Путин назвал губернаторам правила работы из-за пандемии коронавируса

Владимир Путин на встрече с избранными главами регионов (в режиме видеоконференции) (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин попросил губернаторов настроить систему здравоохранения в регионах таким образом, чтобы обеспечить интересы людей. Об этом он заявил на встрече с новыми главами регионов, которая проходит в формате видеоконференции. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«И, конечно, нужно с людьми очень аккуратно, спокойно, ненавязчиво работать, объясняя сложность сегодняшней ситуации», — сказал президент.

По его словам, там, «где это можно», нужно просить людей соблюдать меры по борьбе с коронавирусом, включая масочный режим.

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