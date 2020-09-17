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Власти отказались от снижения господдержки СМИ на фоне пандемии

Минфин предложил увеличить затраты бюджета в 2021 году на поддержку СМИ сразу на 40% по сравнению с теми, что планировались прошлой осенью. Но фактически субсидии останутся на уровне 2020-го
Фото:Кирилл Красильников / РИА Новости
Фото: Кирилл Красильников / РИА Новости

В 2021 году на поддержку СМИ из федерального бюджета могут быть выделены почти 102,8 млрд руб., следует из имеющейся у РБК пояснительной записки к проекту закона «О федеральном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов». Подлинность подготовленного Минфином законопроекта подтвердил источник, близкий к правительству. РБК направил запрос в Минфин.

В действующем сейчас бюджете субсидии СМИ в 2021 году были определены в размере 73,8 млрд руб. Таким образом, формально Минфин предложил увеличить господдержку СМИ на 40%.

Но по сравнению с тем, сколько средств было выделено СМИ в этом году (101,2 млрд руб.), предложенная корректировка на 2021 год оказывается незначительной — государство фактически сохраняет размер субсидий на прежнем уровне. Это не увеличение, а восстановление финансирования до уровня 2020 года, так как базовые лимиты на 2021–2022 годы, запланированные ранее в проекте трехлетнего бюджета, были сильно занижены, объясняет представитель МИА «Россия сегодня».

Реклама не поможет

Из-за обесценивания рубля после развала сделки ОПЕК+ в начале марта и пандемии коронавируса расходы на рекламу — ключевой источник доходов медиакомпаний — в этом году падают.

По итогам первого полугодия рекламодатели, по оценке Ассоциации коммуникационных агентств России, снизили свои бюджеты в целом на 9%, до 205–207 млрд руб. По итогам всего 2020 года расходы на рекламу снизятся на 5%, до 470,3 млрд руб., предполагало в середине лета агентство Zenith.

Российский офис Dentsu Aegis Network в сентябре представил свой прогноз: при оптимистическом сценарии без повторного локдауна затраты на рекламу в этом году снизятся почти на 11%, но в 2021-м вновь вырастут на 9%. Пессимистичный сценарий с новыми самоограничениями подразумевает падение рекламного рынка в этом году на 18% и рост на 6% в следующем.

Какие медиакомпании ждет заметное увеличение господдержки — в обзоре РБК.

«Первый канал»

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Исторически «Первый канал» получал из бюджета субсидии только на распространение своего сигнала в городах с населением менее 100 тыс. человек. Точно так же государство поддерживало и поддерживает другие общероссийские обязательные общедоступные каналы: НТВ, «Пятый канал», «Матч ТВ», «ТВ Центр» и «Карусель» (сейчас вместе с каналами ВГТРК и Общественным телевидением России образуют так называемый первый цифровой мультиплекс; кроме того, все кабельные и спутниковые операторы должны безвозмездно распространять этих вещателей в своих сетях).

«Первый канал», в котором государство контролирует 51%, убыточен: по итогам 2019 года чистый убыток составил 4,1 млрд руб. при выручке почти 27 млрд руб. Поэтому с 2017 года Роспечать выделяет вещателю еще и разовые субсидии на производство и закупку контента. В 2017 году она составила 3 млрд руб., в 2019-м — 2,5 млрд руб. В бюджете на 2020 год также были заложены субсидии на производство и закупку контента (6,5 млрд руб.), но на 2021–2022 годы такая дотация год назад не предусматривалась.

Минфин предложил увеличить субсидии «Первому каналу» и ВГТРК
Технологии и медиа
Фото:Олег Яковлев / РБК

В подготовленном сейчас Минфином законопроекте «Первый канал» может рассчитывать в 2021 году вновь на 6 млрд руб.

«Первый канал», как сообщили в его пресс-службе, не располагает информацией о предполагаемой субсидии на следующий год.

RT

В 2020 году АНО «ТВ-Новости», управляющее телеканалами RT на разных языках и их интернет-версиями, получило в совокупности 27,4 млрд руб. Средства выделялись как на создание и распространение теле-, радио- и интернет-каналов, так и на запуск немецкой версии и обновление телевизионно-технического комплекса в Москве. Год назад планировалось, что в 2021 году из дотации RT останутся лишь 18,3 млрд руб. непосредственно на производство и распространение контента.

Теперь Минфин, как следует из его пояснительной записки к проекту бюджета, предлагает увеличить дотации до 27,3 млрд руб. Из материалов министерства следует, что юрлицу RT также могут быть вновь выделены средства на создание немецкой версии и ремонт штаб-квартиры в Москве.

В пресс-службе RT с планами Минфина не знакомы и настаивают, что бюджет в 2021 году будет меньше, чем в этом. «Мы получаем финансирование в рублях, а тратим в основном в валюте, поскольку вещаем за границей, — напомнил представитель RT. — Львиная доля бюджета RT уходит на распространение в кабельных и спутниковых сетях. Так что с поправкой на курс наш бюджет на следующий год сильно сократился. И без поправки — тоже».

Второй цифровой мультиплекс

Наряду с первым мультиплексом в России в рамках перехода с аналогового на цифровое вещание был создан и второй мультиплекс, в который входят РЕН ТВ, СТС, ТНТ, «Домашний», ТВ3, «Пятница», «Муз ТВ», «Звезда», «Мир» и «Спас». Предполагалось, что это будет коммерческий мультиплекс, инфраструктура для которого создана на деньги вещателей. Они же должны были полностью оплачивать распространение цифрового сигнала по всей стране.

Но уже в 2019 году, когда был отключен аналоговый сигнал, выяснилось, что затраты на вещание во втором мультиплексе для каналов непосильны. Само Минцифры (бывшая Минкомсвязь) приводило такие расчеты: в год расходы на распространение цифрового сигнала для всех телеканалов второго мультиплекса составят около 13 млрд руб. (или в среднем 1,3 млрд на вещателя), тогда как на аналоговый сигнал они вместе тратили около 500 млн руб.

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Общество

В проекте бюджета на 2021 год Минфин впервые прописал компенсации каналам второго мультиплекса на распространение сигнала в городах с населением менее 100 тыс. человек. Вместе девять вещателей (межгосударственный «Мир» получает средства из единого бюджета СНГ) могут рассчитывать на 6,2 млрд руб. Для сравнения: шести каналам первого мультиплекса на эти же цели (трем каналам ВГТРК и Общественному телевидению России эти затраты объединены с субсидиями на производство контента) предлагается выделить почти 7,7 млрд руб.

Дважды, в 2019 и 2020 годах, каналам второго мультиплекса субсидии на вещание в малых городах и селах выделяли, хотя в бюджете они и не были прописаны, это были разовые компенсации. Два года назад девять каналов получили в целом почти 7,3 млрд руб., или в среднем 806 млн руб.

В этом году восьми каналам второго мультиплекса еще в январе—феврале были выделены по 250 млн руб. с расчетом на то, что затем будут выплачены дополнительные субсидии. Пока Роспечать лишь подписала соглашение с каналом «Спас», не получившим в начале года 250 млн руб., сразу о 1,1 млрд руб. субсидии на распространение сигнала в небольших городах.

Государство снизило субсидии «Муз ТВ» и «Пятнице»
Технологии и медиа
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

«Пока так получилось», — прокомментировал запланированные Минфином субсидии каналам второго мультиплекса на 2021 год заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин. В Роспечати не ответили на запрос РБК.

У всех каналов второго мультиплекса равная потребность в господдержке, и размер субсидий 1,1 млрд руб. [как у «Спаса» в 2020 году] представляется обоснованным, отметил представитель «Газпром-Медиа» (управляет, в частности, входящими во второй мультиплекс ТНТ, ТВ3 и «Пятницей»). Представители других вещателей из второго мультиплекса либо не ответили на запросы РБК, либо отказались от комментариев.

Авторы
Сергей Соболев, Елизавета Ефимович, Иван Ткачёв
«Первый канал» ВГТРК Russia Today «Россия сегодня» Общественное телевидение России Минфин
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Минфин предложил увеличить субсидии «Первому каналу» и ВГТРК
Технологии и медиа
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