Спор Калви и Аветисяна в Лондоне перенесли на 2021 год из-за коронавируса

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 7 мая
USD ЦБ: 73,97 (+1,25) Quote, 06 мая, 13:05
Курс евро на 7 мая
EUR ЦБ: 80,06 (+0,94) Quote, 06 мая, 13:05
В Ухане открылись школы. Фоторепортаж Общество, 09:00  Вирусолог оценил влияние жаркой погоды на распространение коронавируса Общество, 08:59 Из Токио вылетел вывозной рейс с россиянами Общество, 08:57 Бывший одноклубник Ибрагимовича сообщил о его ненависти к форварду «ПСЖ» Спорт, 08:53 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 7 мая Общество, 08:46 В Приморье от коронавируса вылечилась 94-летняя ветеран ВОВ Общество, 08:44 Кнут и морковка: почему время контрольно-палочного менеджмента прошло Pro, 08:42 В Татарстане выявили рост запросов на посещение кладбищ после запрета Общество, 08:32 В «Матросской тишине» создали блок для возможных носителей COVID-19 Общество, 08:30 СМИ в США на примере Москвы показало эффект применения термоядерной бомбы Общество, 08:27 Фигуристку Трусову отчислят из школы после ухода к Плющенко Спорт, 08:21 Глава МИД Чехии назвал возможный срок открытия границы для россиян Политика, 08:08 Синоптик предупредил об аномальной жаре в регионах России Общество, 08:05 СМИ узнали о возможном закрытии до половины магазинов одежды в Москве Бизнес, 08:00
Дело Baring Vostok ,  
0 

Спор Калви и Аветисяна в Лондоне перенесли на 2021 год из-за коронавируса

Иск о неуважении к суду, поданный Baring Vostok к Артему Аветисяну в Лондоне, будет рассмотрен только в 2021 году. Оперативной подготовке к процессу помешала в том числе пандемия коронавируса
Артем Аветисян
Артем Аветисян (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Высокий суд Лондона перенес рассмотрение обвинений фонда Baring Vostok в отношении акционеров банка «Восточный» — Артема Аветисяна, его компании «Финвижн» и Шерзода Юсупова — на январь 2021 года. Об этом РБК рассказал представитель кипрской структуры Evison, через которую фонд владеет 42% «Восточного», и подтвердил представитель «Финвижн».

Против основателя Baring Vostok Майкла Калви и его коллег в России возбуждено уголовное дело по заявлению, поданному Юсуповым. Калви и других топ-менеджеров Baring Vostok обвиняют в растрате 2,5 млрд руб. из банка «Восточный», они находятся под домашним арестом. Калви связывал дело именно с акционерным конфликтом, но Аветисян с этим не согласен.

Суд Лондона принял иск Baring Vostok к акционерам банка «Восточный»
Бизнес
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Baring Vostok предъявил иск к Аветисяну в феврале 2020 года: фонд указал на то, что, несмотря на продолжающиеся разбирательства между сторонами в Лондонском международном коммерческом арбитраже (LCIA) и прямой запрет LCIA, «Финвижн» начала судиться с Evison в России. Это, как посчитал фонд, неуважение к суду, наказание за такое правонарушение может подразумевать в том числе и тюремное заключение. Аветисян в интервью РБК сравнивал эти обвинения с попыткой завести уголовное дело против него.

Выиграв судебные процессы в России, «Финвижн» обязала Baring Vostok, который раньше был основным владельцем «Восточного», исполнить опцион на 9,99% акций банка — и получила контроль над ним (более 50%). Evison уклонялась от исполнения опциона, ссылаясь на нарушения Аветисяном и «Финвижн» акционерного соглашения. Как считает Baring Vostok, до присоединения к «Восточному» банка «Юниаструм», принадлежавшего Аветисяну, из него были выведены активы на 3,6 млрд руб. А акционерное соглашение между фондом и «Финвижн» также содержало арбитражную оговорку о том, что все споры должны решаться в LCIA.

Слушания перенесены по согласованию сторон, рассказал РБК представитель Evison. «Ответчики по иску — «Финвижн», Артем Аветисян и Шерзод Юсупов — попросили об отсрочке на предоставление доказательств до 15 мая из-за коронавируса: ограничения, введенные в России, мешают собирать доказательства и работать со свидетелями», — объяснил он. Но в итоге сторонам пришлось переносить и сроки слушаний, первоначально запланированных на июнь 2020 года. «Если отложена подача доказательств ответчиками, это может повлиять на сроки подготовки к слушаниям. Поэтому стороны согласовали перенос слушаний на январь 2021 года», — рассказал собеседник РБК.

Суд отказался снимать арест с недвижимости семьи Аветисяна в Италии
Финансы
Артем Аветисян

Однако Аветисяну и другим ответчикам не удалось оспорить подачу иска. Апелляционный суд отказал им в разрешении на подачу жалобы, следует из решения судьи, с которым ознакомился РБК. Судья указал, что он не видит «исключительных обстоятельств», позволяющих Аветисяну и Юсупову выйти из процесса. Тот факт, что стороны согласовали перенос заседания, не влияет на решение апелляционного суда, отмечается в документе.

«В апелляционный суд идут только те дела, где очевидно нарушение прав либо где суду необходимо установить прецедент. Ни судья Высокого суда, ни апелляционный суд такого разрешения [ответчикам] не дали», — сказал РБК представитель Evison.

Представитель «Финвижн» сказал РБК, что более позднее решение LCIA от июня 2019 года (разбирательства в России арбитраж запретил еще весной) признает, что Baring Vostok недобросовестно и незаконно удерживал иск «Финвижн» по call-опциону в Англии. «На основании этого мы надеемся доказать свою правоту. Иск может подать каждый, вопрос в его перспективах. Пока все суды во всех юрисдикциях выиграны компанией «Финвижн», — заключил он.

Автор: Павел Казарновский
Теги: «Восточный», Артем Аветисян, Майкл Калви, Baring Vostok
Материалы по теме
Дело против Майкла Калви не отразилось на венчурных инвестициях в Россию
Технологии и медиа
В амурском суде оценили стоимость банка из дела Калви
Финансы
Суд продлил домашний арест Майклу Калви
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter