Собянин рекомендовал вернуться к удаленке в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин опубликовал обращение к столичным работодателям с просьбой вновь начать перевод сотрудников на удаленку. О подготовке таких рекомендаций РБК накануне сообщили два источника, близких к мэрии.
«Я убедительно прошу и рекомендую вам вновь перевести как можно больше сотрудников в дистанционный режим. Разумеется, без ущерба для основных рабочих процессов в вашей организации и интересов потребителей», — говорится в сообщении в блоге мэра Москвы. Помимо этого он попросил «обеспечить строгое соблюдение» санитарных мер на рабочих местах.
Пожилым людям старше 65 лет рекомендовано не выходить из дома без особой необходимости.
Новые ограничения начинают действовать в столице с 28 сентября.