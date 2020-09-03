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Россия возобновила авиасообщение с Египтом, Мальдивами и ОАЭ

Авиасообщение России с Египтом, Мальдивами и Объединенными Арабскими Эмиратами возобновляется на взаимной основе. Рейсы в Каир будут выполняться три раза в неделю, в Дубай и на Мальдивы — по два
Фото: Kamran Jebreili / AP
Фото: Kamran Jebreili / AP

Россия возобновила полеты в Египет, Объединенные Арабские Эмираты и на Мальдивы. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, документ опубликован на сайте правительства.

Количество рейсов в неделю будет ограничено. В Каир их будет три, в Дубай и аэропорт Велана — по два.

До этого Россия с 15 августа возобновила авиасообщение со Швейцарией, но тогда самолет в Женеву отправлялся лишь раз в неделю. Теперь число рейсов увеличится до четырех: два из них, из Москвы в Женеву и обратно, будет выполнять «Аэрофлот», еще два, между Цюрихом и Москвой, — швейцарская авиакомпания Swiss Air.

Греция открыла границы для 1000 россиян
Общество
Фото: Thanassis Stavrakis / AP

Из-за угрозы распространения коронавируса Россия в конце марта приостановила международное авиасообщение. Исключение составили лишь вывозные рейсы для россиян, оказавшихся за границей, и для иностранцев, которых необходимо было доставить на родину.

Постепенно возобновлять авиасообщение с другими странами Россия начала 1 августа. Первыми для россиян открылись Турция, Великобритания и Танзания. С 7 августа въезд разрешила Черногория, а с 15 августа возобновились полеты в Швейцарию. Кроме того, была открыта граница с Абхазией.

1 сентября Польша сняла запрет на авиасообщение с Россией. На следующий день открыла границу для россиян и Греция. Въехать в нее можно в течение двух недель, с 7 по 21 сентября, но число граждан, которых готова принять страна, ограничено — не более 1 тыс. человек. Попасть в Грецию можно будет лишь через аэропорты Афин, Салоников и Ираклиона и только со справкой об отрицательном результате теста на коронавирус.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Виктория Полякова
Теги: авиасообщение, Египет, Мальдивы, ОАЭ, коронавирус
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