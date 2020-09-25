Собянин пообещал не штрафовать пожилых за выход из дома

Социальные карты блокироваться не будут, добавил мэр. Собянин выразил надежду на понимание старшим поколением сложившейся ситуации

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал свое заявление, в котором рекомендовал пожилым людям оставаться дома. В сообщении на своем сайте столичный градоначальник заявил, что прогулки и занятия физкультурой на свежем воздухе не ограничиваются.

«А значит — выходить из дома не является нарушением», — написал Собянин.

Мэр также обратился к руководству полиции с просьбой «воздержаться от применения мер ответственности к пожилым людям», чтобы «избежать недоразумений». Но он предупредил о возможных штрафах за несоблюдение масочного и перчаточного режима в магазинах, аптеках и других общественных местах.

Собянин помимо этого заявил, что власти не планируют блокировать социальные карты граждан старше 65 лет, как это происходило весной. По его мнению, пожилые люди сами понимают всю серьезность складывающейся ситуации. «Я надеюсь, что их поездки на общественном транспорте значительно уменьшатся. Если же поездка крайне необходима, то обязательно нужно использовать маски и перчатки», — написал он.

Также Собянин заверил, что гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, для получения больничного листа следует обратиться по телефону горячей линии. «Работающим пенсионерам 65+ больничные выпишут центра­лизованно по заявкам работодателей», — добавил он.