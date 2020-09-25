Собянин заявил об отсутствии желания возвращаться к жестким ограничениям

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 25 сентября
USD ЦБ: 77,18 (+0,82) Инвестиции, 24 сен, 14:10
Курс евро на 25 сентября
EUR ЦБ: 89,98 (+0,73) Инвестиции, 24 сен, 14:10
Топ-6 российских вузов по версии сооснователя Genotek Артема Елмуратова РБК и Сбербанк, 09:18 Экс-депутата Госдумы Ледкова избрали сенатором от Ямала Политика, 09:10 Московский ЦУМ оштрафовали на миллион рублей за отсутствие масок Общество, 09:04 Доля свободных помещений под кафе и магазины на Тверской почти удвоилась Бизнес, 09:00 Где российским компаниям взять 2 млн ИТ-специалистов Pro, 09:00 Москвичей просят сидеть дома, новые санкции США. Главные новости РБК Общество, 08:59 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 25 сентября Общество, 08:53 Паруса или пузыри: во что вкладывают опытные инвесторы РБК и Сбербанк Первый, 08:49 Горбачев назвал политику США приводящей мир к стратегическому хаосу Политика, 08:46 Собянин заявил об отсутствии желания возвращаться к жестким ограничениям Общество, 08:35 Германия вернет России 3 тыс. конфискованных на границе икон Общество, 08:23 Видео голов и опасных моментов матча «Баварии» и «Севильи» за Суперкубок Спорт, 08:20 Собянин рекомендовал вернуться к удаленке в Москве Общество, 08:15 Власти Москвы попросили людей старше 65 лет сидеть дома Общество, 08:15
Пандемия коронавируса ,  
0 

Собянин заявил об отсутствии желания возвращаться к жестким ограничениям

Сергей Собянин (слева)
Сергей Собянин (слева) (Фото: Максим Мишин / АГН «Москва»)

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду, что жителям столицы не придется возвращаться к строгим ограничительным мерам. Об этом глава города написал в своем блоге. По его словам, для этого необходимо беречь себя и близких.

«Всем нам очень не хочется возвращаться к жестким ограничениям нынешней весны. Надеюсь, что мы сможем избежать этого. Но только если будем беречь себя и близких нам людей», — сказал он.

Собянин рекомендовал вернуться к удаленке в Москве
Общество
Сергей Собянин

Материал дополняется

коронавирус Сергей Собянин Москва
Материалы по теме
Собянин заявил об усложнении ситуации с коронавирусом в Москве
Общество
В Москве обсудили ужесточение мер против коронавируса
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter