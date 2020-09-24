Пандемия коронавируса , 24 сен, 14:37
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Путин назвал губернаторам правила работы из-за пандемии коронавируса
Владимир Путин на встрече с избранными главами регионов (в режиме видеоконференции)
Президент России Владимир Путин попросил губернаторов настроить систему здравоохранения в регионах таким образом, чтобы обеспечить интересы людей. Об этом он заявил на встрече с новыми главами регионов, которая проходит в формате видеоконференции. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».
«И, конечно, нужно с людьми очень аккуратно, спокойно, ненавязчиво работать, объясняя сложность сегодняшней ситуации», — сказал президент.
По его словам, там, «где это можно», нужно просить людей соблюдать меры по борьбе с коронавирусом, включая масочный режим.
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