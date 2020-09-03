Россия возобновила авиасообщение с Египтом, Мальдивами и ОАЭ

Авиасообщение России с Египтом, Мальдивами и Объединенными Арабскими Эмиратами возобновляется на взаимной основе. Рейсы в Каир будут выполняться три раза в неделю, в Дубай и на Мальдивы — по два

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Россия возобновила полеты в Египет, Объединенные Арабские Эмираты и на Мальдивы. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, документ опубликован на сайте правительства.

Количество рейсов в неделю будет ограничено. В Каир их будет три, в Дубай и аэропорт Велана — по два.

До этого Россия с 15 августа возобновила авиасообщение со Швейцарией, но тогда самолет в Женеву отправлялся лишь раз в неделю. Теперь число рейсов увеличится до четырех: два из них, из Москвы в Женеву и обратно, будет выполнять «Аэрофлот», еще два, между Цюрихом и Москвой, — швейцарская авиакомпания Swiss Air.

Из-за угрозы распространения коронавируса Россия в конце марта приостановила международное авиасообщение. Исключение составили лишь вывозные рейсы для россиян, оказавшихся за границей, и для иностранцев, которых необходимо было доставить на родину.