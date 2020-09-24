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Пандемия коронавируса ,  
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Владелец «Пятерочек» решил вернуть сотрудников на удаленную работу

Из-за увеличения числа заразившихся коронавирусом, крупнейший российский ретейлер X5 Retail Group решил вернуть большинство сотрудников столичного офиса на удаленку. Продлили режим дистанционный работы и в «Почте России»
X5 Retail Group FIVE ₽2 999,5 +1,52% Купить
Фото:Сергей Савостьянов / ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Руководство крупнейшего российского продовольственного ретейлера России X5 Retail Group (управляет сетями «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») решило с 22 сентября вернуть большинство сотрудников московских офисов к удаленной работе, следует из письма к сотрудникам компании (есть в распоряжении РБК).

«Правление X5 решило остановить вывод сотрудников в московские офисы и ограничить количество работающих в них людей до 450-600 человек, что составляет порядка 10% от нашей общей численности. Остальной персонал, начиная со вторника, 22 сентября, возвращается к формату удаленной работы», — говорится в письме. Решение правления связано с увеличением количества заболевших коронавирусом в официальной статистике и, как указано в документе, показатели компании подтверждают это.

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Фото:Михаил Воскресенский / РИА Новости

Представитель X5 Retail Group подтвердил, что на фоне изменения динамики заболеваемости COVID-19 в столице, компания приостановила возвращение сотрудников в московские офисы. Собеседник РБК также уточнил, что в течение последних месяцев в столичных офисах Х5 Retail Group работало от 10% до 20% от общей численности персонала. «И пока мы возвращаемся к нижней границе этого показателя», — добавляют в пресс-службе.

Решение по каждому из регионов присутствия компании будет оперативно приниматься отдельно, компания внимательно следит за динамикой заболеваемости COVID-19. X5 Retail Group работает в 65 регионах России.

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Второй по обороту ретейлер «Магнит» сообщил, что с марта 90% его сотрудников работают удаленно. Компания не возвращала персонал в офисы.

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О решении продлить удаленный режим работы РБК также сообщили в «Почте России». «На данный момент режим действует до 1 октября, но мы планируем продление», — сообщили в пресс-службе.

Ранее решение оставить офисных сотрудников в режиме удаленной работы приняли решение ряд российских компаний, в частности Альфа-Банк, дома останутся также сотрудники «Ростелекома» и «Вымпелкома».

В августе X5 Retail Group объявила о старте проекта Home Office, в рамках которого будет осуществлен перевод около 60% сотрудников на удаленный формат работы, а также произведена трансформация офисов на территории России. Примерно 46% из 60% сотрудников смогут работать «удаленно» 1-3 дня в неделю, остальные либо перейдут на постоянную работу из дома, либо смогут приезжать в офис один раз в неделю. Трансформация рабочих графиков и офисов будет завершена к концу 2021 года.

За последние сутки Москва перешагнула «психологическую отметку в более 1 тысячи вновь выявленных случаев», комментировали в оперативном штабе РБК. В городе было выявлено 1050 случаев заражения COVID-19, что стало максимальным показателем с 23 июня. По данным штаба, среднесуточные темпы прироста новых случаев COVID-19 за последние две недели составляют 0,3%

Ранее мэр Москвы Собянин попросил работодателей оставить сотрудников на удаленном режиме работы. «Если можно и это не является каким-то серьезным ущербом для работы организации, продолжайте организовывать дистанционную работу», — говорил он.

Авторы
Анна Левинская, Тимофей Дзядко, Анна Балашова
X5 Retail Group Магнит удаленная работа
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