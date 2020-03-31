Госдума приняла закон о взимании налогов с процентов по вкладам

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Близкие люди
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 28 марта
USD ЦБ: 77,73 (-0,99) Quote, 28 мар, 00:03
Курс евро на 28 марта
EUR ЦБ: 85,74 (-0,23) Quote, 28 мар, 00:03
Принц Гарри и Меган Маркл опубликовали прощальный пост в Instagram Стиль, 12:53 Биржа Binance запустит собственный майнинг-пул Крипто, 12:49 Вильфанд назвал сроки возвращения 20-градусного тепла Россию Общество, 12:44 СМИ назвали три варианта продолжения карьеры Роналду Спорт, 12:39 В Москве за сутки умерли пятеро заболевших коронавирусом Общество, 12:37 Привычно — не значит нормально: как бороться с текучкой кадров Pro, 12:29 Американец устроил «коронавирусную вечеринку» в разгар пандемии Стиль, 12:27 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 31 марта Общество, 12:14 Аксаков сообщил об отмене закона о ЦФА Крипто, 12:13 В России за сутки зафиксировали рекордное число смертей от коронавируса Общество, 12:12 «Смена колес во время движения»: что гуру думают о цифровой трансформации Pro, 12:06 В России за сутки коронавирусом заразились 500 человек Общество, 12:03 Холодный старт: как Китай восстанавливает экономику после эпидемии Pro, 12:02 Минюст предложил приостановить из-за вируса регистрацию браков и разводов Общество, 11:56
Финансы ,  
0 

Госдума приняла закон о взимании налогов с процентов по вкладам

Андрей Макаров (Фото: duma.gov.ru)

Госдума приняла закон, вводящий для граждан налог на процентный доход со вкладов, превышающих 1 млн руб., сообщается на сайте нижней палаты парламента. Документ был принят сразу во втором и в третьем, окончательном чтении.

В соответствии с законом, налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) со стандартной ставкой в 13% будет облагаться сумма процентов по вкладам, которая превышает проценты с 1 млн руб. по ключевой ставке Банка России. Мера не коснется процентных доходов, полученных в 2020 году.

Путин объявил о введении налогов на проценты по вкладам свыше 1 млн руб.
Бизнес

По словам председателя комитета по бюджету и налогам Андрея Макарова, в законе предусмотрен механизм, который позволяет предоставить «существенный налоговый вычет». «Если бы закон вступил в силу сегодня, то данный вычет составил бы 62,5 тыс. руб. То есть доход в виде 62,5 тыс. руб. не будет облагаться налогом, только тот доход, который превышают эту сумму», — сказал он.

О планах установить такой налог заявил 25 марта президент России Владимир Путин в ходе обращения к гражданам. Одновременно с этим он предложил ввести налоги со ставкой 15% на дивиденды, выводимые за рубеж.

По данным отчетности банков на 1 марта 2020 года, ими открыто 594 млн счетов по учету застрахованных вкладов 231 млн физлиц, включая ИП (вкладчик, имеющий счета в двух банках учитывается дважды), объем денежных средств на которых составляет 31,47 трлн руб. Количество счетов по учету застрахованных вкладов с остатками свыше 1 млн руб. составляет 5,9 млн (1% количества всех счетов).

Теги: Госдума, вклады, налог, законопроект
Материалы по теме
Греф объяснил принцип налогообложения вкладов свыше 1 млн руб.
Финансы
Эксперты назвали риски для бизнеса при росте налога на дивиденды
Экономика
Комитет Думы одобрил введение налогов на проценты по вкладам свыше ₽1 млн
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter