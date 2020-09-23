Оптимизации не хватило мотивации

Правительство откладывает реформу системы оплаты труда госслужащих

Решение правительства отложить на два года реформу денежной мотивации федеральных чиновников сэкономит бюджету почти 200 млрд руб., следует из проекта госбюджета. Реформа предполагает повышение постоянной части оклада госслужащих

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Правительство сэкономит почти 200 млрд руб. за счет переноса на 2023 год реформы «системы материальной мотивации» федеральных госслужащих, следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета на 2021–2023 годы (документ есть в распоряжении РБК). Решение отложить реформу на два года принято ради обеспечения сбалансированности федерального бюджета.

После обвала бюджетных доходов в 2020 году и рекордных антикризисных трат из-за пандемии российский бюджет будет дефицитным на протяжении трех ближайших лет. Другие способы балансировки бюджета, согласованные правительством, — сокращение на 10% всех «незащищенных» статей бюджета, пропуск в 2021 году индексации зарплат чиновников и меры по мобилизации дополнительных доходов (включая повышение налоговой нагрузки на добывающий бизнес).

Перенос сроков реализации мер по совершенствованию системы оплаты труда госслужащих связан с необходимостью финансирования первоочередных мероприятий для устойчивого развития экономики в условиях распространения коронавируса, в том числе обеспечивающих всестороннюю социальную поддержку населения, заявили РБК в Минфине.

Что предполагает реформа Суть реформы оплаты труда госслужащих состоит, с одной стороны, в увеличении постоянной части оклада чиновников, а с другой — в «оптимизации бизнес-процессов» и сокращении численности госаппарата, объяснял министр финансов Антон Силуанов в сентябре 2018 года. По замыслу Минфина, численность сотрудников центральных аппаратов федеральных министерств в 2020 году должна сократиться на 10%, а территориальных органов — на 5%, говорила первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко в сентябре 2019 года. К 2021 году сокращение численности территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти должно было достичь 15%. По ее словам, нужно отказаться от неэффективных регламентных процедур и актуализировать либо отменить устаревшие стандарты, «требующие временных затрат и немалых кадровых ресурсов». А высвобождающиеся средства предполагалось направить на повышение оплаты труда госслужащих. «Параметры предстоящего повышения рассчитаны на сокращенную численность госслужащих. Если не провести запланированное сокращение, конкурентного уровня оплаты труда на госслужбе не достичь. Или потребуется выделение из бюджета дополнительных средств в объеме до 100 млрд руб. ежегодно», — объясняла Нестеренко в интервью «РИА Новости».

Какие изменения предусмотрены в бюджете

Правительство одобрило уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных на «совершенствование системы материальной мотивации федеральных госслужащих в связи с переносом сроков проведения мероприятий», отмечается в пояснительной записке к проекту федерального бюджета. В 2021 году они должны сократиться на 96,4 млрд руб., а в 2022-м — на 99,32 млрд руб. Но в 2023 году, наоборот, вырасти на 99,1 млрд руб. по сравнению с 2022 годом.

Проводить такую реформу без дополнительного финансирования будет просто неэффективно, поэтому было принято решение перенести сроки ее проведения, полагает старший научный сотрудник лаборатории исследований бюджетной политики РАНХиГС Александр Дерюгин. Принцип оптимизации процессов, сокращения штата с одновременным увеличением зарплат для оставшихся сотрудников с успехом применяется в коммерческой сфере, международная практика показывает, что он эффективен и для госуправления, добавил он.