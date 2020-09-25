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Собянин рекомендовал вернуться к удаленке в Москве

Работодателям в Москве рекомендовано перевести как можно больше сотрудников на удаленную работу. Ужеточение мер последовало за новым всплеском заболеваемости в столице
Сергей Собянин
Сергей Собянин (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Мэр Москвы Сергей Собянин опубликовал обращение к столичным работодателям с просьбой вновь начать перевод сотрудников на удаленку. О подготовке таких рекомендаций РБК накануне сообщили два источника, близких к мэрии.

«Я убедительно прошу и рекомендую вам вновь перевести как можно больше сотрудников в дистанционный режим. Разумеется, без ущерба для основных рабочих процессов в вашей организации и интересов потребителей», — говорится в сообщении в блоге мэра Москвы. Помимо этого он попросил «обеспечить строгое соблюдение» санитарных мер на рабочих местах.

Видео: РБК
Видео: РБК
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Пожилым людям старше 65 лет рекомендовано не выходить из дома без особой необходимости.

Новые ограничения начинают действовать в столице с 28 сентября.

Собянин пояснил, что такие меры вводятся в связи с растущими темпами прироста заболеваемости в столице. «Начиная с августа в Европе вновь ощутимо растет заболеваемость COVID-19. К сожалению, и в Москве в последние дни мы видим значительное увеличение числа выявленных случаев коронавируса. К тому же приближаются холода, а с ними и традиционный рост простудных заболеваний», — говорится в сообщении в блоге градоначальника. Он также отметил, что, по мнению врачей, наложение простудных заболеваний на COVID-19 может повлечь тяжелые последствия, особенно для пожилых граждан.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

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Ранее столичный оперативный штаб сообщил, что ежедневное число госпитализированных с COVID-19 за последнюю неделю в Москве выросло примерно на 30%.

Накануне, 24 сентября, в Москве выявили рекордное число зараженных коронавирусом впервые с 23 июня: более 1 тыс. человек. Умерли 14 человек. Всего с начала эпидемии в Москве выявили более 280,4 тыс. случаев заражения коронавирусом — это больше четверти от всех случаев заболевания в России. Умерли 5115 человек.

Автор
Георгий Тадтаев
Москва Сергей Собянин коронавирус
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