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Пандемия коронавируса ,  
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Кремль исключил обсуждение новых ограничений в России

Но власти «констатируют определенный рост числа инфицированных». Утром в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин призвал часть москвичей оставаться дома, а компании — по возможности перейти на удаленку
Фото:Максим Шипенков / EPA / ТАСС
Фото: Максим Шипенков / EPA / ТАСС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока об общероссийских ограничительных мерах из-за роста новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией речи не идет, передает корреспондент РБК.

«Мы констатируем определенный рост числа инфицированных, — сказал он. — Насколько мне известно, в настоящий момент об этом (дополнительных ограничениях. — РБК) речи не идет».

Собянин заявил об отсутствии желания возвращаться к жестким ограничениям
Общество
Сергей Собянин (слева)

При этом Песков отметил, что введенные в Москве ограничительные меры для людей старше 65 лет позволяют контролировать ситуацию. Он также посоветовал гражданам быть аккуратнее и с заботой относиться к себе и своим близким.

Ранее 25 сентября мэр Москвы Сергей Собянин рекомендовал людям старше 65 лет по возможности не выходить из дома из-за резкого роста числа выявленных случаев заболевания коронавирусом в столице. Кроме того, глава города попросил москвичей быть осторожными и не забывать носить маски и перчатки в общественных местах.

Собянин рекомендовал вернуться к удаленке в Москве
Общество
Сергей Собянин

Незадолго до объявления мэра оперативный штаб сообщил об ухудшении эпидемиологической ситуации. Впервые с конца июня за день в Москве заболели свыше 1,5 тыс. человек. Также ежедневное число госпитализированных с COVID-19 в городе выросло почти на 30%. Всего за сутки в России коронавирусом заразились 7212 человек. Это самый высокий показатель в стране с 23 июня.

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Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

 

Авторы
Елизавета Антонова, Екатерина Митрохина
коронавирус пандемия Дмитрий Песков
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