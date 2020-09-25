Кремль исключил обсуждение новых ограничений в России

Но власти «констатируют определенный рост числа инфицированных». Утром в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин призвал часть москвичей оставаться дома, а компании — по возможности перейти на удаленку

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока об общероссийских ограничительных мерах из-за роста новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией речи не идет, передает корреспондент РБК.

«Мы констатируем определенный рост числа инфицированных, — сказал он. — Насколько мне известно, в настоящий момент об этом (дополнительных ограничениях. — РБК) речи не идет».

При этом Песков отметил, что введенные в Москве ограничительные меры для людей старше 65 лет позволяют контролировать ситуацию. Он также посоветовал гражданам быть аккуратнее и с заботой относиться к себе и своим близким.

Ранее 25 сентября мэр Москвы Сергей Собянин рекомендовал людям старше 65 лет по возможности не выходить из дома из-за резкого роста числа выявленных случаев заболевания коронавирусом в столице. Кроме того, глава города попросил москвичей быть осторожными и не забывать носить маски и перчатки в общественных местах.