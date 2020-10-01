Бархатные каникулы

Спрос на турпоездки резко вырос после введения новых противопандемических мер в Москве

Объявленные в Москве двухнедельные школьные каникулы вызвали у москвичей резкий рост спроса на туры, уверяют в турфирмах. Большинство туров в открытую для россиян Турцию на первую половину октября уже распроданы

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Об оживлении спроса на отдых в октябре и росте бронирований в период длинных школьных каникул рассказали опрошенные РБК турфирмы. О возросшем интересе на эти даты сообщила и Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Во вторник, 29 сентября, мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что на фоне роста заболеваемости коронавирусом осенние каникулы в московских школах продлятся две недели — с 5 по 18 октября. В АТОР отмечают, что продажи туров на школьные каникулы «идут отлично» и количество броней по ряду направлений заметно выше, чем в это же время год назад: ажиотажным спросом пользуется отдых в Турции — у турагентов уже проданы практически все туры на даты с 3 по 11 октября с вылетом из Москвы. Активно интересуются клиенты также отдыхом в Краснодарском крае и Крыму.

Двухнедельные школьные каникулы побудили у москвичей многократно выросший спрос на туры, не свойственный октябрю, констатирует директор по развитию сети турагентств OnlineTur.ru Игорь Блинов. Во вторник, 29 сентября, когда власти объявили о длинных школьных каникулах, в середине дня спрос на туры в Турцию с детьми вырос, по словам Блинова, в 4,5 раза.

Большая часть мест на рейсах на курорты на начало октября уже распродана — туры бронируют активно, особенно те, кто не смог полететь раньше, сообщил представитель туроператора Anex Tour. По его словам, спрос на поездки во время школьных каникул хороший: в топе направлений — Турция, Сочи, экскурсионные туры по России, а также ОАЭ и Мальдивы. «В Турцию еще можно купить тур по направлениям Анталия и Бодрум, но мест мало, мы ожидаем, что они продадутся в ближайшие пару дней», — добавил представитель Anex Tour.

Ситуация с коронавирусом на российских курортах По числу заражений COVID-19 Краснодарский край находится на 18-м месте среди российских регионов, Крым — на 72-м (на первом месте Москва и Московская область). На 30 сентября на Кубани, согласно данным регионального министерства здравоохранения, зафиксировано 13,9 тыс. случаев заражения коронавирусом, в Крыму и Севастополе, по данным регионального управления Роспотребнадзора, — 4,5 тыс. случаев.

Спрос на путевки во время школьных каникул традиционно высокий, и на неделю с 3 по 10 октября, на которую в Москве изначально в части школ планировался школьный отдых, туры раскупали еще по акциям раннего бронирования, указывает представитель «Интуриста». В Сочи и Краснодарском крае на эти даты уже почти нет мест в качественных отелях, нет мест и на некоторых рейсах в Турцию, добавляет собеседник РБК.

Авиабилеты с вылетами с 5 по 18 октября активно искали и самостоятельные путешественники: количество поисковых запросов у билетного агрегатора Aviasales.ru выросло на 40% год к году. В топе направлений — Россия, Турция, Египет, Казахстан и Мальдивы. У сервиса планирования путешествий Onetwotrip больше трети всех проданных за границу авиабилетов с 5 по 18 октября — в Турцию, популярны также Узбекистан, Киргизия, Египет и ОАЭ. Интерес россиян к поездкам за рубеж вырос, но количество бронирований пока не достигло показателей прошлого года, обращает внимание руководитель пресс-службы Onetwotrip Елена Шелехова. «Людям было интересно поискать, но бронировать не решаются», — констатируют в Aviasales.

Где можно отдохнуть за границей В этом году туристический сезон в России из-за пандемии стартовал только в середине лета. Первыми с 1 июня смогли возобновить работу санатории в Краснодарском крае, гостиницы в регионе начали принимать туристов с 21 июня. С 1 июля туристической сезон стартовал в Крыму. Всего за лето 2020 года на российских курортах, по оценке Ростуризма, отдохнули 7 млн россиян. Возможность выехать на отдых за границу — в Турцию, Великобританию и Танзанию — у россиян появилась в августе. Полеты на основные турецкие курорты начались с 10 августа — в том месяце каждый четвертый иностранный турист в Турции был из России. Полеты в столицы еще трех стран — Египта, ОАЭ и Мальдив — Россия возобновила 3 сентября, но количество рейсов в неделю ограниченно. С 21 сентября Россия возобновила авиасообщение с Белоруссией, Казахстаном и Киргизией. По возвращении из-за рубежа туристы должны в течение 72 часов в обязательном порядке сдать ПЦР-тест. До получения результатов теста они, согласно постановлению Роспотребнадзора, должны соблюдать режим самоизоляции по месту жительства или пребывания.

Хороший спрос на отдых в эти осенние каникулы отчасти объясняется доступными ценами, уточняет АТОР. По словам представителя «Интуриста», в турецких отелях цены на октябрь в этом году на 30% ниже, чем в прошлом году. Цены на туры в школьные каникулы выросли, говорит Блинов из OnlineTur.ru. По его словам, недельный тур на семью из двух взрослых с ребенком в четырехзвездочный отель в Турции начинается от 85 тыс. руб., без каникул цена была бы на 25 тыс. руб. меньше.

Средний чек для авиабилетов по России, по данным Aviasales, упал по сравнению с аналогичным периодом на 22%, до 4,9 тыс. руб. А вот перелеты в Турцию подорожали за год на 12%, до 15,2 тыс. руб.