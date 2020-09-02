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Глава Ростуризма назвала число отдохнувших летом на юге России

По предварительным данным, несмотря на COVID-19, летом 2020 года на юге России отдохнули более 7 млн человек
Фото: Алексей Павлишак / ТАСС
Фото: Алексей Павлишак / ТАСС

Летом 2020 года на юге России отдохнули, по предварительным данным, более 7 млн человек. Об этом заявила в среду руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова, высоко оценив результат, достигнутый в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

«Это почти половина того турпотока, который бывает в обычный сезон. В текущих обстоятельствах, когда еще пару месяцев назад было не очевидно, сможем ли мы вообще отдохнуть, нам все же удалось сезон провести», — сказала глава Ростуризма (цитата по «Интерфаксу»).

При этом Догузова отметила, что «тяжелый год» открыл для туристической отрасли «новые горизонты».

В пресс-службе Ростуризма РБК пояснили, что в предварительных данных учтены отдыхающие, побывавшие в южных регионах России в июле—августе.

«Окончательные итоги мы будем подводить в октябре, поскольку сезон отпусков в этом году продлится в сентябре», — заявили в пресс-службе Ростуризма, напомнив, что из-за COVID-19 туристический сезон в этом году начался позже обычного.

В середине июня в интервью РБК Догузова оценила ущерб, нанесенный российской туристической отрасли COVID-19 в первой половине 2020 года в 1,5 трлн руб. Она также предупредила, что эти потери не удастся наверстать раньше конца следующего года.

В целях поддержки внутреннего туризма в конце августа была запущена программа кешбэка для путешественников по России. По предварительным данным, ею воспользовались около 50 тыс. человек, которые приобрели туры и оплатили проживание в отелях на общую сумму более чем 900 млн руб.

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Авторы: Евгений Калюков, Роман Кирьянов
Теги: Ростуризм, туризм
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