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Минфин объявляет мобилизацию
Газета № 050 (3217) (1609) Экономика,
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Минфин объявляет мобилизацию

Правительство ищет пути повышения доходов бюджета
Минфин определил, за счет чего можно поддержать доходную базу бюджета, пострадавшую от пандемии и снижения цен на нефть. В предстоящие три года мобилизация доходов, включая ряд непопулярных мер, принесет более 1,8 трлн руб.
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

В условиях существенного снижения бюджетных доходов по сравнению с теми, что ожидались до пандемии, Минфин России предложил программу так называемой мобилизации доходов стоимостью более 1,8 трлн руб. за три года — 2021-й и плановый период 2022–2023 годов. Программа включает в себя ряд непопулярных мер: пересмотр некоторых льгот нефтегазового сектора, повышение акцизов на табачную продукцию и уже объявленные переход к прогрессивной шкале подоходного налога и введение НДФЛ на депозиты и проценты.

Совокупный эффект этих изменений в законодательство и нормативные правовые акты для доходов бюджета в 2021 году составит 513,8 млрд руб., в 2022 году — 656 млрд и в 2023 году — 664,6 млрд, следует из проекта пояснительной записки к бюджету на 2021–2023 годы. Документ есть в распоряжении РБК, его подлинность подтвердил источник, близкий к правительству. РБК направил запрос в Минфин России.

В среду, 16 сентября, пакет бюджетных документов рассмотрят на заседании правительства, анонсировал премьер Михаил Мишустин. До конца сентября проект трехлетнего бюджета должен быть внесен в Госдуму.

Переходный 2021 год

Общие доходы бюджета на 2021 год планируются в размере 18,76 трлн руб. — меньше, чем и в 2018-м, и 2019 годах. Без мобилизационных поступлений они были бы еще ниже. Но именно мобилизационные поступления во многом позволят государству потратить больше денег в 2021 году, даже по сравнению с докризисным планом. Общие расходы федерального бюджета в 2021 году составят 21,5 трлн руб. (изначально бюджетом на 2020–2022 годы закладывались расходы в 2021 году в размере 21,2 трлн руб.). Годом бюджетной консолидации станет 2022-й, когда будет восстановлено нормальное бюджетное правило и расходы составят 21,9 трлн руб. (меньше, чем планировалось в прошлом году).

Бюджетное правило ограничивает общий уровень расходов суммой базовых нефтегазовых доходов (при цене нефти Urals $43,2 за баррель), ненефтегазовых доходов, расходов на обслуживание госдолга и дополнительного компонента, в норме составляющего 0,59 трлн руб. Но Минфин уже объявил в начале сентября, что временно, только на 2021 год, этот компонент увеличат до 1,46 трлн руб., что позволит нарастить расходы по сравнению с уровнем, предписанным бюджетным правилом.

Что включает мобилизация доходов

Мобилизационные доходы, запланированные Минфином, включают:

  • модификацию параметров режима налога на дополнительный доход (НДД) от добычи углеводородов;
  • пересмотр параметров ряда льгот в нефтегазовом секторе;
  • взимание налога 15% (вместо прежних 5–10%) на доходы в виде дивидендов и процентов, перечисляемых из России в пользу нерезидентов (соответствующие поправки Россия уже внесла в соглашения с Кипром и Мальтой);
  • применение ставки НДФЛ 15% (а не 13%) к части дохода физических лиц, превышающей 5 млн руб. в год;
  • введение НДФЛ на доходы с депозитов и вложений в облигации;
  • индексация ставки акциза на табачную продукцию выше уровня инфляции в 2021 году;
  • повышение ставок платы за пользование природными ресурсами.

Минфин впервые указал, что за счет увеличения поступлений налога на прибыль организаций благодаря поправкам в ряд соглашений об избежании двойного налогообложения с другими государствами он планирует собрать 139,7 млрд руб. в 2021 году. Поступление в федеральный бюджет части НДФЛ от обложения доходов с депозитов и вложений в облигации принесет 100 млрд руб. начиная с 2022 года.

Кроме того, Минфин предлагает скорректировать определение базовых нефтегазовых доходов, от которых зависят предельные расходы бюджета, в 2021 году. Согласно обычной практике, базовые нефтегазовые доходы на очередной год должны были считаться исходя из свежего макропрогноза Минэкономразвития. В этом прогнозе отражено сокращение Россией добычи и экспорта нефти в результате весенней сделки ОПЕК+. Соответственно, в таком случае базовые нефтегазовые доходы оказались бы меньше, что негативно повлияло бы и на уровень расходов по бюджетному правилу. Минфин решил учитывать в прогнозе поступления базовых нефтегазовых доходов в 2021 году ожидаемые объемы добычи и переработки нефти и экспорта топливно-энергетических товаров без учета снижения в рамках сделки ОПЕК+.

Авторы: Иван Ткачёв, Юлия Старостина.
Теги: Минфин , бюджет , доходы , налоги , НДФЛ
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