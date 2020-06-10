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Технологии и медиа ,  
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Телецентр «Останкино» официально рассказал о долгах «Первого канала»

На начало этого года «Первый канал» был должен телецентру более 1,3 млрд руб., из которых 1 млрд не было выплачено в срок. Из-за этого «Останкино», по собственному признанию, столкнулось с серьезными проблемами»
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

ФГУП «Телевизионный технический центр «Останкино» впервые назвало размер задолженности своего ключевого подрядчика АО «Первый канал». Данные приводятся в докладе о финансово-экономической деятельности предприятия в 2019 году. Документ был опубликован 9 июня на сайте Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, но спустя несколько часов удален (РБК располагает копией).

Доклад о финансово-экономической деятельности ФГУП «ТТЦ «Останкино» будет опубликован 10 июня, сообщила представитель Роспечати Анфиса Храмова. По состоянию на 17:30 мск документ на сайте ведомства так и не появился.

Данные из доклада совпадают с отчетностью «Останкино» по РСБУ за 2019 год, ранее опубликованной в системе СПАРК.

«2019 год был для телецентра непростым, — констатирует в докладе гендиректор «Останкино» Михаил Шубин. — На итоги финансово-экономической деятельности за 2019 год негативно повлияла ситуация, связанная с неплатежами АО «Первый канал» за оказанные услуги».

По состоянию на 31 декабря 2019 года размер дебиторской задолженности «Первого канала» ФГУПу превышал 1,3 млрд руб., из которых более 1 млрд были просроченной задолженностью. Общая дебиторская задолженность «Останкино», по данным СПАРК, — 1,8 млрд руб. Максимальный размер задолженности «Первого канала» телецентру был зафиксирован 1 июля 2019 года — более 2 млрд руб., из которых 1,7 млрд руб. не было уплачено в срок.

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Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Телецентр «Останкино» предоставляет «Первому каналу», как и другим вещателям (НТВ, «Матч ТВ», «Общественное телевидение России»), услуги по производству и выпуску в эфир программ. «Первый канал» также арендует у телецентра площади.

Выручка «Останкино» по РСБУ в 2019 году составила 6,2 млрд руб., прибыль от продаж — 526 млн руб., чистая прибыль — 296,6 млн руб. Долговая нагрузка, под которой ФГУП подразумевает соотношение суммы совокупных обязательств к прибыли от продаж, равнялась по итогам 2019 года 1,79, что почти на 18% больше изначально запланированного показателя, указано в отчете. Одной из причин Шубин назвал неплатежи «Первого канала».

«В связи с острой нехваткой денежных средств телецентр столкнулся с серьезными проблемами, связанными с невозможностью своевременного исполнения обязательств», — говорится в докладе. Среди возникших проблем — выплата заработной платы и налогов, перечисление в бюджет части прибыли за 2018 год, погашение кредитов, исполнение обязательств перед поставщиками и подрядчиками. Впрочем, в докладе уточняется, что в такой сложной ситуации телецентр не допустил срывов выплаты зарплат сотрудникам и кредитных обязательств.

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О проблемах «Останкино» из-за долгов «Первого канала» стало известно прошлой осенью. Газета «Ведомости» в октябре рассказала о видеообращении Шубина: по его словам, неплатежи со стороны «Первого канала» ставят под угрозу эфир всех клиентов «Останкино». Проблем с вещанием «Первого канала» из-за претензий телецентра не будет, уверял тогда замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин. Ситуация находится под контролем правительства, настаивал чиновник.

«Мы не комментируем отношения между участниками рынка», — заявил 10 июня Волин.

РБК направил запрос в пресс-службу «Первого канала». Представитель телецентра «Останкино» отказался от комментариев. В пресс-службе ВТБ отказались от комментариев, РБК направил запрос другим акционерам «Первого канала».

Не уложились в сроки

В октябре 2019 года «Останкино» должно было предоставить «Первому каналу» обновленный производственный комплекс выдачи программ в эфир. Но ввод в эксплуатацию был перенесен на март 2020 года, следует из документов телецентра. Причиной стали замечания «Первого канала», чтобы устранить которые, производителю оборудования пришлось существенно доработать используемые решения. Из-за более позднего ввода комплекса в эксплуатацию телецентр недополучил в 2019 году 100,8 млн руб.

Чтобы поддержать «Первый канал», в 2019 году правительство выделило вещателю 2,5 млрд руб. разовой субсидии на производство и распространение контента («Первый канал» ежегодно получает из бюджета лишь субсидию на техническую доставку сигнала в небольших городах). В 2020 году разовая субсидия на производство и распространение программ составила 6,5 млрд руб. (еще почти 1,3 млрд выделено на техническую доставку сигнала).

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Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Чистый убыток АО «Первый канал» по РСБУ в 2019 году составил 4,1 млрд руб. при выручке почти 27 млрд руб., следует из данных базы СПАРК. Краткосрочные обязательства на конец прошлого года равнялись 27 млрд руб., из них кредиторская задолженность — 20,4 млрд руб.

ФГУП «Телевизионный технический центр «Останкино» — один из акционеров АО «Первый канал» с долей 3%. Еще 9,1% — у ФГУП «ИТАР-ТАСС», 20% — у ВТБ, 29% — у Национальной медиа группы, 38,1% — у Росимущества. РБК направил запросы акционерам «Первого канала».

Авторы: Сергей Соболев, Елизавета Ефимович
Теги: «Первый канал», Останкино, телецентр, Минкомсвязь, Роспечать
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