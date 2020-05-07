Спор Калви и Аветисяна в Лондоне перенесли на 2021 год из-за коронавируса

Иск о неуважении к суду, поданный Baring Vostok к Артему Аветисяну в Лондоне, будет рассмотрен только в 2021 году. Оперативной подготовке к процессу помешала в том числе пандемия коронавируса

Артем Аветисян (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Высокий суд Лондона перенес рассмотрение обвинений фонда Baring Vostok в отношении акционеров банка «Восточный» — Артема Аветисяна, его компании «Финвижн» и Шерзода Юсупова — на январь 2021 года. Об этом РБК рассказал представитель кипрской структуры Evison, через которую фонд владеет 42% «Восточного», и подтвердил представитель «Финвижн».

Против основателя Baring Vostok Майкла Калви и его коллег в России возбуждено уголовное дело по заявлению, поданному Юсуповым. Калви и других топ-менеджеров Baring Vostok обвиняют в растрате 2,5 млрд руб. из банка «Восточный», они находятся под домашним арестом. Калви связывал дело именно с акционерным конфликтом, но Аветисян с этим не согласен.

Baring Vostok предъявил иск к Аветисяну в феврале 2020 года: фонд указал на то, что, несмотря на продолжающиеся разбирательства между сторонами в Лондонском международном коммерческом арбитраже (LCIA) и прямой запрет LCIA, «Финвижн» начала судиться с Evison в России. Это, как посчитал фонд, неуважение к суду, наказание за такое правонарушение может подразумевать в том числе и тюремное заключение. Аветисян в интервью РБК сравнивал эти обвинения с попыткой завести уголовное дело против него.

Выиграв судебные процессы в России, «Финвижн» обязала Baring Vostok, который раньше был основным владельцем «Восточного», исполнить опцион на 9,99% акций банка — и получила контроль над ним (более 50%). Evison уклонялась от исполнения опциона, ссылаясь на нарушения Аветисяном и «Финвижн» акционерного соглашения. Как считает Baring Vostok, до присоединения к «Восточному» банка «Юниаструм», принадлежавшего Аветисяну, из него были выведены активы на 3,6 млрд руб. А акционерное соглашение между фондом и «Финвижн» также содержало арбитражную оговорку о том, что все споры должны решаться в LCIA.