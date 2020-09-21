Россия возобновила авиасообщение еще с тремя странами

Россия возобновила авиасообщение с Белоруссией, Казахстаном и Киргизией. Ранее соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Рейсы в эти страны будут проводиться с периодичностью один раз в неделю и пока только в столицы государств — Нур-Султан, Бишкек и Минск.

«Гражданам указанных государств и тем, кто имеет там вид на жительство, разрешается въезд в Россию через воздушные пункты пропуска. Россияне в свою очередь также могут беспрепятственно улететь в любую из этих стран», — отмечала пресс-служба правительства.

На тех же условиях с 27 сентября, согласно распоряжению Мишустина, Россия откроет регулярные полеты в Южную Корею.