Телецентр «Останкино» официально рассказал о долгах «Первого канала»

На начало этого года «Первый канал» был должен телецентру более 1,3 млрд руб., из которых 1 млрд не было выплачено в срок. Из-за этого «Останкино», по собственному признанию, столкнулось с серьезными проблемами»

Фото: Олег Яковлев / РБК

ФГУП «Телевизионный технический центр «Останкино» впервые назвало размер задолженности своего ключевого подрядчика АО «Первый канал». Данные приводятся в докладе о финансово-экономической деятельности предприятия в 2019 году. Документ был опубликован 9 июня на сайте Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, но спустя несколько часов удален (РБК располагает копией).

Доклад о финансово-экономической деятельности ФГУП «ТТЦ «Останкино» будет опубликован 10 июня, сообщила представитель Роспечати Анфиса Храмова. По состоянию на 17:30 мск документ на сайте ведомства так и не появился.

Данные из доклада совпадают с отчетностью «Останкино» по РСБУ за 2019 год, ранее опубликованной в системе СПАРК.

«2019 год был для телецентра непростым, — констатирует в докладе гендиректор «Останкино» Михаил Шубин. — На итоги финансово-экономической деятельности за 2019 год негативно повлияла ситуация, связанная с неплатежами АО «Первый канал» за оказанные услуги».

По состоянию на 31 декабря 2019 года размер дебиторской задолженности «Первого канала» ФГУПу превышал 1,3 млрд руб., из которых более 1 млрд были просроченной задолженностью. Общая дебиторская задолженность «Останкино», по данным СПАРК, — 1,8 млрд руб. Максимальный размер задолженности «Первого канала» телецентру был зафиксирован 1 июля 2019 года — более 2 млрд руб., из которых 1,7 млрд руб. не было уплачено в срок.