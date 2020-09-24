Плохие долги по потребкредитам рекордно выросли с начала пандемии

В августе просроченными стали считаться потребкредиты россиян на 27,3 млрд руб. — это максимальный прирост с начала кризиса в России. В категорию проблемных начали попадать займы, по которым платежи прекратились именно в пандемию

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В августе объем просроченных потребительских кредитов вырос до пиковых значений конца 2018 года, следует из статистики бюро кредитных историй «Эквифакс» (есть у РБК). По итогам прошлого месяца портфель кредитов наличными, по которым не вносились платежи свыше 90 дней (NPL90+), достиг 570,05 млрд руб. За август в категорию проблемных попало 79,6 тыс. ссуд на 27,31 млрд руб. — это рекордный прирост просрочки с начала кризиса и пандемии в России (+5%, хотя до этого рост не превышал 2–3%). Для сравнения: в июле прирост плохих долгов в сегменте необеспеченного кредитования был в 2,7 раза ниже — 9,99 млрд руб.

Доля таких ссуд в портфеле потребкредитов достигла 12,1%, по сравнению с июлем она выросла на 0,4 п.п., что выше среднемесячных темпов роста просрочки с начала кризиса.

Данные Национального бюро кредитных историй, которое также входит в топ-3 на российском рынке, подтверждают рост проблемных долгов в сегменте потребкредитов. Согласно его статистике, в августе доля просроченных кредитов наличными достигла 15,9% (+0,4 п.п. по сравнению с июлем).

На рост проблемных долгов в банковской рознице в целом обратил внимание и Банк России: по его данным, в августе объем просроченной задолженности вырос на 3% (или 26 млрд руб.), что выше среднемесячных показателей прошлого года (.pdf). Ситуация с просрочкой теперь «в большей мере отражает влияние пандемии», подчеркивал ЦБ.