Ушел из эфира: зачем ВТБ стал акционером «Первого канала»

В 2010 году Абрамович начал сокращать свою долю: 25% он продал Национальной медиа группе (НМГ) за $145 млн. Таким образом, на декабрь 2010 года весь «Первый канал» оценивался в $580 млн против $306 млн в начале 2000-х. Однако Абрамович признавал, что ОРТ не смогло «показать хороших результатов» и отставало от других российских компаний «по темпам повышения стоимости активов». «В целом мои опасения по поводу того, что эта инвестиция не будет особенно выгодной по крайней мере по сравнению с другими российскими инвестициями, оправдались», — отмечал в своих показаниях Абрамович, добавляя, что у него нет никакой надежды на то, что оставшиеся у него 24% акций когда-нибудь принесут ему «серьезные доходы».

Еще 4% из пакета Абрамовича НМГ получила летом прошлого года. Сократить пакет ему пришлось в рамках исполнения российского законодательства, чтобы ​соответствовать требованиям ст. 19.1 закона «О средствах массовой информации».​ Незадолго до этого, в мае 2018 года, Абрамович получил израильское гражданство и согласно российскому закону не мог напрямую или косвенно владеть более 20% компании — учредителя СМИ.

Не входящий в долю ВТБ и НМГ 51% акций «Первого канала» — у государства (38,9% — у Росимущества, 9,1% — у ФГУП «ИТАР-ТАСС», 3% — у ФГУП «Телевизионный технический центр «Останкино»). Но ни представители Абрамовича, ни НМГ в последние девять лет не были представлены в совете директоров «Первого канала», то есть на операционное управление каналом не влияли. В январе 2019-го правительство в очередной раз выдвинуло в совет директоров кандидатуры семи представителей России и две кандидатуры независимых директоров. Но, как утверждает источник РБК, знакомый с деталями сделки, представители нового акционера могут войти в совет директоров «Первого канала».

Вместе в медиа «Первый канал» станет вторым медиапроектом, где партнерами выступают ВТБ и НМГ. Их консорциуму принадлежат 75% «СТС Медиа» (управляет развлекательными каналами СТС, «Домашний», «Че», СТС Love и СТС Kid). Еще 25% «СТС Медиа» принадлежат кипрской компании Telcrest, акционерами которой также являются НМГ, ВТБ и структуры владельца «Северстали» Алексея Мордашова.

Что сейчас с «Первым каналом»

«Первый канал» уже несколько лет подряд теряет зрителей. Среднесуточная доля вещателя в его целевой аудитории — все зрители 14–59 лет — по итогам 2018 года равнялась, по данным Mediascope, 10,3 против 10,8 и 11,8% по итогам 2017-го и 2016-го соответственно.

Три года подряд в общей аудитории — все зрители старше четырех лет — «Первый» уступает лидерство «России 1». Среднесуточная доля флагманского канала ВГТРК в своей целевой аудитории — все зрители старше 18 лет — в 2018 году также снизилась — на 0,7 п.п., до 13,6%, но в 2017-м росла по сравнению с 2016 годом.

В целом телесмотрение в 2018 году, несмотря на транслировавшиеся в эфире зимние Олимпийские игры и чемпионат мира по футболу, снизилось на 4,1% по сравнению с предыдущим годом, подсчитали аналитики Publicis Media на основе измерений Mediascope. «Потребление контента, как и во всем мире, дифференцируется за счет развития диджитала, однако проблема России заключается в том, что у нас в цифровой среде доминируют технологические компании, у которых нет такой экспертизы в производстве контента, как у телеканалов», — отмечает директор Института современных медиа Кирилл Танаев.

Отток зрителей сказывается на продажах рекламы. Она на ТВ продается по так называемым пунктам рейтинга, которые отражают количество зрителей, увидевших стандартный 30-секундный ролик. В 2018 году продажи рекламы в федеральном эфире «Первого канала» снизились в натуральном выражении на 13%, до 130,6 тыс. пунктов рейтинга, в 2017-м это падение относительно 2016-го равнялось 12%, следует из расчетов рекламной группы Publicis Media на основе измерений Mediascope. Компенсируют падение рекламного инвентаря каналы за счет повышения расценок на рекламу — в 2017–2018 годах заявленное повышение расценок на рекламу на всем ТВ в среднем составляло 15–20%. С 2019 года «Первый канал» также продает пункты рейтинга и при просмотре его контента в интернете на десктопах. Но, как показывает пример телеканалов «Газпром-Медиа», начавших такие продажи еще в прошлом году, интернет добавляет пока лишь в среднем 1,4% рекламного инвентаря.

Выручка АО «Первый канал» по РСБУ в 2017 году вопреки снижению рекламного инвентаря выросла на 12%, до 31 млрд руб. Убыток от основной деятельности снизился на 56%, до 3,5 млрд руб., чистый убыток уменьшился вдвое, до 1,6 млрд руб. Данные за 2018 год пока не публиковались.

До конца 2017 года «Первый канал» получал субсидии из федерального бюджета только на распространение своего сигнала в городах с населением от 100 тыс. человек. В 2017-м каналу было также предоставлено 3 млрд руб. разовой помощи на возмещение затрат по производству и покупке контента. Как отмечала в январе 2019-го Счетная палата по итогам проверки использования этой субсидии, «Первый канал» должен уделить особое внимание развитию системы внутреннего контроля и управления рисками.

«Первому каналу» необходима господдержка, приводил «Коммерсантъ» выводы PwC, изучившей финансовое состояние вещателя. По ее расчетам, для стабилизации финансового положения «Первого канала» в 2018–2021 годах ему понадобится 6,5 млрд руб. ежегодной помощи, в 2022–2025 годах — 5 млрд руб.

Кредиторская задолженность «Первого канала», согласно последним доступным данным в базе СПАРК, на 31 декабря 2017 года составляла примерно 12,9 млрд руб.