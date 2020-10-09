Адвокаты попросили Следственный комитет прекратить дело Калви

Майкл Калви и и его коллеги по фонду Baring Vostok Филипп Дельпаль, Ваган Абгарян, Иван Зюзин, а также бывший предправления «Восточного» Алексей Кордичев и экс-глава Первого кредитного бюро (ПКБ) Максим Владимиров были задержаны в феврале 2019 года. Заявление о преступлении в ФСБ написал миноритарий банка «Восточный» Шерзод Юсупов. Служба передала заявление в СК, где и было возбуждено дело о мошенничестве (ст. 159 УК РФ). Юсупов утверждал, что Калви обманом убедил совет директоров банка «Восточный» проголосовать за уступку кредита ПКБ на 2,5 млрд руб. в обмен на ценные бумаги люксембургского фонда IFTG. На тот момент Baring Vostok через кипрскую компанию Evison принадлежал контроль в банке «Восточный», ПКБ при этом было аффилировано с фондом. Следствие утверждало, что ценные бумаги стоили 600 тыс. руб., и таким образом кредитные средства были похищены. Впоследствии оценка, заказанная следствием, показала, что их стоимость при наличии ограничений в уставе IFTG составляла 250 млн руб., без них — более 3 млрд руб.
Калви заявлял, что уголовное дело связано с корпоративным конфликтом в банке, который возник между Baring Vostok и Артемом Аветисяном, владевшим 32% банка через компанию «Финвижн». Юсупов — деловой партнер Аветисяна. Аветисян отвергал связь уголовного дела и конфликта. В 2019 году Аветисян с партнерами стал контролирующим акционером «Восточного», реализовав по решению российских судов право на опцион по покупке акций банка.
В конце 2019 года дело против Калви было переквалифицировано с мошенничества на растрату (ст. 160 УК РФ), из фабулы обвинения был исключен обман. По версии следствия, как ее описывает в ходатайстве Бурковская, Калви в 2015 году организовал выдачу банком кредита ПКБ, после чего на похищенные средства были приобретены ценные бумаги Казначейства США, переданные по договору займа компании Balakus Company Ltd. Затем Balakus приобрела акции IFTG за 254 млн руб. и передала их ПКБ. Коллекторское бюро в 2017 году предоставило бумаги банку «Восточный» в качестве погашения кредита.
В ходатайстве в СКР в отношении Майкла Калви в очередной раз подчеркивается, «что, во-первых, у банка были забалансовые обязательства, которые возникли задолго до участия фондов в качестве мажоритарного инвестора в капитале «Восточного», сказал Гриднев. Кроме того, там говорится о законности кредитования ПКБ на основе возвратности и равноценности акций IFTG суммам кредитов при заключении соглашения об отступном, что подтверждает в том числе и заключение эксперта, назначенного следствием, добавил адвокат.
Бурковская привела в своем ходатайстве несколько аргументов в пользу прекращения дела.
- В Арбитражном суде Амурской области были установлены обстоятельства погашения кредита ПКБ, и они имеют преюдициальное значение для расследуемого уголовного дела, пишет юрист. Так, Шестой апелляционный суд еще в 2019 году установил, что отступное принято банком «Восточный» и обязательства ПКБ были урегулированы «к обоюдному удовлетворению сторон», следует из решения суда. Когда Baring Vostok и Аветисян объединяли свои банки «Восточный» и «Юниаструм» в 2016 году, подконтрольные им Evison и «Финвижн» заключили акционерное соглашение, которое среди прочего требовало разрешения ситуации с долгом ПКБ. От удовлетворения долга зависела реализация опциона на 9,9% акций банка. Опцион был выдан компании «Финвижн», но из-за начала конфликта в 2018 году Baring уклонялся от его исполнения. «Финвижн» в 2019 году после возбуждения уголовного дела добилась принудительного исполнения опциона в Амурском арбитраже.
- Второй аргумент основан на том, что следователи не доказали получение обвиняемыми денежных средств, добавляет Бурковская. «Поскольку люди обвиняются в присвоении, следователь должен доказать, где деньги. 2,5 млрд руб. в «БКС Кипр», и они были переданы в погашение долга Balakus. Когда мы попросили следователя приобщить к делу подтверждающие это документы, полученные от БКС, следователь нам отказал». Ранее адвокаты фигурантов дела и сам Майкл Калви неоднократно заявляли на заседаниях, что компания банка Balakus имела обязательства перед «БКС Кипр» на 2,5 млрд руб., по которым были заложены евробонды на 5 млрд руб. на балансе банка. Обязательства возникли до того, как Baring Vostok стал мажоритарным инвестором в банке. Банку было важно не допустить списания евробондов с баланса, поэтому пришлось использовать схему с погашением долга через Balakus, написала Бурковская.
- Наконец, адвокат Зюзина указала, что выдача кредита не противоречила воле банка «Восточный», хотя растрата подразумевает переход имущества именно против воли его собственника. Кроме того, ни одно из действий фигурантов дела не направлено на исполнение объективной стороны преступления, то есть выдачу кредитных средств, утверждает она.
Что отвечают в «Восточном»
Представитель «Восточного» сообщил РБК, что у банка «нет каких-либо сомнений в обоснованности обвинений, предъявленных фигурантам». «В ходе различных судебных разбирательств в Арбитражном суде Амурской области судом не оценивались обстоятельства выдачи средств, в растрате которых обвиняются фигуранты указанного уголовного дела, также не оценивалась стоимость предоставленного в погашение долга отступного», — отметил он.
Следствием установлено, что в 2015 году менеджеры Baring Vostok, контролируя банк «Восточный», «выдали необеспеченный и заведомо невозвратный кредит в размере 2,5 млрд руб. в подконтрольную себе же компанию ПКБ и далее вывели данные средства в связанную офшорную компанию», говорит адвокат Юсупова Владислав Тепляшин. ПКБ же «замаскировала» растрату 2,8 млрд руб. (уже включая проценты), передав банку в счет погашения кредита 59% акций IFTG, считает он.
«Аудиторы банка PwC в 2018 году (в рамках аудита 2017 года) указали, что в связи с некоторыми ограничениями данный пакет акций IFTG не может стоить более нескольких тысяч долларов, тогда как Центральный банк России предписал переоценить данные акции IFTG в ноль. Таким образом обвиняемым не удалось замаскировать многомиллиардную растрату. «Восточный» не брал займов или кредитов у компании БКС, и появление каких-либо обязательств банка перед данной компанией вызывает отдельные вопросы, которые могут стать основой еще одного уголовного дела», — сказал Тепляшин.