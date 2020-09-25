Собянин рекомендовал вернуться к удаленке в Москве

Работодателям в Москве рекомендовано перевести как можно больше сотрудников на удаленную работу. Ужеточение мер последовало за новым всплеском заболеваемости в столице

Сергей Собянин (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Мэр Москвы Сергей Собянин опубликовал обращение к столичным работодателям с просьбой вновь начать перевод сотрудников на удаленку. О подготовке таких рекомендаций РБК накануне сообщили два источника, близких к мэрии.

«Я убедительно прошу и рекомендую вам вновь перевести как можно больше сотрудников в дистанционный режим. Разумеется, без ущерба для основных рабочих процессов в вашей организации и интересов потребителей», — говорится в сообщении в блоге мэра Москвы. Помимо этого он попросил «обеспечить строгое соблюдение» санитарных мер на рабочих местах.

Видео: РБК

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Пожилым людям старше 65 лет рекомендовано не выходить из дома без особой необходимости.

Новые ограничения начинают действовать в столице с 28 сентября.