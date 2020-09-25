Собянин заявил об отсутствии желания возвращаться к жестким ограничениям

Сергей Собянин (слева) (Фото: Максим Мишин / АГН «Москва»)

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду, что жителям столицы не придется возвращаться к строгим ограничительным мерам. Об этом глава города написал в своем блоге. По его словам, для этого необходимо беречь себя и близких.

«Всем нам очень не хочется возвращаться к жестким ограничениям нынешней весны. Надеюсь, что мы сможем избежать этого. Но только если будем беречь себя и близких нам людей», — сказал он.

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