерб по уголовному делу против Майкла Калви. Но это вряд ли приведет к его прекращению, скептичны эксперты

Артем Аветисян (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Корпоративный конфликт за банк «Восточный» между фондом Baring Vostok и владельцем компании «Финвижн» Артемом Аветисяном завершается: в среду, 28 октября, стороны объявили о заключении мирового соглашения, благодаря которому они откажутся от всех исков друг к другу. Кроме того, банк «Восточный», признанный потерпевшим по уголовному делу против основателя фонда Майкла Калви и его коллег, сообщил, что получит возмещение ущерба в виде 2,5 млрд руб. от аффилированного с фондом Первого коллекторского бюро (ПКБ). Само ПКБ получит эти деньги от акционера.

После заключения мирового соглашения обе стороны заявляют, что корпоративный спор и уголовное дело, возбужденное в 2018 году против топ-менеджеров Baring, не связаны между собой. В прошлом такой позиции придерживался только Артем Аветисян, а сотрудники Baring Vostok и юристы фонда неоднократно говорили, что уголовное дело является следствием конфликта за контроль над банком.

Корпоративный спор начался еще в 2018 году, стороны судились в Лондоне и на Кипре, а уголовное дело против основателя Baring Vostok было возбуждено в феврале 2019 года, с тех пор Калви находился в СИЗО, а затем под домашним арестом. За прошедшее время компания Аветисяна получила контроль над банком и сменила его менеджмент, а также предъявила многомиллиардные требования к Майклу Калви. В свою очередь, фонду не удалось отбиться от судебных претензий в России, но удалось выиграть ряд судов за рубежом. Опрошенные РБК юристы сомневаются, что мировое соглашение и погашение ущерба помогут добиться оправдания Майкла Калви в уголовном процессе.

В среду, 28 октября, стало также известно, что Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении фигурантов дела и его материалы будут направлены в суд. По делу помимо Калви проходят топ-менеджеры Baring Филипп Дельпаль, Ваган Абгарян и Иван Зюзин, бывшие руководители банка «Восточный» и Первого коллекторского бюро Алексей Кордичев и Максим Владимиров, а также экс-сотрудник «Восточного» Александр Цакунов.

Как и за что будет возмещаться ущерб

Первое коллекторское бюро выплатит банку 2,545 млрд руб., а «Восточный» после получения денег планирует отказаться от гражданского иска в связи с «удовлетворением требований», сообщил банк. «Восточный» как потерпевшая сторона подал гражданский иск с требованием возмещения ущерба в рамках уголовного процесса. Сумма требований по иску равна сумме ущерба, вмененной фигурантам дела, и соответствует той сумме, которую выплатит ПКБ.

В пресс-службе ПКБ отказались от комментариев. Позднее на сайте бюро появилось сообщение о том, что акционер ПКБ принял решение о безвозмездном вкладе 2,6 млрд руб. в имущество компании, «что обеспечит существенный объем средств компании и будет способствовать ее активному развитию в будущем». Акционеры ПКБ — Baring Vostok и фонд Da Vinci Capital — не ответили на запрос РБК.

Предполагаемый ущерб по делу Калви связан с кредитами, которые выдавались банком «Восточный» в пользу ПКБ в 2015 году. Baring Vostok на тот момент был крупнейшим акционером банка, он же до сих пор является совладельцем ПКБ. Как объясняли адвокаты и сами фигуранты дела на судебных процессах, менеджмент фонда выявил забалансовые обязательства у «Восточного», сформированные предыдущими акционерами банка: кипрская компания банка Balakus в 2014 году привлекла у «БКС Кипр» 2,5 млрд руб. Гарантом выступил банк «Восточный», заложивший евробонды на 5 млрд руб., учтенные на его балансе.

О ситуации с долгом топ-менеджеры фонда узнали весной 2015 года, рассказывал Зюзин. В 2015 году БКС потребовала возвращения долга: для этого и были выданы кредиты в пользу ПКБ. Бюро затем приобрело бумаги Казначейства США, ссудило их Balakus, и та расплатилась с БКС. Но таким образом остался неурегулированным долг ПКБ перед «Восточным».

В 2016 году Baring Vostok нашел себе партнера — владельца банка «Юниаструм» Артема Аветисяна, с которым они решили объединить свои банки. Так «Финвижн» Аветисяна стала владельцем 32% объединенного «Восточного» и получила опцион еще на 9,9% акций банка: Baring Vostok не планировал оставаться его основным владельцем. Одним из условий акционерного соглашения было урегулирование долга ПКБ. Для этого Balakus внесла в капитал инвестфонда IFTG $4,4 млн, получив акции классов C и D (к ним были привязаны вложения в финтех-стартапы), затем — в 2017 году — ПКБ приобрело акции за 2,77 млрд руб. и передало их банку в погашение долга.

В феврале 2019 года деловой партнер Аветисяна Шерзод Юсупов обратился в ФСБ с заявлением о преступлении, его передали в Следственный комитет, где и было возбуждено дело.

По версии следствия, акции IFTG стоили 600 тыс. руб., и Калви обманом убедил совет директоров банка, в который входил Юсупов, проголосовать за такую сделку. Из-за ограничений в уставе IFTG на момент сделки акции действительно стоили меньше суммы выданных кредитов — 256 млн руб. Но ограничения были сняты в 2018 году, рыночная стоимость акций составила больше 3 млрд руб., показала заказанная следствием оценка. Хотя обвинение, вмененное фигурантам дела, менялось в течение следствия (с «мошенничества» на «растрату»), следствие не изменило свою позицию о том, что кредиты были потрачены не по назначению.

«Восточный» после перехода под контроль «Финвижн» Аветисяна заявлял об отсутствии сомнений в обоснованности обвинений. Адвокат Юсупова Владислав Тепляшин говорил, что менеджеры Baring Vostok выдали «невозвратный кредит в размере 2,5 млрд руб. в подконтрольную себе же компанию ПКБ и далее вывели данные средства в связанную офшорную компанию». Сделка с IFTG, по его словам, была «маскировкой».

В то же время о возврате акций IFTG ПКБ в обнародованных условиях мирового соглашения не упоминается.

От каких исков отказываются стороны по мировому

Корпоративный конфликт Baring Vostok и Аветисяна в банке начался раньше возбуждения уголовного дела: в 2018 году кипрская «дочка» Baring, через которую фонд владеет долей в банке, подала иск о мошенничестве к компании Аветисяна «Финвижн» в Лондонский международный коммерческий арбитраж (LCIA). Претензии связаны со спорными сделками, проводившимися в «Юниаструме» до объединения «Восточного», которые адвокаты Baring в суде называли выводом 3,6 млрд руб. из банка. Общий размер претензий Baring Vostok составляет 17,5 млрд руб. Свои претензии на 22 млрд руб. в LCIA предъявила и «Финвижн». Затем подобные требования были предъявлены Майклу Калви в российском суде. В основном они связаны со сделками в банке, которые, как считает компания, принесли ему ущерб.

«Финвижн» главные процессы для себя уже выиграла. После возбуждения уголовного дела летом 2019 года компания выиграла спор об опционе, который Evison была обязана исполнить, — так фонд лишился контроля над банком (без решения суда Evison не исполняла договор). «Финвижн» также заблокировала проведение допэмиссии акций банка, которая была запланирована на февраль 2019 года и неоднократно переносилась. Baring Vostok планировал выкупить всю допэмиссию на 5 млрд руб., что пополнило бы капитал банка и привело бы к размыванию доли «Финвижн», так как последняя участвовать в ней не могла.

Baring недобросовестно уклонялся от исполнения опциона, постановил в одном из промежуточных решений LCIA. В то же время английские судьи осудили судебные процессы «Финвижн» в России, которые начались параллельно с разбирательством в LCIA (в акционерном соглашении содержалась арбитражная оговорка о том, что в случае возникновения корпоративных споров они должны рассматриваться только в Лондоне), но решений по существу вынести не успели. Иск Baring Vostok к Аветисяну о неуважении к Английскому суду, а также сам спор о мошенничестве LCIA начал бы рассматривать только в 2021 году.

В российских судах Baring Vostok практически не добился успеха, но смог арестовать имущество семьи Аветисяна в Италии — недвижимость на €18 млн. На февраль 2020 года фонд оценивал расходы на юридическую поддержку Калви и других топ-менеджеров в рамках уголовного преследования в России в более чем €3,16 млн.

Теперь стороны отзывают все иски, поданные в российские, зарубежные и третейские суды. «Процесс может занять порядка двух месяцев», — уточняют они. «Мировое соглашение урегулирует все юридические споры и претензии между акционерами, в том числе в рамках арбитражных дел», — сказано в соглашении. Но оно не связано с уголовным делом, добавляют в «Финвижн» и Evison.

Как Калви и Аветисян комментировали конфликт «Не имея достаточных средств для участия в эмиссии, теряя контроль в банке и осознавая нависшую угрозу разоблачения за незаконный вывод активов, Аветисян и Юсупов, вырвав из контекста деятельности банка несколько совершенно законных банковских операций, предстали обманутыми и введенными в заблуждение, трансформировав данный спор в уголовное дело», — говорил Майкл Калви в Басманном суде 9 июля 2019 года. «Эти вещи нужно и важно разделять. Корпоративные споры, безусловно, должны решаться сторонами в арбитражном суде, но, если есть очевидные признаки состава уголовного преступления, это не должно и не может рассматриваться как часть корпоративного спора», — отмечал Артем Аветисян в интервью РБК 18 декабря 2019 года. «Акционеры решительно отрицают и опровергают информацию, прошедшую в российских и/или зарубежных СМИ, о якобы связанности корпоративного спора с уголовным делом», — пишут стороны в мировом соглашении.

Могут ли договоренности повлиять на уголовное дело

«Мы надеемся, что эти обстоятельства станут поводом в том числе для надзирающих органов, пересмотреть свое отношение к уголовному делу в отношении Майкла Калви и его коллег и принять решение о его прекращении», — сказал РБК адвокат Майкла Калви Тимофей Гриднев. Проблемная ситуация разрешилась — обязательства полностью погашены, поэтому есть все основания для прекращения уголовного дела, заявил руководитель практики административного права бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Станислав Пугинский. Юристы ЕПАМ представляют сотрудников Baring Vostok в уголовном деле.