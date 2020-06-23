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Путин предложил поднять ставку НДФЛ для россиян с высокими зарплатами

Доходы от повышенного налога президент пообещал направить на помощь детям с тяжелыми болезнями
Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС
Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС

Владимир Путин предложил с 1 января поднять ставку налога с 13 до 15% в год для тех, кто зарабатывает более ₽5 млн в год. Об этом он заявил в телевизионном обращении к гражданам страны.

По словам главы государства, взимание дополнительного налога с той части дохода, которая превышает ₽5 млн, позволит бюджету дополнительно получить ₽60 млрд. Путин отметил, что эти деньги пойдут на лечение детей с тяжелыми заболеваниями.

«Эти средства предлагаю окрасить, защитить от любого другого использования и целевым образом направлять на лечение детей с тяжелыми редкими заболеваниями — на закупку дорогостоящих лекарств, техники и средств реабилитации, проведение высокотехнологичных операций», — заявил глава государства.

Президент отметил, что существовавшая до сих пор единая планка налогообложения в 13% казалась несправедливой, однако была необходимой в тех условиях, когда она появилась.

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«Ее введение в свое время позволило вывести зарплаты и доходы из тени, упростить, сделать понятным налоговое администрирование. Если учесть, что после введения плоской шкалы НДФЛ собираемость налогов увеличилась, причем увеличилась значительно, эти дополнительные средства государство получило возможность направить на решение социальных задач, то станет ясно, что справедливость тут абсолютно не при чем», — объяснил президент.

Касаясь выделения денег на лечение детей с тяжелыми заболеваниями, Путин поблагодарил тех, кто собирал деньги на эти нужды, однако отметил, что особую роль должно играть государство. «Необходимо системное, именно государственное решение. Надо определить надежный, постоянный источник финансирования. Помощь должна дойти до каждого ребенка, до каждой семьи, которая столкнулась с такой бедой», — сказал Путин.

НДФЛ поступает в региональные и местные бюджеты. Но из слов президента следует, что дополнительный налог на состоятельных граждан в 2 п.п. будет централизоваться на уровне федерального бюджета, откуда будет перенаправляться на цели лечения детей.

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Фото: Владимир Астапкович / ТАСС

Изменение шкалы НДФЛ для богатых обусловлено скорее общественным запросом на социальную справедливость, а не фискальными соображениями (60 млрд руб. – слишком маленькая сумма в масштабах бюджета), говорилось ранее в комментарии рейтингового агентства НКР, поступившего в РБК. В агентстве не исключают, что работодатели станут применять практику дробления зарплаты по различным юрлицам с целью освободить высокооплачиваемых работников от возросших налогов. По данным Росстата, зарплаты свыше 3 млн руб. в год получают всего 0,8% работающих, что составляет около 500 тыс. человек.

Во время прямой линии в 2018 году президент отмечал, что от введения прогрессивной шкалы НДФЛ «фискальный результат почти нулевой, а шума много». «Как только он [прогрессивный НДФЛ] вводится, часть граждан, у которых высокие доходы, начинают различными способами скрывать эти доходы. Начинаются зарплаты дополнительные в конвертах и так далее», — говорил глава государства в июне 2018 года.

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В феврале 2020 года министр финансов Антон Силуанов в интервью РБК говорил, что ведомство может рассмотреть вопрос о введении прогрессивной ставки НДФЛ только в 2024 году, а до этого принципы налогообложения изменяться не будут и сейчас этот вопрос в правительстве не обсуждается.

Из стран с прогрессивной шкалой налогообложения самая высокая максимальная ставка подоходного налога установлена в Швеции — 61,85%. В Дании — 55,8%, в Германии — 47,5%, в Китае, Великобритании, Испании, Франции и ЮАР — 45%, в США — 37%. Из стран ЕАЭС прогрессивную шкалу ввела только Армения, максимальная ставка — 36%. В Белоруссии ставка, как и в России, 13%, в Казахстане и Киргизии — 10%.

С 1992 по 2000 год в России действовала прогрессивная шкала налогообложения подоходного налога. Минимальная ставка в разные периоды времени составляла 12%, максимальная — колебалась от 30 до 45%. Но с 1 января 2001 года была установлена единая ставка НДФЛ в размере 13%. Одной из причин неудачной реализации прогрессивной шкалы налогообложения в 1992–2000 Минфин называл сложность налогового администрирования и стремление работодателей и занижение «белой» зарплаты сотрудников для ухода от налогов.

РБК направил запрос в Минфин и ФНС.

Автор: Артем Филипенок
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