«Запас прочности бизнеса уже исчерпан»

Способен ли отечественный частный сектор пережить новую волну вызванных коронавирусом ограничений

На фоне роста числа заболевших COVID-19 в России и возвращения части ограничительных мер в Москве представители бизнеса делают прогнозы о вероятности второй волны, новых мерах борьбы с пандемией и устойчивости своих компаний

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

О вероятности второй волны пандемии и новых ограничениях

«Вторая волна роста заболеваемости вирусом ожидаема, но необходимо не допустить повторения локдауна, — заявил РБК президент «Опоры России» Александр Калинин. — Это серьезно усугубит и без того тяжелые последствия пандемии для экономики. Запас прочности, сбережения бизнеса уже исчерпаны». Он также признает, что «мы все несколько расслабились»: «Но в связи с ростом заболеваемости будут ужесточены санитарные меры. Роспотребнадзор ожидаемо увеличит проверки, и бизнес должен быть к этому готов».

«Мы не ожидаем подобного сценария, как в апреле—мае, связанного с тотальным закрытием и вводом ограничительных мер, — считает президент «Деловой России» Павел Титов. — К повтору этих ограничений экономика страны и, в частности, бизнес не готовы. <...>. Превалирующее большинство МСП может просто не пережить новую волну закрытий».

«Ждем вторую волну карантинных мер с ограничениями, затрудняющими работу бизнеса», — пессимистично настроен Николай Комлев, директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий. «Почти все компании настроены на то, что еще долгое время придется работать в условиях эпидемиологических ограничений. Они не готовятся, а скорее остаются в постоянной готовности», — отмечает Иван Покровский, исполнительный директор Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники. «На наш взгляд, жестких ограничений быть не должно, — более оптимистичен президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов. — Государство уже научилось бороться с вирусом».

По оценке Марии Шевченко, заместителя гендиректора группы QIWI, вторая волна нанесет удар по всем отраслям бизнеса. «Однако, как это было в случае с первой, наибольшие убытки понесут отрасли и бизнесы, ведущие свою деятельность офлайн и прекращающие работу с введением жестких ограничений (например, сфера культуры, искусства и организации досуга; туристический и гостиничный бизнес; сфера общественного питания и др.)».

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федеральный и региональные

оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Читать подробнее

Президент Ассоциации предприятий индустрии красоты (АПИК) и основатель сети «Персона» Игорь Стоянов сообщил, что у отрасли нет иллюзий о вероятности второй волны пандемии: «Она идет, и мы готовы оперативно работать с возможными ограничениями. В отрасли мы только недавно вернулись к состоянию тревожного спокойствия, а сейчас, судя по отзывам участников рынка, снова наступает паника и растерянность».

Вторая волна коронавируса, очевидно, «добьет отрасль, еще одного карантина кинотеатры не переживут», уверен председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин: «Если кинотеатры будут снова закрыты, в результате они окажутся в ситуации середины 1990-х годов, когда советские кинотеатры исчезли, а новые — крупные сети — стали появляться лишь в начале 2000-х».

Ожидание повторного полного карантина «эквивалентно ожиданию экономического самоубийства»: вторая волна в состоянии остановить тенденции восстановления, наметившиеся в последние недели, заявил Сергей Пискарев, президент Ассоциации коммуникационных агентств России.

«Экономика не оправилась еще после первой волны, поэтому ждем точечные ограничения», — прогнозирует гендиректор брокера и управляющей компании в сфере коммерческой недвижимости ILM Иван Ивлиев.

О готовности бизнеса и экономики к новым ограничениям

«Изменилась внешняя бизнес-среда», — считает Илья Власенко, директор по внешним связям Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ): перестроены логистические цепочки, позволяющие оперативно доставлять продукцию в магазины в случае повышенного спроса, усилены складские мощности: «Большинство крупных торговых сетей расширило возможности дистанционной работы с покупателями через собственные интернет-магазины или внешние службы доставки». «На наших распределительных центрах достаточно базовых продуктов длительного хранения на случай роста спроса на товары первой необходимости и отработаны механизмы их оперативной доставки в магазины», — подчеркивает представитель X5 Retail Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»).

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«Отрасль интернет-торговли максимально готова к любым вызовам, в том числе ко второй волне ограничений, — считает Артем Соколов. — Да, в первую волну было сложно справиться с доставкой всех заказов, но сейчас эти вопросы решены, и компании готовы дистанционно обслуживать своих клиентов».

Владельцы кинотеатров уже готовятся к повторному закрытию, признает Олег Березин. С линейным персоналом заключаются краткосрочные контракты, в которых учитываются особые условия на случай нового карантина и приостановления деятельности, владельцы кинотеатров также более внимательно относятся к договоренностям с арендодателями (в первую очередь с ТЦ), констатирует Березин. Особое внимание кинотеатры сейчас уделяют формированию запасов продукции для кинобаров: после закрытия в марте пришлось утилизировать продукты и напитки со складов из-за истечения срока годности, объясняет он.

«ИТ-отрасль в целом готова [к новым ограничениям], — отмечает Николай Комлев. — Из относительных трудностей есть моменты снижения производительности у некоторой части сотрудников на удаленке, у кого-то есть признаки выгорания». В стабильности ИТ-индустрии уверен и директор Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Ренат Лашин: «ИТ-компании стали лидерами по готовности к переходу на удаленку еще во время первой волны. Удаленный режим работы для большинства сотрудников был организован еще до наступления карантина, и многие работают в таком режиме по сей день. Поэтому никакой дополнительной подготовки к введению новых карантинных мер в России не требуется».

О влиянии уже введенных в Москве ограничений

Для печатных СМИ болезненны те ограничения, которые уже введены, например рекомендации людям старше 65 лет вернуться на самоизоляцию, утверждает президент Союза предприятий печатной индустрии Руслан Новиков. Большая часть аудитории печатных СМИ — это пожилые люди, именно они покупают прессу в рознице, объясняет собеседник РБК. Если они вернутся на самоизоляцию, издатели прессы потеряют большую часть своей аудитории.

О стратегии при условии ограничений из-за второй волны

«Для профессионального сообщества главным является вопрос работы магазинов и торговых центров во время пандемий. Какие потребуют выполнять правила, какие будут ограничительные меры, уже не столь принципиально. Принципиальным является вопрос продолжения работы, чтобы торговые центры не закрывались», — считает Дмитрий Москаленко, президент Российского совета торговых центров.

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«Государству нужно продолжить поддержку семей с детьми и продолжить выдачу различных пособий, — отмечает Александр Калинин. — Дополнительно стоит продлить отсрочку по налогам в этом году на более длительный период, кто в этом нуждается. Малый бизнес ждет снижения ставки льготных кредитов с 8,5% до уровня не более 7% с нового года, продления моратория на плановые проверки, снижения штрафов для предприятий малого бизнеса до уровня, как у индивидуальных предпринимателей».

По версии Ивана Ивлиева, следует расширить дотационную помощь на весь малый бизнес, а не только на отдельные отрасли: «Возможно, не за счет прямых денежных вливаний, но как минимум за счет значительных отсрочек по уплате налогов и сборов». Также он считает целесообразным изменить подход государства к контролю за ношением масок и перчаток: «Оставить на бизнесе лишь обязанность обеспечения ими».

Как отмечает Мария Шевченко, на уровне государства пока не произошли изменения законодательства, которые нужны для работы в удаленном режиме: «Это возможность удаленной идентификации по видеосвязи, оформление трудовых отношений в электронном виде, возможность и порядок временного или комбинированного выполнения работником дистанционной работы».

В случае наступления второй волны и введения ограничений властям следует повторить ранее принятые меры, прямо направленные на поддержку населения и потребительского спроса, уверен Сергей Пискарев. При этом необходимо отказаться от «разного рода пропускных режимов, полной остановки работы целых отраслей», если это не связано с прямой угрозой жизни и здоровью граждан, а также «прекратить бардак в информировании граждан о пандемии». По его словам, эффективнее использовать социальную рекламу, чтобы людям было проще ориентироваться в конкретных жизненных ситуациях.

Весной, в первую волну пандемии, издатели прессы заметили, что в период самоизоляции продажи тиражей в продуктовом ретейле выросли, что позволило частично компенсировать падение продаж в киосках, рассказывает Руслан Новиков. В случае второй волны издателям придется распределять тиражи печатной продукции в пользу ретейла и ограничивать их число в киосках, поскольку они ожидаемо снова пострадают от перехода на самоизоляцию сильнее остальных каналов распространения прессы, предполагает Новиков.

«От власти не хотелось бы блокировки передвижения сотрудников по городу и стране», — рассчитывает Николай Комлев.

Важно, чтобы эпидемиологические ограничения были понятны и разумны, рассчитывает Иван Покровский. «В первую волну многие предприятия останавливали работу именно из-за того, что требования были сформулированы нечетко, руководители боялись санкций за нарушения и перестраховывались».

ИТ-отрасль уже получила беспрецедентные меры поддержки, напоминает Ренат Лашин. «Поэтому говорить о необходимости повторения действий [поддержки] для нашей индустрии не приходится», — рассуждает собеседник РБК. При этом он ожидает, что принимаемые ограничительные меры будут более аккуратными, точечными, целенаправленными и коснутся не всех предприятий и групп граждан.

При возникновении второй волны пандемии такие ограничительные меры, как остановка процессов строительства, не потребуются, уверен вице-президент ассоциации «Национальное объединение строителей» Антон Мороз. «Строительная отрасль готова методически и организационно к работе в условиях ухудшения эпидемиологической ситуации, поэтому мы надеемся, что региональные органы государственной власти не остановят строительный процесс, а также работу индустрии строительных материалов. Главная антикризисная мера — не останавливать строительство». По его словам, остановка строительных работ в некоторых регионах на два месяца весной 2020 года привела к тому, что почти 52% опрошенных ассоциацией застройщиков заявили о возможном переносе сроков ввода своих объектов.

О текущих мерах безопасности и работе

Магазины как продовольственной, так и непродовольственной розницы, являясь местами массового посещения, выполняют требования Роспотребнадзора, направленные на ограничение распространения коронавирусной инфекции, напоминает Илья Власенко из АКОРТ: «В продовольственных магазинах эти процессы были налажены еще в марте 2020 года, в непродовольственной рознице — в ходе снятия ограничений на их деятельность в конце весны — летом 2020 года».

О полном выполнении санитарных правил и рекомендаций РБК также сообщили на АвтоВАЗе. «На предприятии действуют строгий масочный режим и правила социального дистанцирования, в свободном доступе антисептики. Благодаря этому нам удалось избежать возникновения очагов инфицирования в коллективе. При этом московский офис компании, который насчитывает несколько десятков человек, работал в удаленном режиме в соответствии с правилами, действовавшими в Москве, и вышел на работу в офис после снятия московских ограничений», — сообщили в компании.

Рекламные и маркетинговые агентства вполне успешно адаптировались к удаленной форме работы, отмечает Сергей Пискарев. По данным опроса ассоциации, 60% респондентов — членов АКАР частично сохраняют возможность работать из дома. Все меньше респондентов сталкиваются с трудностями, связанными с удаленкой: на 27% меньше опрошенных отмечают сложности с документооборотом, на 15% меньше агентств говорят о проблемах во взаимодействии с контрагентами.

«В строительной отрасли офисные сотрудники массово не выходили на работу, а продолжали удаленную деятельность. Дистанционно продавать отрасль научилась, — отмечает директор департамента финансов ГК «Инград» Петр Барсуков. — Санитарно-эпидемиологические меры, которые были приняты на стройке, показали свою эффективность. Компания провела набор новых сотрудников на должность контролера COVID-19, которые следят за соблюдением эпидемиологического регламента на объектах».

В текущий момент не вернулись к работе 10–15% салонов премиального сегмента и около 15% салонов бизнес-класса и моностудий — средний класс клиентов перешел в экономсегмент, приводит данные Игорь Стоянов: «Если мы снова закроемся, то в январе 2021 года этот объем закрытий бизнеса можно смело умножать на два».

В «Роснефти» продолжают использовать дистанционный режим работы — 84% персонала центрального аппарата работают на удаленке, сообщил РБК представитель пресс-службы компании. Более 70% сотрудников центрального офиса Альфа-банка продолжают работать из дома, рассказал Марат Исмагулов, директор по персоналу финансовой организации, и это значение сократилось лишь на 5–10%, несмотря на возможность вывести до 50% сотрудников в офис по решению руководителей: «Банк не планирует возвращаться к прежнему формату работы, когда 100% сотрудников работали в офисе». На текущий момент в головном офисе Газпромбанка работают менее 23% сотрудников (всего по банку по состоянию на 24 сентября в офисах работает 41%), сообщил представитель банка. В РЖД на удаленных рабочих местах работают около 80 тыс. сотрудников, не занятых в перевозочном процессе, сообщил представитель перевозчика.

В «Сибуре», по словам члена-правления — управляющего директора компании Марины Медведевой, используется практика гибридной работы, когда каждый сотрудник, не занятый непосредственно на производстве, сочетает дистанционную деятельность и посещение офиса: «В пилотном режиме мы организовали незакрепленные рабочие зоны по типу коворкинга, размещение сотрудников разных функций с учетом интенсивности их взаимодействия друг с другом».

«Сотрудники, работающие по необходимости в офисе (их число дополнительно ограничено), в обязательном порядке сдают тесты на коронавирус, — рассказывает представитель UС Rusal. — Также перед входом в офисы расположены бесконтактные термометры, и работники с любыми признаками ОРВИ в офис не допускаются. Командировки вновь отменены». «На данный момент режим дистанционной работы по всем компаниям группы действует до 30 сентября, — сообщил представитель «ФосАгро». — Решение о ее возможном продлении будет принято на следующей неделе».

«Опора России» перевела всех сотрудников старше 65 лет на удаленную работу, рассказывает Александр Калинин: «Мы рассматриваем возможность снова вернуться на скользящий график, чтобы уменьшить единовременное количество сотрудников в офисе».