Минфин предложил увеличить субсидии «Первому каналу» и ВГТРК

В 2020 году «Первый канал» может получить 6,5 млрд руб. из бюджета на производство и закупку контента. На финансирование ВГТРК Минфин предлагает выделить 24,2 млрд руб.

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Минфин опубликовал на федеральном портале проектов нормативных правовых актов для независимой антикоррупционной экспертизы законопроект «О федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».

АО «Первый канал», как следует из документа, в следующем году может получить традиционную компенсацию расходов на трансляцию своего сигнала в городах с населением менее 100 тыс. человек (100-) и субсидию на финансовое обеспечение затрат, связанных с производством и приобретением программного продукта, наполнением им телеэфира и с обеспечением мероприятий по доведению его до телезрителей. Размер этой субсидии определен в 6,5 млрд руб. Минфин полагает, что она понадобится вещателю только в следующем году, в 2021–2022 годах она пока не предусмотрена.

С 2000-х «Первый канал» подобные субсидии из федерального бюджета на закупку и производство контента получал дважды: в 2017 и 2019 годах. Они утверждались поправками в уже принятый и действующий закон о федеральном бюджете. В 2017 году размер субсидии равнялся 3 млрд руб., в 2019-м — 2,5 млрд руб.

Чистый убыток АО «Первый канал» по РСБУ в 2017 году составил, по данным базы СПАРК, 6,8 млрд руб. при убытке от основной деятельности 13,1 млрд руб. и выручке 32,8 млрд руб. Кредиторская задолженность головной компании вещателя на конец 2018 года составляла 21,1 млрд руб.

По итогам 2018 года доля аудитории «Первого канала» составляла 11,8%.