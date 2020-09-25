Издатели увидели риски для бизнеса в новой самоизоляции для пожилых

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Издатели газет и журналов уже столкнулись с первыми последствиями от рекомендаций властей Москвы, принятых из-за роста в сентябре 2020 года числа заболевших коронавирусной инфекцией, сообщил РБК президент Союза издателей СППИ ГИПП Руслан Новиков. С понедельника, 28 сентября, москвичам старше 65 лет и гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, рекомендовано не покидать свои дома без особой необходимости.

Для печатных СМИ эти ограничения болезненны, утверждает Новиков. Он напоминает, что большая часть аудитории печатных СМИ — это пожилые люди, именно они покупают прессу в рознице. Если они вернутся на самоизоляцию, издатели газет и журналов потеряют большую часть своей аудитории.

Аудитория печатных СМИ уже снизилась в марте—июле 2020 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года: самая популярная ежедневная газета Metro потеряла 41% своих читателей, число читателей еженедельной газеты «Аргументы и факты» снизилось на 25%, ежемесячный журнал о путешествиях и науке National Geographic — 14% читателей, следует из данных исследовательской компании Mediascope.

В первую волну издатели прессы заметили, что в период самоизоляции продажи тиражей в продуктовом ретейле выросли, что позволило частично компенсировать падение продаж в киосках, рассказал Новиков. По его прогнозу, в случае второй волны издателям придется распределять тиражи в пользу ретейла и ограничивать их число в киосках, поскольку они, что ожидаемо, снова пострадают от перехода на самоизоляцию сильнее остальных каналов распространения прессы.