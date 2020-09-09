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Единственный регион с курортным сбором за лето собрал с туристов ₽23 млн

За три летних месяца россияне, останавливавшиеся в санаториях и здравницах Ставропольского края, заплатили около 23 млн руб. курортного сбора. Кубань и Алтай, где тоже идет эксперимент по данному налогу, в этом году его обнулили
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Доходы бюджета Ставропольского края от уплаты курортного сбора в июне—августе 2020 года составили 23 млн руб., рассказала РБК Евгения Молченко, начальник отдела контроля собираемости курортного сбора министерства туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края.

В 2020 году из-за пандемии санатории и гостиницы Ставропольского края временно не принимали гостей, напомнила Молченко. С 28 марта санаторно-курортные учреждения и отели были закрыты на карантин, бронировать номера и принимать новых постояльцев было запрещено, за исключением тех, кто находился в командировках и служебных поездках.

Возобновить работу санаториям официально разрешили с 1 июня, но полноценно курортный сезон на Ставрополье стартовал только с 10 июля. К тому моменту в регионе заработали 85 из 124 санаторно-курортных учреждений: с начала июня они приняли на отдых и лечение 5,3 тыс. человек. Еще 10,5 тыс. путевок на лечение в санатории было забронировано на июль.

Всего за три летних месяца Ставрополье посетили 49,6 тыс. человек, сколько из них были плательщиками курортного сбора, в региональном министерстве туризма не уточнили. Но с начала 2020 года курортный сбор в регионе заплатили 191,2 тыс. отдыхающих, уточняет Молченко, — доходы бюджета составили 85,5 млн руб. В 2019 году Ставропольский край перевыполнил план и собрал 292,5 млн руб. курортного сбора (при прогнозе 249,4 млн руб.). Налог заплатили 533 тыс. человек, а 67 тыс. отдыхающих были освобождены от уплаты (по закону дополнительный сбор за пользование инфраструктурой курортов не должны платить жители этого региона, несовершеннолетние, студенты, пенсионеры, ветераны и инвалиды, а также ряд других категорий льготников).

Ставропольский край — единственный регион, в котором в 2020 году действует налог на пользование туристической инфраструктурой. Платить должны постояльцы гостиниц и санаториев Ессентуков, Железноводска, Кисловодска и Пятигорска, которые останавливаются там более чем на 24 часа. Ставка курортного сбора — 50 руб. за день проживания (за исключением дня заезда).

Курортный сбор в Сочи заплатили менее половины туристов
Бизнес
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В других регионах, где с 2018 года также идет эксперимент по курортному сбору, в этом году его решили не взимать. Власти Краснодарского края обнулили сбор в Сочи и на других курортах Кубани с 1 июня и до конца 2020 года. Пандемия сильно ударила по зарплатам и доходам многих российских семей и экономия на курортном сборе станет для них небольшим бонусом, пояснял спикер заксобрания Краснодарского края Юрий Бурлачко. Из-за обнуления сбора бюджет региона потеряет в 2020 году 160 млн руб., оценивали в министерстве курортов и олимпийского наследия Кубани.

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На Алтае туристы также не платят курортный сбор с 3 июля по 31 декабря 2020 года, а в 2021 и 2022 годах он будет снижен с 50 до 30 руб. Крым, который только планировал ввести курортный сбор с мая 2019-го, отложил это до мая 2021 года.

Автор: Елена Сухорукова
Теги: курортный сбор, Ставропольский край, туристы, внутренний туризм
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