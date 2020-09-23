Оптимизации не хватило мотивации
Правительство сэкономит почти 200 млрд руб. за счет переноса на 2023 год реформы «системы материальной мотивации» федеральных госслужащих, следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета на 2021–2023 годы (документ есть в распоряжении РБК). Решение отложить реформу на два года принято ради обеспечения сбалансированности федерального бюджета.
После обвала бюджетных доходов в 2020 году и рекордных антикризисных трат из-за пандемии российский бюджет будет дефицитным на протяжении трех ближайших лет. Другие способы балансировки бюджета, согласованные правительством, — сокращение на 10% всех «незащищенных» статей бюджета, пропуск в 2021 году индексации зарплат чиновников и меры по мобилизации дополнительных доходов (включая повышение налоговой нагрузки на добывающий бизнес).
Перенос сроков реализации мер по совершенствованию системы оплаты труда госслужащих связан с необходимостью финансирования первоочередных мероприятий для устойчивого развития экономики в условиях распространения коронавируса, в том числе обеспечивающих всестороннюю социальную поддержку населения, заявили РБК в Минфине.
Что предполагает реформа
Суть реформы оплаты труда госслужащих состоит, с одной стороны, в увеличении постоянной части оклада чиновников, а с другой — в «оптимизации бизнес-процессов» и сокращении численности госаппарата, объяснял министр финансов Антон Силуанов в сентябре 2018 года.
По замыслу Минфина, численность сотрудников центральных аппаратов федеральных министерств в 2020 году должна сократиться на 10%, а территориальных органов — на 5%, говорила первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко в сентябре 2019 года. К 2021 году сокращение численности территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти должно было достичь 15%.
По ее словам, нужно отказаться от неэффективных регламентных процедур и актуализировать либо отменить устаревшие стандарты, «требующие временных затрат и немалых кадровых ресурсов». А высвобождающиеся средства предполагалось направить на повышение оплаты труда госслужащих. «Параметры предстоящего повышения рассчитаны на сокращенную численность госслужащих. Если не провести запланированное сокращение, конкурентного уровня оплаты труда на госслужбе не достичь. Или потребуется выделение из бюджета дополнительных средств в объеме до 100 млрд руб. ежегодно», — объясняла Нестеренко в интервью «РИА Новости».
Какие изменения предусмотрены в бюджете
Правительство одобрило уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных на «совершенствование системы материальной мотивации федеральных госслужащих в связи с переносом сроков проведения мероприятий», отмечается в пояснительной записке к проекту федерального бюджета. В 2021 году они должны сократиться на 96,4 млрд руб., а в 2022-м — на 99,32 млрд руб. Но в 2023 году, наоборот, вырасти на 99,1 млрд руб. по сравнению с 2022 годом.
Проводить такую реформу без дополнительного финансирования будет просто неэффективно, поэтому было принято решение перенести сроки ее проведения, полагает старший научный сотрудник лаборатории исследований бюджетной политики РАНХиГС Александр Дерюгин. Принцип оптимизации процессов, сокращения штата с одновременным увеличением зарплат для оставшихся сотрудников с успехом применяется в коммерческой сфере, международная практика показывает, что он эффективен и для госуправления, добавил он.
Одновременно правительство отказалось от проведения ежегодной индексации окладов госслужащих в следующем году (в 2022 и 2023 годах предполагается вернуться к стандартному повышению). Власти не в первый раз прибегают к пропуску ежегодного повышения зарплат чиновников в качестве меры обеспечения сбалансированности бюджета: индексация для госслужащих приостанавливалась на период 2014–2017 годов после кризиса 2014 года. Затем в течение трех лет с 1 октября зарплаты чиновников ежегодно увеличивали на уровень инфляции за предыдущий год.
Сколько зарабатывают федеральные чиновники
Средняя зарплата госслужащих в центральных аппаратах федеральных органов власти в 2018 году достигла 126,6 тыс. руб. Данные за 2019-й Росстат до сих пор не представил, но если увеличить их на уровень фактической инфляции за прошлый год (4,3%), то средняя зарплата федеральных чиновников могла вырасти до 132 тыс. руб. в месяц.
Самыми высокооплачиваемыми федеральными чиновниками в 2018 году стали сотрудники аппарата правительства (240,4 тыс. руб. в 2018 году) и администрации президента (236,7 тыс. руб.). Среди министерств и ведомств самыми высокооплачиваемыми оказались сотрудники Федерального казначейства (159 тыс. руб.). Далее следуют МИД — 151,1 тыс. руб., МЧС — 145 тыс. руб., Федеральная налоговая служба (ФНС) — 144,8 тыс. руб. и Минфин — 139 тыс. руб.
Согласно закону «О государственной гражданской службе РФ», зарплата госслужащих состоит из суммы должностных окладов, включающих должностные оклады и оклады за классный чин, а также ежемесячных и иных дополнительных выплат. Дополнительными выплатами могут быть меры материального поощрения и стимулирования. К последним относятся, например, премии по результатам профессиональной служебной деятельности и предоставление льгот и соцгарантий.
По состоянию на 1 июля 2019 года в России было около 855 тыс. госслужащих, из них 603 тыс. человек — федеральные чиновники, 252 тыс. — госслужащие регионов, говорила Нестеренко. В органах местного самоуправления работают еще 395 тыс. муниципальных служащих, добавляла она. «Но к чиновникам у нас принято относить не только государственных гражданских и муниципальных служащих, а всех работников государственных и муниципальных органов. Их около 2,4 млн человек. Получается, на 10 тыс. населения России приходится 163 чиновника», — рассказывала замминистра финансов.
Какие еще приняты меры для сокращения дефицита бюджета
Перенос реформы зарплат федеральных чиновников наряду с отказом от ежегодной индексации их окладов в 2021 году, а также оптимизацией на 10% всех «незащищенных» статей бюджетных расходов стали мерами по сокращению расходов дефицитного федерального бюджета.
Последний раз подобное сокращение госбюджета проводилось в 2016 году, после падения цен на нефть и сокращения нефтегазовых доходов. Но теперь правительство вынуждено было пойти и на уменьшение оборонных расходов. Расходы на реализацию государственной программы вооружений будут урезаны на 5% в 2021–2023 годах.
«Без оптимизации и сокращений мы бы не вышли на общие сбалансированные принципы бюджетной политики в 2022 году. Что называется, по ниточке со всех мер собирали, чтобы сбалансировать бюджет», — говорил журналистам Силуанов на брифинге после одобрения правительством бюджетного пакета.
Для мобилизации бюджетных доходов были приняты и меры по увеличению фискальной нагрузки на бизнес (увеличение НДПИ в отношении сырья для удобрений и руд черных и цветных металлов, модификация параметров налога на дополнительный доход в нефтяной отрасли и пересмотр ряда нефтяных льгот). Cтавки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты возрастут на 20% (что приведет к увеличению стоимости пачки в среднем на 15–20%). Кроме того, дополнительный доход в бюджет принесут введение НДФЛ на проценты по вкладам свыше 1 млн руб., повышение НДФЛ до 15% для зарабатывающих более 5 млн руб. в год, повышение ставок налогов на дивиденды в пользу резидентов Кипра, Мальты, Люксембурга.