Калви заявил о получении «оправдывающих» документов по уголовному делу

Дело Baring Vostok

Уголовное дело против Калви и партнеров было возбуждено в феврале 2019 года по заявлению миноритария банка «Восточный» Шерзода Юсупова — партнера Артема Аветисяна, владевшего более чем 30% акций банка через компанию «Финвижн». На момент ареста Baring Vostok владел контрольным пакетом банка, но после начала уголовного дела в ряде судебных процессов в Лондонском международном коммерческом арбитражном суде (LCIA) и Арбитражном суде Амурской области «Финвижн» добилась права на исполнение спорного опциона и выкупила у Baring Vostok 9,99% акций банка, получив в нем контроль.

Калви связывал уголовное дело с корпоративным конфликтом, который ведут акционеры банка, но его оппоненты это отрицают. В 2018 году стороны обменялись многомиллиардными претензиями в LCIA, их рассмотрение по существу пока так и не состоялось, в том числе из-за пандемии коронавируса.

По первоначальной версии следствия, Калви и партнеры похитили из банка кредит на 2,5 млрд руб., которые были уступлены Первому коллекторскому бюро в обмен на акции инвестфонда IFTG. Следствие оценило стоимость акций в несколько тысяч долларов, предъявив подозреваемым обвинение в мошенничестве (ст. 159 УК РФ). Позднее назначенный судом оценщик установил, что стоимость акций составляет 3,8 млрд руб., но из-за ограничений в уставе IFTG на момент сделки они оценивались не более чем в 260 млн руб. Ограничения были сняты еще до начала уголовного дела. В конце 2019 года обвинение переквалифицировали с мошенничества на растрату 2,5 млрд руб., однако максимальное наказание для Калви и его коллег при этом осталось тем же — лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до 1 млн руб.

Калви неоднократно говорил в суде, что кредит ПКБ выдавался для погашения забалансовый задолженности «Восточного» перед БКС, по которой были заложены евробонды на 5 млрд руб. Он также утверждал, что стоимость акций превышает 2,5 млрд руб. Однако ранее обвиняемые не заявляли о наличии в деле документарных доказательств этих сделок.

О чем заявили Калви и его коллеги

Калви напомнил, что в декабре 2019 года следствие переквалифицировало обвинение с хищения 2,5 млрд руб. кредитных средств банка на растрату (ст. 160 УК РФ). По словам Калви, «следствие не планировало разбираться в том, почему были выданы кредиты от банка ПКБ». «Наши ходатайства о получении документов от компании БКС Кипр, которые нас полностью оправдывают в совершении какой-либо растраты, были следствием проигнорированы, но через адвокатов, в конце концов, мы получили их сами», — заявил Калви. По его словам, обвиняемые получили документы, которые подтверждают «обоснованность каждой транзакции», а также «отвечают на главный вопрос — с какой целью были выданы кредиты».

Иван Зюзин рассказал, что из этих документов следует, что «между компанией Balakus, БКС Кипр и банком «Восточный» были в 2014 году заключены сделки о привлечении дополнительного финансирования». «Сделка была заключена через аффилированную с банком компанию Balakus, которая была создана предыдущими акционерами. Банком с компанией Balakus был заключен договор о кредитной поддержке, в соответствии с которым банк выступали гарантом возврата этого финансирования в сумме 2,5 млрд руб., а обеспечением по нему были ликвидные еврооблигации на 5 млрд руб. Фактически между банком и БКС Кипр был договор займа», — рассказал Зюзин. По его словам, структура сделки была сформирована в 2014 году «еще предыдущими акционерами банка», когда в совете директоров было всего три из девяти представителей фонда.

«Документы, подтверждающие движение денежных средств, подтверждающие, что никто из нас их не получал, никто их не похищал и они не были растрачены, они были направлены на погашение обязательств самого банка... Я их приобщил 10 июля», — заявил Зюзин, добавив, что следствию «не хочется признавать ошибку», но «нельзя делать вид, что документы, представленные 10 июля, не существуют».

Следователь на заседании сказала, что основания для содержания обвиняемых под домашним арестом не изменились. В деле 87 томов, и не все обвиняемые и их адвокаты с ними ознакомились. Калви ознакомился с 80 томами, сказала следователь. Прокурор поддержал ходатайство следствия о продлении ареста.

Обвиняемые в ходе заседания настаивали на том, что на таком этапе процесса они не могут повлиять на свидетелей и уничтожить доказательства. Они просили отменить аресты, установить залог или запрет определенных действий.

У Майкла Калви за время следствия выявили онкологическое заболевание. На апелляции на продление меры пресечения в июне он рассказал, что был прооперирован в связи с наличием злокачественной опухоли правого бедра. На заседании 5 августа суд по просьбе адвоката Калви приобщил к делу копию медицинского отчета из Европейского медицинского центра, в котором содержатся характер заболевания и рекомендации врача.