Калви заявил о получении «оправдывающих» документов по уголовному делу

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 6 августа
USD ЦБ: 73,28 (-0,1) Инвестиции, 15:29
Курс евро на 6 августа
EUR ЦБ: 86,63 (+0,12) Инвестиции, 15:29
Samsung представила новую линейку флагманских смартфонов Galaxy Note20 Технологии и медиа, 17:10 Число погибших при взрыве в Бейруте возросло до 113 человек Общество, 17:09 Минюст получил уведомление об иске Нидерландов против России из-за MH17 Политика, 17:05 Дуров напомнил о фото со средним пальцем из-за требований США к TikTok Технологии и медиа, 17:04 JPMorgan: старшее поколение вкладывает в золото, младшее — в биткоин Крипто, 17:02 Власти Армении ограничили вещание российских и иностранных телеканалов Политика, 17:02 Остановись, мгновенье: какие методы используют для предсказания будущего Футурология, 17:00  Глава РУСАДА назвал решение о недоверии ему ударом по российскому спорту Спорт, 16:59 Калви заявил о получении «оправдывающих» документов по уголовному делу Финансы, 16:57 В суде заявили о нахождении Ефремова одного в автомобиле в момент ДТП Общество, 16:54 Первый самолет МЧС России вылетел в Бейрут для помощи после взрыва Общество, 16:53 «Гарри Поттер с пушками»: зачем из фильма о волшебнике убрали магию Стиль, 16:53 WSJ сообщила об участии КНР в строительстве ядерного объекта для саудитов Политика, 16:44 МОЭК подала иск к Дому моды Вячеслава Зайцева более чем на 700 тыс. руб. Общество, 16:33
Дело Baring Vostok ,  
0 

Калви заявил о получении «оправдывающих» документов по уголовному делу

Майкл Калви останется под домашним арестом до 13 ноября 2020 года, решил судья Мосгорсуда. Основатель фонда Baring Vostok и его коллеги утверждают, что получили «оправдывающие» документы по своему делу
Майкл Калви
Майкл Калви (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви в среду, 5 августа, заявил на заседании Мосгорсуда, что его адвокаты получили документы, которые «оправдывают» его и подтверждают «каждую транзакцию».

Суд, тем не менее, решил оставить Калви, который обвиняется в растрате 2,5 млрд руб., под домашним арестом до 13 ноября 2020 года. С момента задержания основатель фонда Baring Vostok провел в СИЗО или под арестом более полутора лет. Судья пришел к выводу, что основания для содержания Калви и других обвиняемых по уголовному делу под домашним арестом не изменились.

Помимо Калви под домашним арестом до ноября пробудут и другие фигуранты дела — сотрудники Baring Vostok Филипп Дельпаль, Ваган Абгарян, Иван Зюзин, экс-глава банка «Восточный» Алексей Кордичев и бывший глава аффилированного с Baring Vostok Первого коллекторского бюро (ПКБ) Максим Владимиров. Отдельно Басманный суд продлил арест бывшего сотрудника банка «Восточный» Александра Цакунова, задержанного в декабре 2019 года.

У Майкла Калви обнаружили онкологическое заболевание
Финансы
Майкл Калви

Дело Baring Vostok

Уголовное дело против Калви и партнеров было возбуждено в феврале 2019 года по заявлению миноритария банка «Восточный» Шерзода Юсупова — партнера Артема Аветисяна, владевшего более чем 30% акций банка через компанию «Финвижн». На момент ареста Baring Vostok владел контрольным пакетом банка, но после начала уголовного дела в ряде судебных процессов в Лондонском международном коммерческом арбитражном суде (LCIA) и Арбитражном суде Амурской области «Финвижн» добилась права на исполнение спорного опциона и выкупила у Baring Vostok 9,99% акций банка, получив в нем контроль.

Аветисян выкупит у «Восточного» вызвавшие вопросы ЦБ активы за ₽1,6 млрд
Финансы
Артем Аветисян

Читайте на РБК Pro
Рита Макграт — РБК Pro: «Вашу бизнес-модель быстро скопируют» РБК Pro: как бороться с выгоранием на удаленке. Чеклист от Bloomberg РБК Pro: «Впечатление — это маркетинг». Лекция Джозефа Пайна «На какую зарплату вы рассчитываете?»: что ответить на собеседовании

Калви связывал уголовное дело с корпоративным конфликтом, который ведут акционеры банка, но его оппоненты это отрицают. В 2018 году стороны обменялись многомиллиардными претензиями в LCIA, их рассмотрение по существу пока так и не состоялось, в том числе из-за пандемии коронавируса.

Суд отказался отпустить Майкла Калви из-под домашнего ареста
Финансы
Майкл Калви

По первоначальной версии следствия, Калви и партнеры похитили из банка кредит на 2,5 млрд руб., которые были уступлены Первому коллекторскому бюро в обмен на акции инвестфонда IFTG. Следствие оценило стоимость акций в несколько тысяч долларов, предъявив подозреваемым обвинение в мошенничестве (ст. 159 УК РФ). Позднее назначенный судом оценщик установил, что стоимость акций составляет 3,8 млрд руб., но из-за ограничений в уставе IFTG на момент сделки они оценивались не более чем в 260 млн руб. Ограничения были сняты еще до начала уголовного дела. В конце 2019 года обвинение переквалифицировали с мошенничества на растрату 2,5 млрд руб., однако максимальное наказание для Калви и его коллег при этом осталось тем же — лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до 1 млн руб.

Калви неоднократно говорил в суде, что кредит ПКБ выдавался для погашения забалансовый задолженности «Восточного» перед БКС, по которой были заложены евробонды на 5 млрд руб. Он также утверждал, что стоимость акций превышает 2,5 млрд руб. Однако ранее обвиняемые не заявляли о наличии в деле документарных доказательств этих сделок.

О чем заявили Калви и его коллеги

Калви напомнил, что в декабре 2019 года следствие переквалифицировало обвинение с хищения 2,5 млрд руб. кредитных средств банка на растрату (ст. 160 УК РФ). По словам Калви, «следствие не планировало разбираться в том, почему были выданы кредиты от банка ПКБ». «Наши ходатайства о получении документов от компании БКС Кипр, которые нас полностью оправдывают в совершении какой-либо растраты, были следствием проигнорированы, но через адвокатов, в конце концов, мы получили их сами», — заявил Калви. По его словам, обвиняемые получили документы, которые подтверждают «обоснованность каждой транзакции», а также «отвечают на главный вопрос — с какой целью были выданы кредиты».

Иван Зюзин рассказал, что из этих документов следует, что «между компанией Balakus, БКС Кипр и банком «Восточный» были в 2014 году заключены сделки о привлечении дополнительного финансирования». «Сделка была заключена через аффилированную с банком компанию Balakus, которая была создана предыдущими акционерами. Банком с компанией Balakus был заключен договор о кредитной поддержке, в соответствии с которым банк выступали гарантом возврата этого финансирования в сумме 2,5 млрд руб., а обеспечением по нему были ликвидные еврооблигации на 5 млрд руб. Фактически между банком и БКС Кипр был договор займа», — рассказал Зюзин. По его словам, структура сделки была сформирована в 2014 году «еще предыдущими акционерами банка», когда в совете директоров было всего три из девяти представителей фонда.

«Документы, подтверждающие движение денежных средств, подтверждающие, что никто из нас их не получал, никто их не похищал и они не были растрачены, они были направлены на погашение обязательств самого банка... Я их приобщил 10 июля», — заявил Зюзин, добавив, что следствию «не хочется признавать ошибку», но «нельзя делать вид, что документы, представленные 10 июля, не существуют».

Следователь на заседании сказала, что основания для содержания обвиняемых под домашним арестом не изменились. В деле 87 томов, и не все обвиняемые и их адвокаты с ними ознакомились. Калви ознакомился с 80 томами, сказала следователь. Прокурор поддержал ходатайство следствия о продлении ареста.

Обвиняемые в ходе заседания настаивали на том, что на таком этапе процесса они не могут повлиять на свидетелей и уничтожить доказательства. Они просили отменить аресты, установить залог или запрет определенных действий.

У Майкла Калви за время следствия выявили онкологическое заболевание. На апелляции на продление меры пресечения в июне он рассказал, что был прооперирован в связи с наличием злокачественной опухоли правого бедра. На заседании 5 августа суд по просьбе адвоката Калви приобщил к делу копию медицинского отчета из Европейского медицинского центра, в котором содержатся характер заболевания и рекомендации врача.

Автор: Павел Казарновский
Материалы по теме
Калви сообщил об операции на бедре из-за обнаруженной у него опухоли
Общество
Суд отказался отпустить Майкла Калви из-под домашнего ареста
Финансы
Спор Калви и Аветисяна в Лондоне перенесли на 2021 год из-за коронавируса
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter