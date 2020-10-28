Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Калви

Майкл Калви (Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»)

Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело против основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви. Об этом РБК сообщили три источника, близкие к разным сторонам процесса.

«Утверждено обвинительное заключение по делу Калви, дело направляется в суд, адвокатов вызвали на получение копии», — сказал один из собеседников.

РБК направил запрос в пресс-службу Генпрокуратуры.

«Мы не согласны с решением Генеральной прокуратуры», — заявил РБК представитель Baring Vostok. У уголовного дела нет никаких оснований, оно должно было быть закрыто за отсутствием состава преступления, сказал он, добавив, что фонд «продолжит доказывать невиновность наших коллег в суде».

Уголовное дело в отношении Майкла Калви было возбуждено в феврале 2019 года по подозрению в мошенничестве (ст. 159 УК). Помимо него фигурантами дела стали топ-менеджеры фонда Baring Vostok Филипп Дельпаль, Ваган Абгарян, Иван Зюзин, бывшие руководители банка «Восточный» и Первого коллекторского бюро (ПКБ) Алексей Кордичев и Максим Владимиров, а также экс-сотрудник «Восточного» Александр Цакунов.