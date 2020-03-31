Госдума приняла закон о взимании налогов с процентов по вкладам

Андрей Макаров (Фото: duma.gov.ru)

Госдума приняла закон, вводящий для граждан налог на процентный доход со вкладов, превышающих 1 млн руб., сообщается на сайте нижней палаты парламента. Документ был принят сразу во втором и в третьем, окончательном чтении.

В соответствии с законом, налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) со стандартной ставкой в 13% будет облагаться сумма процентов по вкладам, которая превышает проценты с 1 млн руб. по ключевой ставке Банка России. Мера не коснется процентных доходов, полученных в 2020 году.

По словам председателя комитета по бюджету и налогам Андрея Макарова, в законе предусмотрен механизм, который позволяет предоставить «существенный налоговый вычет». «Если бы закон вступил в силу сегодня, то данный вычет составил бы 62,5 тыс. руб. То есть доход в виде 62,5 тыс. руб. не будет облагаться налогом, только тот доход, который превышают эту сумму», — сказал он.

О планах установить такой налог заявил 25 марта президент России Владимир Путин в ходе обращения к гражданам. Одновременно с этим он предложил ввести налоги со ставкой 15% на дивиденды, выводимые за рубеж.