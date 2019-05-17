«Решение будет оспорено, после чего можно будет потянуть до полугода. Я думаю, что еще три — пять месяцев оно не вступит в силу», — называет еще более долгий срок партнер FMG Group Николай Коленчук. За это время может завершиться разбирательство в Лондоне, допускает он. Лондонский арбитраж по иску Evison параллельно рассматривает дело конфликтующих акционеров банка «Восточный», в том числе вопрос о колл-опционе.

Позиции сторон в деле за контроль над «Восточным» Согласно версии Evison, одним из условий исполнения опциона было соблюдение рамочного соглашения, которое в числе прочего подразумевало ведение Юниаструм Банком Аветисяна (присоединен к «Восточному» в 2017 году) обычной хозяйственной деятельности. Сторона Baring утверждает, что после заключения соглашения о слиянии банков и после проверки Юниаструм Банка аудитором KPMG из него были выведены 3,6 млрд руб. «Вывод активов делает исполнение опциона невозможным, именно поэтому в ответ на попытку заявить о выполнении опциона мы ответили письмом о том, что опцион не имеет силы», — говорил РБК адвокат Evison Дмитрий Савочкин. Поэтому были поданы иски в Лондонский международный арбитраж. «Финвижн», в свою очередь, утверждала, что Baring заводит процесс «в паутину лондонских и кипрских споров по юрисдикции». Так фонд хочет удержать контроль над банком и скрыть хищение средств, в чем подозревают Майкла Калви, заявила представитель «Финвижн».

Как решение суда связано с уголовным делом против Калви

Майкл Калви сейчас находится под домашним арестом. Его задержали в феврале по подозрению в мошенничестве на 2,5 млрд руб. Банк «Восточный» (Калви — председатель его совета директоров) простил долг Первому коллекторскому бюро (ПКБ) на 2,5 млрд руб. в обмен на ценные бумаги люксембургского фонда IFTG, который вкладывался в том числе в финтех-стартапы. Baring Vostok оценила акции IFTG в 3 млрд руб., а следствие считает, что их стоимость равна 600 тыс. руб. Заявление в ФСБ подал миноритарий «Восточного» Шерзод Юсупов. Он утверждал, что Baring Vostok ввел в заблуждение совет директоров «Восточного», поэтому он и одобрил уступку долга IFTG.

Сам Майкл Калви говорил, что уголовное дело против него связано с акционерным конфликтом. Дело возбудили уже после того, как Baring Vostok отказался от исполнения опциона и начал разбирательство в Лондонском международном арбитраже.

«До разрешения истории пройдет еще достаточно много времени при любом развитии событий», — считает Николай Коленчук из FMG Group. - Направление стороны группы Аветисяна — затягивать эту историю максимально, чтобы Калви продолжал оставаться за решеткой. Как только история будет разрешена, [уголовному] делу сразу же придадут движение в ту или иную сторону». По его мнению, следствие будет длиться ровно столько, сколько разбирательства в судах. «Следствие вряд ли прекратится просто так, — считает эксперт. — Какой-то ущерб будет зафиксирован обязательно, но вменен уже не Калви, а кому-то другому».

В российской практике уже был случай, когда судьба компании решалась в то время, когда ее владелец был под домашним арестом. Речь идет об истории с возвратом в собственность государства нефтяной компании «Башнефти», с 2009 года контролировавшейся холдингом миллиардера Владимира Евтушенкова АФК «Система». В 2014 году Следственный комитет усмотрел в продаже «Башнефти» «Системе» финансовые махинации с участием Евтушенкова. В сентябре 2014 года тот был помещен под домашний арест, под которым находился три месяца. За неделю до выхода Евтушенкова из-под домашнего ареста Арбитражный суд по требованию Генпрокуратуры взыскал акции «Башнефти» в пользу государства. В январе 2016 года уголовное дело против миллиардера было прекращено за отсутствием состава преступления, а осенью «Башнефть» была продана госкорпорации «Роснефть».

Повлияет ли на дело в России процесс в Лондоне

В настоящее время Evison и «Финвижн» параллельно судятся в Лондонском арбитраже, где рассматриваются иски Evison о том, что опцион не вступил в силу, слушания проходили 13-16 мая, говорил РБК адвокат Evison Дмитрий Савочкин. В Лондоне Baring оспаривает и подозрительные сделки Юниаструм банка Аветисяна, проведенные незадолго до слияния с банком «Восточный», говорил Калви.

Соглашение об опционе подразумевало, что разногласия сторон должны разрешаться в лондонском арбитраже. «Финвижн» решила предъявить свои претензии в российской юрисдикции: компания заявляла, что спор по опциону — это разбирательство о порядке управления обществом, то есть корпоративный спор, который должен решаться в России. По ст. 225.1 АПК РФ, решение Лондонского арбитража по такому спору не было бы признано в России, утверждали юристы «Финвижн».

На разбирательство в Лондоне может повлиять и возбуждение уголовного дела против Майкла Калви из-за урегулирования задолженности ПКБ. Урегулирование проблемы к удовлетворению сторон было одним из условий исполнения опциона, говорил РБК Савочкин, отмечая, что «по английскому праву несоблюдение условия, в зависимость от которого поставлен договор, делает его не имеющим силы». Лондонский арбитраж в отличие от российского не выносит решение сразу после окончания слушаний, ожидание может растянуться до середины лета.

Если Baring проиграет апелляцию, но суд в Лондоне примет решение в пользу фонда, возникнет проблема конкуренции решений, считает Михаил Александров из А2. Иностранное решение все равно должно будет пройти российский арбитраж для выдачи исполнительного листа. «Есть оговорка, что решение иностранного арбитража может не исполняться в России, если оно противоречит фундаментальным основам правопорядка России», — продолжает Александров. В этом случае может начаться рассмотрение дела о том, возможно ли применять в России решение иностранного суда, в ходе этого разбирательства можно будет сослаться в том числе на то, что в России есть судебный акт по аналогичному спору, указывает юрист.

Лондонский суд уже выносил вердикт о запрете «Финвижн» решать вопрос по акционерному соглашению банка «Восточный» в России и предоставил Evison право требовать исполнения этого решения в Великобритании. За неисполнение решений суда законодательством Великобритании предусмотрены санкции, указал Александров, напоминая о деле экс-главы Межпромбанка Сергея Пугачева, чьи активы в Лондоне были арестованы.

В чем ценность актива, из-за которого сражаются акционеры

Банк «Восточный» занимает 36-е место по размеру активов (231 млрд руб.) в России, он генерирует 700-800 млн руб. прибыли в месяц. Как писал ранее РБК, «Восточному» пришлось притормозить развитие своего профильного бизнеса после того, как по требованию ЦБ были созданы резервы по проблемным активам на 12 млрд руб. Из-за этого в первом квартале 2019 года «Восточный» показал убыток в размере 6 млрд руб., но в кредитной организации рассчитывают, что смогут увеличить свой регуляторный капитал до необходимых уровней в течение 6–12 месяцев.

Проблемы с капиталом быстрее могла бы решить допэмиссия на 5 млрд руб. Baring Vostok и «Финвижн» договорились о поддержке «Восточного» еще в 2017 году, но с тех пор допэмиссия неоднократно переносилась. Выкуп акций изменил бы структуру акционеров, а у «Финвижн» не было денег на выкуп половины эмиссии, заявляли в Evison, указывая, что готовы выкупить ее в полном объеме, а не на паритетных началах с бывшими акционерами Юниаструм банка.

«Мне кажется, допэмиссия крайне маловероятна до тех пор, пока какая-то точка в акционерном конфликте не будет поставлена», — считает руководитель направления банковских рейтингов «Национальных кредитных рейтингов» (НКР) Михаил Доронкин. Хотя и после судебных разбирательств любой из акционеров сможет начать блокировать решения другой стороны о докапитализации, говорит он.

«В принципе, если банк будет стабильно прибылен, нормативы достаточности капитала будут расти», — указывает заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаил Полухин. Но допэмиссия, по его словам, в любом случае будет иметь положительное значение для банка «Восточный». «Чем больше капитала, тем лучше. Принимая во внимание нынешние значения нормативов достаточности капитала, докапитализация позволила бы выполнять регуляторные требования с учетом надбавок», — заключил он.