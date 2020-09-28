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Бизнес ,  
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В августе почти каждый четвертый турист приехал в Турцию из России

С открытием воздушного авиасобщения с Турцией Россия сразу же стала лидером по числу туристов, прибывших на отдых в эту страну. В августе российский турпоток достиг 438 тыс. человек — это 24% всех прибывших иностранцев
Фото:Murad Sezer / Reuters
Фото: Murad Sezer / Reuters

Министерство культуры и туризма Турции опубликовало статистику по въездному турпотоку за август 2020 года — месяц, когда было восстановлено двустороннее авиасообщение с Россией. С 1 августа вновь начались прерванные из-за пандемии полеты между столицами двух стран, с 10 августа возобновились регулярные и чартерные программы на популярные турецкие курорты.

Всего в августе этого года Турцию посетили 439,7 тыс. россиян, следует из опубликованных данных. Это почти в 2,5 раза меньше, чем за аналогичный период 2019-го, когда турпоток из России был 1,08 млн человек. Но по сравнению с июлем текущего года, когда границы между странами еще были закрыты, число приехавших в Турцию россиян выросло более чем в 40 раз: тогда в Турции побывали лишь 10,9 тыс. граждан России (несмотря на ограничения, выехать за рубеж могли обладатели вида на жительство, отправляющиеся по работе или по учебе, сотрудники транспортных компаний, члены официальных делегаций и т.п.).

При закрытых границах в Россию за три месяца приехали 0,5 млн человек
Общество
Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС

Возобновившееся авиасообщение сразу же вернуло России звание крупнейшего для Турции рынка въездного потока: ее доля по итогам августа 2020 года от всего въездного турпотока достигла 24,2%. На втором месте находится Великобритания, откуда в Турцию в прошлом месяце приехали 261 тыс. человек (14,3%), на третьем — Украина с 255,7 тыс. (14%).

В августе 2019 года доля России во въездном турпотоке составляла только 17%. На втором месте была Германия с 713,5 тыс. человек, что равнялось 11,3%, на третьем — Великобритания с 421,5 тыс. (почти 7%). В августе этого года Турцию посетили только 170 тыс. граждан Германии (9% всех прибывших): МИД страны признал некоторые курортные регионы Турции безопасными для путешествий только в середине предыдущего месяца.

Последние актуальные данные о тратах иностранных туристов в Турции датируются минувшим мартом. Средние расходы одного иностранца в этой стране равнялись $660 на человека, что было на 52% меньше, чем годом ранее. В августе прошлого года средний чек на одного иностранца достигал $4,3 тыс. с учетом денег на дорогу и проживание.

В сентябре спрос на отдых в Турции соответствовал этому периоду сезона, сообщил РБК исполнительный директор туроператора «Интурист» Сергей Толчин и уточнил, что в абсолютных значениях показателей прошлого года ждать не приходится хотя бы потому, что число городов, откуда возможны полетные программы, ограничено. В 2019 году в сентябре Турцию посетили 1,07 млн россиян.

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Прибывающих из-за границы россиян обязали уйти в изоляцию
Общество
Фото:Петр Ковалев / ТАСС

Отдохнувшие в Турции, как и в других странах, должны по возвращении в Россию в соответствии с правилами Роспотребнадзора до окончания регистрации на обратный рейс заполнить специальную анкету на портале «Госуслуги», а затем уже дома сдать ПЦР-тест. Его результаты также должны быть занесены приехавшим на «Госуслуги». С 24 сентября все прибывшие из-за границы должны обязательно пройти двухнедельную самоизоляцию.

С сентября в Турции, в том числе на курортах, был введен обязательный масочный режим во всех общественных местах. Это означает, разъясняли в Ассоциации туроператоров России, что маску необходимо носить на общественных пляжах, а на тех, что принадлежат отелям, она не требуется. Сейчас в стране, в том числе на территории гостиниц, запрещены все ночные музыкальные шоу.

Автор
Елена Сухорукова
При участии
Сергей Соболев
туризм Турция турпоток статистика
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