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Технологии и медиа ,  
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Минфин предложил увеличить субсидии «Первому каналу» и ВГТРК
В 2020 году «Первый канал» может получить 6,5 млрд руб. из бюджета на производство и закупку контента. На финансирование ВГТРК Минфин предлагает выделить 24,2 млрд руб.
Фото: Олег Яковлев / РБК

Минфин опубликовал на федеральном портале проектов нормативных правовых актов для независимой антикоррупционной экспертизы законопроект «О федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».

АО «Первый канал», как следует из документа, в следующем году может получить традиционную компенсацию расходов на трансляцию своего сигнала в городах с населением менее 100 тыс. человек (100-) и субсидию на финансовое обеспечение затрат, связанных с производством и приобретением программного продукта, наполнением им телеэфира и с обеспечением мероприятий по доведению его до телезрителей. Размер этой субсидии определен в 6,5 млрд руб. Минфин полагает, что она понадобится вещателю только в следующем году, в 2021–2022 годах она пока не предусмотрена.

С 2000-х «Первый канал» подобные субсидии из федерального бюджета на закупку и производство контента получал дважды: в 2017 и 2019 годах. Они утверждались поправками в уже принятый и действующий закон о федеральном бюджете. В 2017 году размер субсидии равнялся 3 млрд руб., в 2019-м — 2,5 млрд руб.

Чистый убыток АО «Первый канал» по РСБУ в 2017 году составил, по данным базы СПАРК, 6,8 млрд руб. при убытке от основной деятельности 13,1 млрд руб. и выручке 32,8 млрд руб. Кредиторская задолженность головной компании вещателя на конец 2018 года составляла 21,1 млрд руб.

По итогам 2018 года доля аудитории «Первого канала» составляла 11,8%. 

Контрольный пакет АО «Первый канал» принадлежит государству: 38,9% — у Росимущества, 9,1% — у ФГУП «ИТАР-ТАСС», 3% — у ФГУП «Телевизионный технический центр «Останкино». Национальная медиа группа является владельцем 29% вещателя, оставшиеся 20% с марта этого года у ВТБ.

РБК направил запросы в пресс-службы «Первого канала» и Минфина. Представитель Минкомсвязи, выступающей для СМИ распорядителем бюджетных средств, отказался от комментариев.

Размер субсидии на распространение сигнала в городах только «Первому каналу» в проекте бюджета не указан. Приводится общая сумма для шести каналов из так называемого первого цифрового мультиплекса (пакета из десяти каналов, которые в рамках перехода с аналогового на цифровое вещание должны быть доступны практически всему населению страны). Вместе «Первый канал», НТВ, «Пятый канал», «ТВ Центр», «Карусель» и «Матч ТВ» вправе рассчитывать в 2020 году на 7,4 млрд руб. господдержки. В 2019 году сумма была меньше — 7,1 млрд руб.

Четыре других канала первого мультиплекса — входящие в ВГТРК «Россия 1», «Россия 24» и «Россия К», а также Общественное телевидение России — получают из бюджета средства сразу и на распространение сигнала и на производство и закупки контента. В 2020 году на финансирование деятельности всей ВГТРК (управляет также радиостанциями и интернет-ресурсами) Минфин предлагает выделить 24,2 млрд руб., что на 15% больше, чем в 2019-м. Общественное телевидение России может получить из бюджета в следующем году, как и в этом, 3,1 млрд руб. Но вещателю дополнительно планируется выделить еще разовые 1,5 млрд руб., для того чтобы в эфире канала могли появиться врезки региональных телестанций.

Летом в своих методических указаниях по распределению базовых бюджетных ассигнований на плановый период 2020-2022 годов Минфин отмечал, что приоритетом для него является господдержка каналов второго цифрового мультиплекса. В него входят коммерческие, преимущественно развлекательные вещатели: СТС, «Домашний», РЕН ТВ, ТНТ, ТВ3, «Пятница», «Муз ТВ», «Звезда», «Мир», «Спас». Они оплачивали строительство инфраструктуры для своего вещания в цифровом формате и теперь должны вместе платить около 13 млрд руб. год (или 1,3 млрд руб. каждый) за распространение сигнала в «цифре».

В опубликованном проекте бюджета субсидии каналам второго мультиплекса не упоминаются.

РБК направил запросы каналам второго мультиплекса.

RT заговорит на немецком

АНО «ТВ-Новости», которое управляет вещающими на зарубежную аудиторию телеканалами и радиостанциями RT и связанными с ними сайтами, на финансирование своей деятельности в 2020 году может получить из федерального бюджета 23 млрд руб., что на 12% больше, чем в 2019-м.

Кроме того, Минфин предлагает дополнительно выделить 1,4 млрд руб. на обновление материально-технической базы производственного комплекса в Москве. Еще 3 млрд руб. планируется потратить на создание немецкоязычной версии телеканала RT. Когда в 2017 году RT начало вещание на французском, на эти цели из бюджета дополнительно было выделено 1,2 млрд руб.

Автор: Сергей Соболев
Теги: «Первый канал», ВГТРК, Минфин, бюджет, субсидии, мультиплекс
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