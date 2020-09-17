Власти отказались от снижения господдержки СМИ на фоне пандемии

«Первый канал»

Исторически «Первый канал» получал из бюджета субсидии только на распространение своего сигнала в городах с населением менее 100 тыс. человек. Точно так же государство поддерживало и поддерживает другие общероссийские обязательные общедоступные каналы: НТВ, «Пятый канал», «Матч ТВ», «ТВ Центр» и «Карусель» (сейчас вместе с каналами ВГТРК и Общественным телевидением России образуют так называемый первый цифровой мультиплекс; кроме того, все кабельные и спутниковые операторы должны безвозмездно распространять этих вещателей в своих сетях).

«Первый канал», в котором государство контролирует 51%, убыточен: по итогам 2019 года чистый убыток составил 4,1 млрд руб. при выручке почти 27 млрд руб. Поэтому с 2017 года Роспечать выделяет вещателю еще и разовые субсидии на производство и закупку контента. В 2017 году она составила 3 млрд руб., в 2019-м — 2,5 млрд руб. В бюджете на 2020 год также были заложены субсидии на производство и закупку контента (6,5 млрд руб.), но на 2021–2022 годы такая дотация год назад не предусматривалась.

В подготовленном сейчас Минфином законопроекте «Первый канал» может рассчитывать в 2021 году вновь на 6 млрд руб.

«Первый канал», как сообщили в его пресс-службе, не располагает информацией о предполагаемой субсидии на следующий год.

RT

В 2020 году АНО «ТВ-Новости», управляющее телеканалами RT на разных языках и их интернет-версиями, получило в совокупности 27,4 млрд руб. Средства выделялись как на создание и распространение теле-, радио- и интернет-каналов, так и на запуск немецкой версии и обновление телевизионно-технического комплекса в Москве. Год назад планировалось, что в 2021 году из дотации RT останутся лишь 18,3 млрд руб. непосредственно на производство и распространение контента.

Теперь Минфин, как следует из его пояснительной записки к проекту бюджета, предлагает увеличить дотации до 27,3 млрд руб. Из материалов министерства следует, что юрлицу RT также могут быть вновь выделены средства на создание немецкой версии и ремонт штаб-квартиры в Москве.

В пресс-службе RT с планами Минфина не знакомы и настаивают, что бюджет в 2021 году будет меньше, чем в этом. «Мы получаем финансирование в рублях, а тратим в основном в валюте, поскольку вещаем за границей, — напомнил представитель RT. — Львиная доля бюджета RT уходит на распространение в кабельных и спутниковых сетях. Так что с поправкой на курс наш бюджет на следующий год сильно сократился. И без поправки — тоже».

Второй цифровой мультиплекс

Наряду с первым мультиплексом в России в рамках перехода с аналогового на цифровое вещание был создан и второй мультиплекс, в который входят РЕН ТВ, СТС, ТНТ, «Домашний», ТВ3, «Пятница», «Муз ТВ», «Звезда», «Мир» и «Спас». Предполагалось, что это будет коммерческий мультиплекс, инфраструктура для которого создана на деньги вещателей. Они же должны были полностью оплачивать распространение цифрового сигнала по всей стране.

Но уже в 2019 году, когда был отключен аналоговый сигнал, выяснилось, что затраты на вещание во втором мультиплексе для каналов непосильны. Само Минцифры (бывшая Минкомсвязь) приводило такие расчеты: в год расходы на распространение цифрового сигнала для всех телеканалов второго мультиплекса составят около 13 млрд руб. (или в среднем 1,3 млрд на вещателя), тогда как на аналоговый сигнал они вместе тратили около 500 млн руб.

В проекте бюджета на 2021 год Минфин впервые прописал компенсации каналам второго мультиплекса на распространение сигнала в городах с населением менее 100 тыс. человек. Вместе девять вещателей (межгосударственный «Мир» получает средства из единого бюджета СНГ) могут рассчитывать на 6,2 млрд руб. Для сравнения: шести каналам первого мультиплекса на эти же цели (трем каналам ВГТРК и Общественному телевидению России эти затраты объединены с субсидиями на производство контента) предлагается выделить почти 7,7 млрд руб.

Дважды, в 2019 и 2020 годах, каналам второго мультиплекса субсидии на вещание в малых городах и селах выделяли, хотя в бюджете они и не были прописаны, это были разовые компенсации. Два года назад девять каналов получили в целом почти 7,3 млрд руб., или в среднем 806 млн руб.

В этом году восьми каналам второго мультиплекса еще в январе—феврале были выделены по 250 млн руб. с расчетом на то, что затем будут выплачены дополнительные субсидии. Пока Роспечать лишь подписала соглашение с каналом «Спас», не получившим в начале года 250 млн руб., сразу о 1,1 млрд руб. субсидии на распространение сигнала в небольших городах.

«Пока так получилось», — прокомментировал запланированные Минфином субсидии каналам второго мультиплекса на 2021 год заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин. В Роспечати не ответили на запрос РБК.

У всех каналов второго мультиплекса равная потребность в господдержке, и размер субсидий 1,1 млрд руб. [как у «Спаса» в 2020 году] представляется обоснованным, отметил представитель «Газпром-Медиа» (управляет, в частности, входящими во второй мультиплекс ТНТ, ТВ3 и «Пятницей»). Представители других вещателей из второго мультиплекса либо не ответили на запросы РБК, либо отказались от комментариев.