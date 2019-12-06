Адвокат заявил об иске «Восточного» на ₽2,5 млрд по делу Baring Vostok

Адвокат заявил об иске «Восточного» на ₽2,5 млрд по делу Baring Vostok

Исковое заявление было подано еще в феврале, о требованиях банка стало известно на заседании Мосгорсуда на этой неделе. По словам адвоката Майкла Калви, иск подан ко всем фигурантам

Фото: Андрей Гордеев / ТАСС

Банк «Восточный» заявил к обвиняемым по делу Baring Vostok гражданский иск на 2,5 млрд руб. в рамках расследования дела о мошенничестве в отношении основателя инвестфонда Майкла Калви. Об этом РБК сообщил адвокат Дмитрий Клеточкин.

«Действительно есть. [Иск подан] ко всем обвиняемым. Рассматриваться будет совместно с уголовным делом», — заявил Клеточкин РБК. Он добавил, что такие иски практически всегда подаются вместе с возбуждением уголовного дела.

Как уточняет «Интерфакс», представитель Следственного комитета сообщила об иске на заседании в Мосгорсуде, который 4 декабря рассматривал жалобу на арест имущества Калви. Банк подал его еще 19 февраля 2019 года. Ранее об исковом заявлении официально не сообщалось.

Клеточкин пояснил агентству, что сумма требований соответствует сумме изначально установленного следствием и впоследствии вмененного фигурантам дела ущерба — 2,5 млрд руб.