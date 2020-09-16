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Российский госдолг через три года превысит 21% ВВП

Российский госдолг из-за пандемического кризиса возрастет до 21,3% ВВП к концу 2023 года, следует из проекта федерального бюджета. Рост госзаимствований необходим для покрытия дефицита бюджета в следующие три года
Фото: Александр Щербак / ТАСС
Фото: Александр Щербак / ТАСС

Для поддержки экономики во время пандемического кризиса и покрытия дефицита федерального бюджета правительству России пришлось пойти на резкое увеличение госзаимствований — в результате уровень долга федерального правительства к концу 2023 года достигнет 21,3% ВВП, а расходы на его обслуживание возрастут практически вдвое, с 900 млрд руб. в 2020 году более чем до 1,6 трлн руб. в 2023 году.

РБК ознакомился с пояснительной запиской к проекту федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. Ее подлинность подтвердил источник, близкий к правительству. В среду, 16 сентября, бюджетный пакет будет рассмотрен на заседании правительства.

Наращивание долгов

В докризисном 2019 году чистый государственный долг ушел в отрицательную зону: то есть если бы России вдруг понадобилось немедленно погасить все свои долги, это можно было бы сделать за счет одних только депозитов госорганов в ЦБ и коммерческих банках. Но спустя год долг федерального правительства на фоне пандемического кризиса и падения цен на нефть начал расти и к лету 2020 года превысил ликвидные резервы государства.

Если по итогам 2019 года уровень госдолга составлял 12,3% ВВП (13,6 трлн руб.), то уже в 2020 году он, по оценке Минфина, возрастет до 19% ВВП (20,3 трлн руб.).

В 2021 году российский госдолг достигнет 20,3% ВВП (23,5 трлн руб.), в 2022 году увеличится до 20,8% ВВП (25,8 трлн руб.), а в 2023 году достигнет 21,3% ВВП (28,3 трлн руб.), следует из пояснительной записки к проекту бюджета. Объем внешнего госдолга будет держаться на уровне 5,1–5,3 трлн руб. на протяжении ближайших трех лет. В общем объеме госдолга будут преобладать внутренние заимствования, уточняет Минфин.

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Финансы
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

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Министр финансов Антон Силуанов предупреждал, что уже в следующем году Россия подойдет к черте около 20% госдолга к ВВП, называя такой уровень «неопасным», однако «переходить за него было бы нецелесообразно». «Мне казалось, что это была краткосрочная реакция на ситуацию с коронавирусом, мы ее закрыли, но дальше следовать [по такому пути] не стоит», — считает министр. Страны, которые выпускают госдолг из-под контроля, сталкиваются с «очень большими проблемами», и низкий контролируемой долг — «большое преимущество» России, поддерживала главу Минфина председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

Какие уровни госдолга опасны

20% ВВП — это не какая-то объективная граница, при пересечении которой нарушается долговая устойчивость, замечает замдиректора группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов. Категория безопасного уровня госдолга многомерна и очень условна: важны стоимость обслуживания, валютная структура и профиль погашения, какие держатели и другие факторы, добавляет он. «По большинству метрик долговой нагрузки Россия останется относительно далеко от уровней, которые обычно в мире начинают считать тревожными, даже после очень крупных заимствований 2020–2021 годов», — уверен Куликов.

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Финансы
Фото: Joe Raedle / Getty Images

Сомнения в возможности обслуживать долг, как правило, возникают в странах с уровнем долга выше 40–50% ВВП (у России, согласно проекту, менее 22% к 2024 году), продолжает он. Проблемы в обслуживании периодически возникают у стран с долгом, преимущественно номинированным в иностранной валюте, — у России, напротив, после новых размещений на 70–80% долг будет рублевым.

Но если ежегодное обслуживание долга стоит правительству более 10% доходов и нет достаточно емкого постоянно открытого рынка заимствований, нагрузка иногда считается чрезмерной, замечает Куликов. «Если считать реальными долгосрочные рублевые ставки 6–7%, то для достижения этой условной границы (10% доходов) долг федерального бюджета в России должен приближаться к 30% ВВП. В этом смысле грань 21–22% еще достаточно комфортна», — полагает он.

Дефицит бюджета

Госзаимствования станут основным источником финансирования дефицита федерального бюджета, который в 2020 году оценивается на уровне 4,4% ВВП, следует из проекта госбюджета. Дефицит федерального бюджета прогнозируется на протяжении всех трех лет: в 2021 году — 2,4% ВВП, в 2022 году — 1% ВВП, в 2023 году — 1,1% ВВП.

Использованный для бюджетных проектировок обновленный прогноз Минэкономразвития может быть несколько оптимистичен в том, что касается ненефтегазовых налоговых доходов, что потенциально может привести к недооценке дефицита бюджета, предупреждает Куликов. Минэкономразвития улучшило прогноз спада ВВП России из-за пандемии COVID-19 и обвала цен на нефть в 2020 году до 3,9% вместо 4,8% согласно июньскому прогнозу.

Минэкономразвития улучшило оценку падения экономики в 2020 году
Экономика
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

В 2020 году для покрытия дефицита федерального бюджета Минфин задействует 342,1 млрд руб. из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), говорится в проекте бюджета. В 2021 году Минфин планирует продолжать использовать ФНБ для компенсации выпадающих нефтегазовых доходов, а с 2022 года — уже нет. «В 2022 году согласно бюджетным правилам с учетом прогнозных цен на нефть не предполагается использование средств ФНБ на финансирование дефицита федерального бюджета», — уточняется в пояснительной записке.

С учетом курсовой разницы на конец 2021 года объем ФНБ (с учетом менее ликвидных активов, таких как акции Сбербанка) составит 12,49 трлн руб., на конец 2022 года — 12,64 трлн руб., на конец 2023 года — 13,47 трлн руб.

Бюджетная консолидация

В 2021–2023 годах прогнозируется рост доходов федерального бюджета в номинальном выражении с 17,8 трлн руб. в 2020 году до 18,76 трлн руб. в 2021 году (+5,1% к 2020 году), 20,6 трлн руб. в 2022 году и 22,3 трлн руб. в 2023 году, говорится в проекте госбюджета.

Расходы федерального бюджета в 2021 году в номинальном выражении составят 21,5 трлн руб. после 22,56 трлн руб. в 2020 году. В 2022 году расходы вырастут до 21,9 трлн руб., в 2023 году — до 23,67 трлн руб. Однако в отношении к ВВП ожидается снижение бюджетных расходов с 21,1% ВВП в 2020 году до 18,6% ВВП к 2021 году и до 17,8% ВВП к 2023 году.

Несмотря на рост номинальных расходов, видна запланированная консолидация бюджета более чем на 2,5 п.п. ВВП в 2021 году, а ненефтегазовый дефицит планируется снизить почти до уровня 2019 года к 2022 году, отмечает Куликов. Это позволит в итоге вернуться к работе по бюджетному правилу с неизменными параметрами, заключает Куликов.

В 2020 году правительство временно смягчило бюджетное правило, которое в норме ограничивает расходы бюджета суммой базовых нефтегазовых доходов, ненефтегазовых доходов, процентных расходов и 0,5% ВВП. Ненефтегазовые доходы в этом году снизились относительно изначального закона о бюджете, и расходы по правилу должны были бы тоже сократиться. Но Минфин, наоборот, планирует нарастить их до 22,6 трлн руб. (оценка из проекта госбюджета) по сравнению с изначально заложенными 19,7 трлн руб., чтобы простимулировать затронутую пандемией экономику и поддержать доходы населения. Если будут использованы переходящие остатки 2019 года, общие расходы в 2020 году могут достичь 23,7 трлн руб., следует из бюджетной росписи Минфина.

Автор: Юлия Старостина
Теги: Минфин РФ, федеральный бюджет, внешний долг России, пандемия
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