Единственный регион с курортным сбором за лето собрал с туристов ₽23 млн

За три летних месяца россияне, останавливавшиеся в санаториях и здравницах Ставропольского края, заплатили около 23 млн руб. курортного сбора. Кубань и Алтай, где тоже идет эксперимент по данному налогу, в этом году его обнулили

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Доходы бюджета Ставропольского края от уплаты курортного сбора в июне—августе 2020 года составили 23 млн руб., рассказала РБК Евгения Молченко, начальник отдела контроля собираемости курортного сбора министерства туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края.

В 2020 году из-за пандемии санатории и гостиницы Ставропольского края временно не принимали гостей, напомнила Молченко. С 28 марта санаторно-курортные учреждения и отели были закрыты на карантин, бронировать номера и принимать новых постояльцев было запрещено, за исключением тех, кто находился в командировках и служебных поездках.

Возобновить работу санаториям официально разрешили с 1 июня, но полноценно курортный сезон на Ставрополье стартовал только с 10 июля. К тому моменту в регионе заработали 85 из 124 санаторно-курортных учреждений: с начала июня они приняли на отдых и лечение 5,3 тыс. человек. Еще 10,5 тыс. путевок на лечение в санатории было забронировано на июль.

Всего за три летних месяца Ставрополье посетили 49,6 тыс. человек, сколько из них были плательщиками курортного сбора, в региональном министерстве туризма не уточнили. Но с начала 2020 года курортный сбор в регионе заплатили 191,2 тыс. отдыхающих, уточняет Молченко, — доходы бюджета составили 85,5 млн руб. В 2019 году Ставропольский край перевыполнил план и собрал 292,5 млн руб. курортного сбора (при прогнозе 249,4 млн руб.). Налог заплатили 533 тыс. человек, а 67 тыс. отдыхающих были освобождены от уплаты (по закону дополнительный сбор за пользование инфраструктурой курортов не должны платить жители этого региона, несовершеннолетние, студенты, пенсионеры, ветераны и инвалиды, а также ряд других категорий льготников).

Ставропольский край — единственный регион, в котором в 2020 году действует налог на пользование туристической инфраструктурой. Платить должны постояльцы гостиниц и санаториев Ессентуков, Железноводска, Кисловодска и Пятигорска, которые останавливаются там более чем на 24 часа. Ставка курортного сбора — 50 руб. за день проживания (за исключением дня заезда).