Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 26 сентября
USD ЦБ: 76,82 (-0,36) Инвестиции, 13:48
Курс евро на 26 сентября
EUR ЦБ: 89,66 (-0,32) Инвестиции, 13:48
Лукашенко допустил введение карантина для приезжающих из стран Запада Общество, 15:25 Акционеры ВТБ одобрили выплату сокращенных из-за пандемии дивидендов Финансы, 15:24 Собянин анонсировал переход 30% персонала мэрии Москвы на удаленку Общество, 15:22 Ушедший на карантин «Локомотив» объявил о возобновлении игр в КХЛ Спорт, 15:21 Buzzfeed узнал о переводах офшоров Агаларова на $600 тыс. Бизнес, 15:15 Издатели увидели риски для бизнеса в новой самоизоляции для пожилых Технологии и медиа, 15:13 Правительство одобрило план восстановления экономики России Экономика, 15:12 Основатель фитнес-стартапа Peloton Джон Фоли: я назначаю встречи сам себе Pro, 15:10 Telegram сообщил о восстановлении своей работы после сбоя Общество, 15:10 Собянин пообещал не штрафовать пожилых за выход из дома Общество, 15:06 Что будет с ценами на жилье, если завтра — вторая волна пандемии Недвижимость, 15:02 Путин предложил странам мира договориться не наносить киберудары Политика, 15:00 Требования к автомобилю для путешествий по дикой природе РБК и Jeep, 14:52 Путин предложил США «перезагрузку отношений» в информационных технологиях Политика, 14:52
Технологии и медиа ,  
0 

Издатели увидели риски для бизнеса в новой самоизоляции для пожилых

Фото:Ярослав Чингаев / ТАСС
Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС

Издатели газет и журналов уже столкнулись с первыми последствиями от рекомендаций властей Москвы, принятых из-за роста в сентябре 2020 года числа заболевших коронавирусной инфекцией, сообщил РБК президент Союза издателей СППИ ГИПП Руслан Новиков. С понедельника, 28 сентября, москвичам старше 65 лет и гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, рекомендовано не покидать свои дома без особой необходимости.

Для печатных СМИ эти ограничения болезненны, утверждает Новиков. Он напоминает, что большая часть аудитории печатных СМИ — это пожилые люди, именно они покупают прессу в рознице. Если они вернутся на самоизоляцию, издатели газет и журналов потеряют большую часть своей аудитории.

Аудитория печатных СМИ уже снизилась в марте—июле 2020 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года: самая популярная ежедневная газета Metro потеряла 41% своих читателей, число читателей еженедельной газеты «Аргументы и факты» снизилось на 25%, ежемесячный журнал о путешествиях и науке National Geographic — 14% читателей, следует из данных исследовательской компании Mediascope.

Собянин пообещал не штрафовать пожилых за выход из дома
Общество
Фото:Григорий Сысоев / РИА Новости

В первую волну издатели прессы заметили, что в период самоизоляции продажи тиражей в продуктовом ретейле выросли, что позволило частично компенсировать падение продаж в киосках, рассказал Новиков. По его прогнозу, в случае второй волны издателям придется распределять тиражи в пользу ретейла и ограничивать их число в киосках, поскольку они, что ожидаемо, снова пострадают от перехода на самоизоляцию сильнее остальных каналов распространения прессы.

Доходы издателей от рекламы в апреле—июне 2020 года, на которые пришелся пик пандемии коронавируса, рухнули почти на 63%, до 1,5 млрд руб. в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, отчиталась в сентябре Ассоциации коммуникационных агентств России.

Рекламные доходы издателей во втором квартале рухнули почти на 63%
Технологии и медиа
Фото:Андрей Рудаков / Bloomberg

Читайте на РБК Pro
Пожиратели бюджетов: как интернет-мошенники торгуют «мертвыми душами» Токсичность — ложная и истинная: проверьте, опасен ли ваш коллектив Включай логику: 7 законов аргументированного спора Какие формы контроля за сотрудниками недопустимы и опасны для руководства

Мэр Москвы Сергей Собянин 24 сентября заявил, что ситуация с пандемией в столице усложняется. «Помимо выявляемости мы видим и серьезный рост госпитализаций. Это уже совсем не шутки», — отметил он.

коронавирус пандемия издатель пресса
Материалы по теме
Власти Москвы попросили людей старше 65 лет оставаться дома
Общество
Собянин заявил о готовности Москвы к любым негативным сценариям по COVID
Общество
Рекламные доходы издателей во втором квартале рухнули почти на 63%
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter