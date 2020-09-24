Собянин попросил Сбербанк и «Яндекс» вернуть часть работников на удаленку

Письма также были отправлены в другие компании, сообщил РБК источник, близкий к мэрии.

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Мэр Москвы Сергей Собянин попросил «Сбербанк», «Яндекс» и «Ростех» вернуть часть сотрудников на удаленку. Об этом говорится в письмах столичного мэра, отправленных на имя главы Сбербанка Германа Грефа, главы «Ростеха» Сергея Чемезова и гендиректора «Яндекса» Аркадия Воложа (есть у РБК). Источник, близкий к мэрии, подтвердил РБК подлинность писем. Список адресатов не ограничивается этими компаниями, сообщил он.

«В связи с наступлением осенне-зимнего эпидемиологического сезона острых респираторных вирусных инфекций, а также изменением динамики заболеваемости COVID-19 убедительно прошу и рекомендую вам реализовать меры по частичному переводу сотрудников на дистанционный режим работы без ущерба для основных рабочих процессов в вашей организации и интересов потребителей», — говорится в письмах.

Собянин напомнил, что после начала весной 2020 года пандемии COVID-19 именно перевод работников на удаленку стал «одним из наиболее эффективных инструментов противодействия» болезни. После того, как уровень заболеваемости снизился, многие организации вернули своих сотрудников в офисы, однако, как следует из писем Собянина, ситуация требует переосмыслить это решение.

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