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ВТБ ушел из главного эфира
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Газета
ВТБ ушел из главного эфира
Газета № 061 (3228) (0110) Технологии и медиа,
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ВТБ ушел из главного эфира

У «Первого канала» изменился состав акционеров
Банк ВТБ, получивший весной 2019 года 20% «Первого канала», избавился от своего пакета. Акции, по информации источников РБК, могли вернуться к Роману Абрамовичу. Сделка произошла накануне обсуждения финпомощи вещателю
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

ВТБ на прошлой неделе, 23 сентября, перестал быть владельцем 20% акций «Первого канала», следует из раскрытия информации ПАО «Банк ВТБ». Кому перешел пакет, в сообщении не указано.

Представитель «Первого канала» отказался от комментариев. Пресс-служба ВТБ не ответила на запрос РБК на момент публикации.

Контролирующий акционер АО «Первый канал» — государство. Росимуществу принадлежит 38,1% вещателя, еще 9,1% — у ФГУП «ИТАР-ТАСС», 3% — у ФГУП «Телевизионный технический центр «Останкино».

Владельцем оставшихся 49% с начала 2000-х до 2011 года был Роман Абрамович. В декабре 2010 года 25% «Первого канала» у него за $145 млн приобрела Национальная медиа группа (весь канал таким образом тогда был оценен в $580 млн). Летом 2018 года доля Национальной медиа группы увеличилась на 4%, до 29%. Абрамович был вынужден сократить свой пакет, так как получил гражданство Израиля, а по закону «О СМИ» иностранцы не могут владеть более 20% в любой компании — учредителе российского СМИ. Сумма сделки не сообщалась.

Бизнес
Абрамович продал ВТБ долю в «Первом канале» Фото: Олег Яковлев / РБК

Окончательно Абрамович вышел из бизнеса «Первого канала» в марте 2019 года. Оставшиеся 20% перешли к ВТБ. Сумма этой сделки также не раскрывалась.

Пакет ВТБ мог вернуться обратно к Роману Абрамовичу, полагают три собеседника РБК на медиарынке. Один из них ранее рассказывал, что в рамках сделки с ВТБ у Абрамовича был опцион получить свои 20% обратно: «Это была страховка на случай, если в отношении бизнесмена будут введены персональные санкции».

Представитель Абрамовича не ответил на запрос РБК. В пресс-службах Национальной медиа группы и ФУГП «ИТАР-ТАСС» отказались от комментариев. РБК направил запросы другим акционерам «Первого канала».

Насколько привлекателен канал как инвестиция

Сам Абрамович в 2011 году заявлял, что «Первый канал» не смог «показать хороших результатов» и отставал от других российских компаний «по темпам повышения стоимости активов». «В целом мои опасения по поводу того, что эта инвестиция [в акции «Первого канала»] не будет особенно выгодной по крайней мере по сравнению с другими российскими инвестициями, оправдались», — говорил тогда бизнесмен.

«Первый канал» имеет колоссальные позиции на рынке, — заявлял весной 2019 года первый зампрезидента ВТБ Юрий Соловьев. — А произошедшая цифровая трансформация средств массовой информации открывает новые возможности перед телеканалом, и мы верим в успех усилий менеджмента в дальнейшей цифровизации канала и развитии digital-контента».

К этому моменту «Первый канал» уже несколько лет проигрывал звание самого популярного в стране вещателя «России 1», флагманскому каналу ВГТРК. По итогам 2019 года среднесуточная доля аудитории «России 1» среди всех зрителей старше 14 лет, проживающих в крупных городах, равнялась, согласно измерениям Mediascope, 11,8%, «Первого канала» — 10,4% (это означает, что в среднем 11,8% всех телезрителей в прошлом году выбирали программы «России 1», 10,4% — «Первого»). В первом полугодии 2020-го аналогичный показатель «России 1» был почти 12,3%, «Первого» — те же 10,4%, следует из данных ECI Media Management на основе измерений Mediascope.

Технологии и медиа
«Россия 1» в четвертый раз подряд стала самым популярным вещателем Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

По итогам 2019 года чистый убыток АО «Первый канал» по РСБУ составил, согласно данным базы СПАРК, 4,1 мл

рд руб. при выручке почти 27 млрд руб. По итогам 2018 года это были соответственно 6,8 млрд и 32,8 млрд руб.

В преддверии обсуждения дополнительной помощи

За последние годы у вещателя скопились долги перед партнерами: в частности, задолженность перед своим акционером, телецентром «Останкино», на январь 2020 года превышала 1,3 млрд руб., из них просроченная — 1 млрд руб., указывало «Останкино» в своем годовом отчете. «Первый канал» настаивал на том, что по состоянию на июнь 2020 года эти долги были погашены.

Кредиторская задолженность АО «Первый канал» на 31 декабря 2019 года равнялась, по данным СПАРК, 20,4 млрд руб., годом ранее — 21 млрд руб.

Уже в октябре Минфин может рассмотреть вопрос о господдержке «Первого канала» из федерального бюджета, утверждают два источника РБК. По информации одного из них, обсуждается вопрос о выделении около 30 млрд руб., которые позволили бы каналу рассчитаться со всеми подрядчиками. Примерно такая же сумма — еще около 30 млрд руб. — необходима каналу для дальнейшего развития на ближайшие годы, добавляет собеседник РБК. Общая задолженность «Первого канала» — значительная задолженность, и в правительстве ищут возможность решить эту проблему, признает другой источник РБК на медиарынке.

Представитель «Первого канала» эту информацию не прокомментировал. РБК направил запросы в Минфин и правительство.

С 2017 года АО «Первый канал» уже периодически получает субсидии на производство и закупку контента, которые позволяют ему рассчитываться с подрядчиками. Три года назад на эти цели были выделены 3 млрд руб., в прошлом году — 2,5 млрд руб., в этом — 6,5 млрд руб. В проекте федерального бюджета на 2021 год, который в среду был внесен в Госдуму, господдержка «Первому» определена в 6 млрд руб.

Какие СМИ в 2021 году получат субсидии из бюджета

Правительство решило увеличить в следующем году субсидии телеканалам так называемого второго цифрового мультиплекса (десяти каналов, вещающих на одной частоте), следует из внесенного в Госдуму проекта федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022–2023 годов.

На распространение цифрового сигнала в малочисленных населенных пунктах девять вещателей — СТС, ТНТ, РЕН ТВ, «Домашний», ТВ3, «Пятница», «Муз ТВ», «Звезда» и «Спас» — получат из бюджета в 2021 году более 8,2 млрд руб., или в среднем по 915,3 млн руб. на канал. В середине сентября, когда проект бюджета утверждало правительство, общий размер субсидий был определен лишь в 6,2 млрд руб. (около 689 млн руб. в среднем на канал). Еще один канал второго мультиплекса — межгосударственная телерадиокомпания «Мир» — получает средства из единого бюджета СНГ.

Шесть каналов первого цифрового мультиплекса — «Первый канал», НТВ, «Карусель», «ТВ Центр», «Пятый канал» и «Матч ТВ» — на вещание в небольших городах и селах получат в 2021 году более 7,6 млрд руб. (в среднем почти 1,3 млрд руб. на каждого вещателя).

Заявленный размер господдержки другим СМИ остается на уровне, анонсированном две недели назад. В следующем году RT может рассчитывать на 27,3 млрд руб. помощи, ВГТРК — на 25 млрд руб., МИА «Россия сегодня» — на 7,6 млрд руб., Общественное телевидение России — на 4,9 млрд руб., ИТАР-ТАСС — почти на 3 млрд руб.

Минобороны выделит на свой телеканал «Звезда» 1,9 млрд руб.

Авторы: Сергей Соболев, Елизавета Ефимович, Ирина Парфентьева.
Теги: «Первый канал» , ВТБ
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