Адвокаты попросили Следственный комитет прекратить дело Калви

Адвокаты направили в Следственный комитет финальные ходатайства о прекращении уголовного дела против Майкла Калви и его партнеров. Они указывают, что следствие так и не ответило на вопрос, где находятся растраченные деньги

Майкл Калви (Фото: Alexander Zemlianichenko / AP)

Адвокаты, защищающие фигурантов дела против основателя фонда Baring Vostok Макла Калви и его деловых партнеров, направили в Следственный комитет финальные ходатайства о прекращении уголовного преследования своих подзащитных, сообщил РБК адвокат Калви Тимофей Гриднев. Дело было заведено в феврале 2019 года на фоне корпоративного конфликта в банке «Восточный», где Baring Vostok был тогда крупнейшим акционером, и касалось сделки по обмену выданного банком кредита на 2,5 млрд руб. на активы люксембургской компании, чью стоимость следствие посчитало низкой.

«При подписании протоколов ознакомления с материалами дела все обвиняемые и защитники подают финальные ходатайства о прекращении уголовного дела», — сказал Гриднев. По его словам, в основе ходатайств лежит анализ собранных следствием доказательств, который свидетельствует, что обвинения «полностью необоснованны, а привлечение к уголовной ответственности всех обвиняемых незаконно». Адвокат уточнил, что подал ходатайство о прекращении дела в отношении Майкла Калви в четверг, 8 октября. В дальнейшем дело передадут в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

РБК также ознакомился с ходатайством Виктории Бурковской, адвоката топ-менеджера Baring Vostok Ивана Зюзина, на имя следователя по особо важным делам Людмилы Самолейнко, расследующей дело Калви. Бурковская подтвердила подачу ходатайства в СК.