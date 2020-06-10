Телецентр «Останкино» официально рассказал о долгах «Первого канала»

Телецентр «Останкино» предоставляет «Первому каналу», как и другим вещателям (НТВ, «Матч ТВ», «Общественное телевидение России»), услуги по производству и выпуску в эфир программ. «Первый канал» также арендует у телецентра площади.
Выручка «Останкино» по РСБУ в 2019 году составила 6,2 млрд руб., прибыль от продаж — 526 млн руб., чистая прибыль — 296,6 млн руб. Долговая нагрузка, под которой ФГУП подразумевает соотношение суммы совокупных обязательств к прибыли от продаж, равнялась по итогам 2019 года 1,79, что почти на 18% больше изначально запланированного показателя, указано в отчете. Одной из причин Шубин назвал неплатежи «Первого канала».
«В связи с острой нехваткой денежных средств телецентр столкнулся с серьезными проблемами, связанными с невозможностью своевременного исполнения обязательств», — говорится в докладе. Среди возникших проблем — выплата заработной платы и налогов, перечисление в бюджет части прибыли за 2018 год, погашение кредитов, исполнение обязательств перед поставщиками и подрядчиками. Впрочем, в докладе уточняется, что в такой сложной ситуации телецентр не допустил срывов выплаты зарплат сотрудникам и кредитных обязательств.
О проблемах «Останкино» из-за долгов «Первого канала» стало известно прошлой осенью. Газета «Ведомости» в октябре рассказала о видеообращении Шубина: по его словам, неплатежи со стороны «Первого канала» ставят под угрозу эфир всех клиентов «Останкино». Проблем с вещанием «Первого канала» из-за претензий телецентра не будет, уверял тогда замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин. Ситуация находится под контролем правительства, настаивал чиновник.
«Мы не комментируем отношения между участниками рынка», — заявил 10 июня Волин.
РБК направил запрос в пресс-службу «Первого канала». Представитель телецентра «Останкино» отказался от комментариев. В пресс-службе ВТБ отказались от комментариев, РБК направил запрос другим акционерам «Первого канала».
В октябре 2019 года «Останкино» должно было предоставить «Первому каналу» обновленный производственный комплекс выдачи программ в эфир. Но ввод в эксплуатацию был перенесен на март 2020 года, следует из документов телецентра. Причиной стали замечания «Первого канала», чтобы устранить которые, производителю оборудования пришлось существенно доработать используемые решения. Из-за более позднего ввода комплекса в эксплуатацию телецентр недополучил в 2019 году 100,8 млн руб.
Чтобы поддержать «Первый канал», в 2019 году правительство выделило вещателю 2,5 млрд руб. разовой субсидии на производство и распространение контента («Первый канал» ежегодно получает из бюджета лишь субсидию на техническую доставку сигнала в небольших городах). В 2020 году разовая субсидия на производство и распространение программ составила 6,5 млрд руб. (еще почти 1,3 млрд выделено на техническую доставку сигнала).
Чистый убыток АО «Первый канал» по РСБУ в 2019 году составил 4,1 млрд руб. при выручке почти 27 млрд руб., следует из данных базы СПАРК. Краткосрочные обязательства на конец прошлого года равнялись 27 млрд руб., из них кредиторская задолженность — 20,4 млрд руб.
ФГУП «Телевизионный технический центр «Останкино» — один из акционеров АО «Первый канал» с долей 3%. Еще 9,1% — у ФГУП «ИТАР-ТАСС», 20% — у ВТБ, 29% — у Национальной медиа группы, 38,1% — у Росимущества. РБК направил запросы акционерам «Первого канала».