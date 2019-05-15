Минфин согласился выделить 2,5 млрд руб. на контент для «Первого канала»

За счет субсидии «Первый канал» сможет компенсировать часть затрат на производство и покупку контента, следует из подготовленных Минфином поправок в бюджет на 2019 год

Фото: Олег Яковлев / РБК

Минфин опубликовал на федеральном портале проектов нормативных и правовых актов поправки в закон «О федеральном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов». Для АО «Первый канал», как следует из поправок, предусмотрены 2,5 млрд руб., которые пойдут на компенсацию затрат, связанных с «производством и приобретением программного продукта, наполнением им телеэфира и с обеспечением мероприятий по доведению его до телезрителей».

В текущей редакции федерального бюджета на 2019 год была предусмотрена субсидия «Первому каналу» лишь на распространение его сигнала в городах с населением менее 100 тыс. человек. На эти цели «Первому», НТВ, «Пятому каналу», «Карусели», «ТВ Центру» и «Матч ТВ» вместе выделено 7,1 млрд руб. Данные по каждому вещателю не конкретизируются. Из базы СПАРК следует, что непосредственно «Первый канал» в этом году получил из бюджета на распространение сигнала в небольших городах 1,3 млрд руб.

Представитель «Первого канала» отказался от комментариев.

Заявки на предоставление субсидий подаются главными распорядителями бюджетных средств, напомнили РБК в подготовившем законопроект Минфине. В случае с АО «Первый канал» это Минкомсвязь. Министерство поддерживает выделение «Первому каналу» дополнительных 2,5 млрд руб., заявил РБК заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин. На вопрос, могут ли рассчитывать на дополнительные субсидии другие телевещатели с госучастием, Волин ответил: «Жизнь покажет».

Государство контролирует 51% АО «Первый канал»: 38,9% — у Росимущества, 9,1% — у ФГУП «ИТАР-ТАСС», 3% — у ФГУП «Телевизионный технический центр «Останкино». С лета 2018 года 29% АО «Первый канал» принадлежит Национальной медиа группе, 20% в марте этого года у Романа Абрамовича, имеющего гражданство Израиля, приобрел ВТБ.