В августе почти каждый четвертый турист приехал в Турцию из России

С открытием воздушного авиасобщения с Турцией Россия сразу же стала лидером по числу туристов, прибывших на отдых в эту страну. В августе российский турпоток достиг 438 тыс. человек — это 24% всех прибывших иностранцев

Фото: Murad Sezer / Reuters

Министерство культуры и туризма Турции опубликовало статистику по въездному турпотоку за август 2020 года — месяц, когда было восстановлено двустороннее авиасообщение с Россией. С 1 августа вновь начались прерванные из-за пандемии полеты между столицами двух стран, с 10 августа возобновились регулярные и чартерные программы на популярные турецкие курорты.

Всего в августе этого года Турцию посетили 439,7 тыс. россиян, следует из опубликованных данных. Это почти в 2,5 раза меньше, чем за аналогичный период 2019-го, когда турпоток из России был 1,08 млн человек. Но по сравнению с июлем текущего года, когда границы между странами еще были закрыты, число приехавших в Турцию россиян выросло более чем в 40 раз: тогда в Турции побывали лишь 10,9 тыс. граждан России (несмотря на ограничения, выехать за рубеж могли обладатели вида на жительство, отправляющиеся по работе или по учебе, сотрудники транспортных компаний, члены официальных делегаций и т.п.).

Возобновившееся авиасообщение сразу же вернуло России звание крупнейшего для Турции рынка въездного потока: ее доля по итогам августа 2020 года от всего въездного турпотока достигла 24,2%. На втором месте находится Великобритания, откуда в Турцию в прошлом месяце приехали 261 тыс. человек (14,3%), на третьем — Украина с 255,7 тыс. (14%).

В августе 2019 года доля России во въездном турпотоке составляла только 17%. На втором месте была Германия с 713,5 тыс. человек, что равнялось 11,3%, на третьем — Великобритания с 421,5 тыс. (почти 7%). В августе этого года Турцию посетили только 170 тыс. граждан Германии (9% всех прибывших): МИД страны признал некоторые курортные регионы Турции безопасными для путешествий только в середине предыдущего месяца.