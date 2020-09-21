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Пандемия коронавируса ,  
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Россия возобновила авиасообщение еще с тремя странами

Россия возобновила авиасообщение с Белоруссией, Казахстаном и Киргизией. Ранее соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Рейсы в эти страны будут проводиться с периодичностью один раз в неделю и пока только в столицы государств — Нур-Султан, Бишкек и Минск.

«Гражданам указанных государств и тем, кто имеет там вид на жительство, разрешается въезд в Россию через воздушные пункты пропуска. Россияне в свою очередь также могут беспрепятственно улететь в любую из этих стран», — отмечала пресс-служба правительства.

Мишустин распорядился открыть авиасообщение с четырьмя странами
Общество
Фото:Сергей Коньков / ТАСС

На тех же условиях с 27 сентября, согласно распоряжению Мишустина, Россия откроет регулярные полеты в Южную Корею.

Российские власти приостановили международное авиасообщение в конце марта из-за угрозы коронавируса. С начала августа ограничения постепенно начали снимать. С 27 сентября из России можно будет улететь в 11 стран, ранее были открыты полеты в Турцию, Великобританию, Танзанию, Швейцарию, Египет, ОАЭ и на Мальдивские острова.

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