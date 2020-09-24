Владелец «Пятерочек» решил вернуть сотрудников на удаленную работу

Из-за увеличения числа заразившихся коронавирусом, крупнейший российский ретейлер X5 Retail Group решил вернуть большинство сотрудников столичного офиса на удаленку. Продлили режим дистанционный работы и в «Почте России»

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Руководство крупнейшего российского продовольственного ретейлера России X5 Retail Group (управляет сетями «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») решило с 22 сентября вернуть большинство сотрудников московских офисов к удаленной работе, следует из письма к сотрудникам компании (есть в распоряжении РБК).

«Правление X5 решило остановить вывод сотрудников в московские офисы и ограничить количество работающих в них людей до 450-600 человек, что составляет порядка 10% от нашей общей численности. Остальной персонал, начиная со вторника, 22 сентября, возвращается к формату удаленной работы», — говорится в письме. Решение правления связано с увеличением количества заболевших коронавирусом в официальной статистике и, как указано в документе, показатели компании подтверждают это.

Представитель X5 Retail Group подтвердил, что на фоне изменения динамики заболеваемости COVID-19 в столице, компания приостановила возвращение сотрудников в московские офисы. Собеседник РБК также уточнил, что в течение последних месяцев в столичных офисах Х5 Retail Group работало от 10% до 20% от общей численности персонала. «И пока мы возвращаемся к нижней границе этого показателя», — добавляют в пресс-службе.

Решение по каждому из регионов присутствия компании будет оперативно приниматься отдельно, компания внимательно следит за динамикой заболеваемости COVID-19. X5 Retail Group работает в 65 регионах России.