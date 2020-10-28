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Дело Baring Vostok ,  
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Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Калви

Майкл Калви
Майкл Калви (Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»)

Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело против основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви. Об этом РБК сообщили три источника, близкие к разным сторонам процесса.

«Утверждено обвинительное заключение по делу Калви, дело направляется в суд, адвокатов вызвали на получение копии», — сказал один из собеседников.

РБК направил запрос в пресс-службу Генпрокуратуры.

«Мы не согласны с решением Генеральной прокуратуры», — заявил РБК представитель Baring Vostok. У уголовного дела нет никаких оснований, оно должно было быть закрыто за отсутствием состава преступления, сказал он, добавив, что фонд «продолжит доказывать невиновность наших коллег в суде».

Уголовное дело в отношении Майкла Калви было возбуждено в феврале 2019 года по подозрению в мошенничестве (ст. 159 УК). Помимо него фигурантами дела стали топ-менеджеры фонда Baring Vostok Филипп Дельпаль, Ваган Абгарян, Иван Зюзин, бывшие руководители банка «Восточный» и Первого коллекторского бюро (ПКБ) Алексей Кордичев и Максим Владимиров, а также экс-сотрудник «Восточного» Александр Цакунов.

«Восточный» сообщил о соглашении по возмещению ущерба по делу Калви
Финансы
Фото:Ярослав Чингаев / ТАСС

Заявление о преступлении в ФСБ написал миноритарий банка «Восточный» Шерзод Юсупов. Он утверждал, что Калви обманом убедил совет директоров банка «Восточный» проголосовать за уступку кредита ПКБ на 2,5 млрд руб. в обмен на ценные бумаги люксембургского фонда IFTG. В то время Baring Vostok через кипрскую компанию Evison принадлежал контроль в банке «Восточный», а ПКБ при этом было аффилировано с фондом.

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Калви утверждал, что уголовное дело связано с корпоративным конфликтом в банке, который возник между Baring Vostok и Артемом Аветисяном, владевшим 32% банка через компанию «Финвижн». Юсупов был деловым партнером Аветисяна. Сам Аветисян отвергал связь уголовного дела и конфликта.

В конце 2019 года дело против Калви переквалифицировали с мошенничества на растрату (ст. 160 УК РФ), а из фабулы обвинения исключили обман. По версии следствия, Калви в 2015 году организовал выдачу банком кредита ПКБ, после чего на похищенные средства были приобретены ценные бумаги Казначейства США, переданные по договору займа компании Balakus Company Ltd. Затем Balakus приобрела акции IFTG за 254 млн руб. и передала их ПКБ. Коллекторское бюро в 2017 году предоставило бумаги банку «Восточный» в качестве погашения кредита.

В октябре адвокаты направили в Следственный комитет ходатайства о прекращении уголовного дела против Калви и его партнеров. Они указывали, что следствие так и не ответило на вопрос, где находятся растраченные деньги.

Генпрокуратура России Майкл Калви
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