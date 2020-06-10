«Первый канал» заявил о погашении долга перед «Останкино»

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«Первый канал» закрыл задолженность перед Телевизионным техническим центром «Останкино» (ТТЦ) за 2019 год. Об этом сообщила пресс-служба канала, передает ТАСС.

«Задолженность «Первого канала» перед ТТЦ за 2019 год полностью погашена», — отметили в пресс-службе. Там добавили, что в этом году оплата услуг происходит в соответствии со счетами, выставляемыми ТТЦ за использование его технических средств.

Ранее РБК писал, что ТТЦ опубликовал на сайте Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям доклад, в котором впервые официально озвучил размер задолженности «Первого канала». Позднее доклад был удален, у РБК есть его копия.

Согласно документу, размер дебиторской задолженности телеканала на 31 декабря прошлого года составлял более 1,3 млрд руб., из которых более 1 млрд руб. были просроченной задолженностью. Гендиректор ТТЦ Михаил Шубин назвал в докладе 2019 год непростым для телецентра, в том числе из-за долгов «Первого канала».