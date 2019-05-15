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Доллар/Рубль ₽68 (+5,18%) прогноз Barclays Capital к 30.06.19 Купить
Walt Disney $170 (+26,72%) прогноз BMO Capital Markets к 06.05.20 Купить
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Технологии и медиа ,  
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Минфин согласился выделить 2,5 млрд руб. на контент для «Первого канала»
За счет субсидии «Первый канал» сможет компенсировать часть затрат на производство и покупку контента, следует из подготовленных Минфином поправок в бюджет на 2019 год
Фото: Олег Яковлев / РБК

Минфин опубликовал на федеральном портале проектов нормативных и правовых актов поправки в закон «О федеральном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов». Для АО «Первый канал», как следует из поправок, предусмотрены 2,5 млрд руб., которые пойдут на компенсацию затрат, связанных с «производством и приобретением программного продукта, наполнением им телеэфира и с обеспечением мероприятий по доведению его до телезрителей».

В текущей редакции федерального бюджета на 2019 год была предусмотрена субсидия «Первому каналу» лишь на распространение его сигнала в городах с населением менее 100 тыс. человек. На эти цели «Первому», НТВ, «Пятому каналу», «Карусели», «ТВ Центру» и «Матч ТВ» вместе выделено 7,1 млрд руб. Данные по каждому вещателю не конкретизируются. Из базы СПАРК следует, что непосредственно «Первый канал» в этом году получил из бюджета на распространение сигнала в небольших городах 1,3 млрд руб.

Представитель «Первого канала» отказался от комментариев.

Заявки на предоставление субсидий подаются главными распорядителями бюджетных средств, напомнили РБК в подготовившем законопроект Минфине. В случае с АО «Первый канал» это Минкомсвязь. Министерство поддерживает выделение «Первому каналу» дополнительных 2,5 млрд руб., заявил РБК заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин. На вопрос, могут ли рассчитывать на дополнительные субсидии другие телевещатели с госучастием, Волин ответил: «Жизнь покажет».

Государство контролирует 51% АО «Первый канал»: 38,9% — у Росимущества, 9,1% — у ФГУП «ИТАР-ТАСС», 3% — у ФГУП «Телевизионный технический центр «Останкино». С лета 2018 года 29% АО «Первый канал» принадлежит Национальной медиа группе, 20% в марте этого года у Романа Абрамовича, имеющего гражданство Израиля, приобрел ВТБ.

Выручка АО «Первый канал» по РСБУ в 2017 году составила 31 млрд руб., убыток от основной деятельности — 3,5 млрд руб., чистый убыток — 1,6 млрд руб. Данные за 2018 год пока не раскрывались.

В 2019 году рекламные доходы телеканалов впервые после кризисного 2015 года перестали расти, писал в апреле РБК со ссылкой на данные участников рынка. Продажи рекламы в натуральном выражении снизились на «Первом канале» в январе—марте 2019 года на 12%, следовало из расчетов Publicis Media Russia на основе телеизмерений Mediascope. В январе—марте 2019 года среднесуточная доля целевой аудитории «Первого канала» (зрители 14–59 лет) снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, по данным Mediascope, на 1,9 п.п., до 9%.

Субсидию в размере 3 млрд руб. на производство и закупку контента «Первый канал» получал в конце 2017 года. Счетная палата рекомендовала Минкомсвязи «в будущем при выделении субсидий предусматривать средства на обеспечение именно предстоящих, а не уже совершенных, расходов».

Помимо 2,5 млрд руб. на производство и закупку контента «Первый канал» вправе рассчитывать и на компенсацию затрат при трансляции Главного военно-морского парада. На эти цели в подготовленных Минфином поправках в федеральный бюджет заложено 268,5 млн руб.

Авторы: Юлия Старостина, Мария Истомина, Сергей Соболев
Теги: «Первый канал», Минкомсвязь, Минфин, федеральный бюджет
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