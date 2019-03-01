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Росстат раскрыл зарплаты чиновников в 2018 году
Средняя зарплата федеральных госслужащих в 2018 году выросла на 5,4% и превысила 126 тыс. руб., следует из данных Росстата. Быстрее всего росли оклады у судебных приставов и сотрудников аппарата омбудсмена Москальковой
Фото: Кристина Кормилицына / «Коммерсантъ»

Средняя зарплата госслужащих в федеральных органах власти в 2018 году выросла на 5,4% и составила 126,6 тыс. руб., следует из данных Росстата. Таким образом, зарплата федеральных чиновников в среднем была почти в три раза выше средней зарплаты россиян, которая по итогам прошлого года составила 43,4 тыс. руб.

Средняя номинальная зарплата в стране выросла на 10,9%, что вдвое превышает темпы роста зарплаты среднего федерального чиновника. Однако разрыв между ними все равно увеличился и теперь составляет 83 тыс. руб. (126,6 тыс. против 43,4 тыс. руб.).

  • Самыми высокооплачиваемыми федеральными чиновниками, как и годом ранее, стали сотрудники аппарата правительства: их среднемесячная зарплата выросла на 5,7% и достигла 240,4 тыс. руб.
  • Администрация президента (АП) удерживает второе место. Сотрудники АП в 2018 году ежемесячно зарабатывали 236,7 тыс. руб, их зарплата по сравнению с 2017 годом выросла на 8,8%.
  • Совет Федерации по итогам 2018 года с небольшим отрывом обогнал Счетную палату по показателю средней зарплаты — 186,4 тыс. против 186,3 тыс. руб.
  • Средняя зарплата в Государственной думе по итогам прошлого года составила 158,9 тыс. руб., снизившись на 1%.

Статистика Росстата покрывает только центральные аппараты ведомств и министерств, то есть не учитывает территориальные органы. Если бы статистика учитывала региональные подразделения, средние уровни зарплат оказались бы ниже.

Также не учитываются спецслужбы — ФСБ, СВР, ФСО и другие.

  • Среди министерств и ведомств самыми высокими, несмотря на снижение на 0,4% в прошлом году, стали зарплаты сотрудников Федерального казначейства (159 тыс. руб.).
  • Далее следуют МИД — 151,1 тыс. руб. (рост на 1,6%), МЧС — 145 тыс. руб. (сокращение на 4,4%), Федеральная налоговая служба (ФНС) — 144,8 тыс. руб. (рост на 23,8%) и Минфин — 139 тыс. руб. (рост на 0,1%).

  • Быстрее всего в прошлом году росли средние зарплаты сотрудников Федеральной службы судебных приставов (ФССП): прирост составил 38,5% (124,8 тыс. руб.). Зарплаты в аппарате уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой выросли на 25,7% (108,3 тыс. руб.), в ФНС — на 23,8% (144,8 тыс. руб.), в Минспорте — на 23,2% (111,6 тыс. руб.).
  • Сильнее всего средние зарплаты сократились в Следственном комитете России (СК) — на 22,2%, до 59,5 тыс. руб. При этом в 2017 году зарплаты сотрудников СК выросли на 32,8%. Средние зарплаты в Государственной фельдъегерской службе уменьшились на 13,9%, до 69 тыс. руб., в Росгвардии — на 11,2%, до 101,1 тыс. руб.
  • Самыми низкооплачиваемыми госслужащими по итогам прошедшего года стали работники Роснедр (62,2 тыс. руб.), Росархива (63,2 тыс. руб.) и Росрезерва ​ (64,2 тыс. руб.).

Численность федеральных чиновников по итогам прошлого года составила 38,3 тыс. человек (учитывались данные о сотрудниках центральных аппаратов министерств и ведомств, с учетом территориальных органов численность была бы выше). В данных Росстата нет информации о среднемесячных зарплатах, численности и укомплектованности должностей ФСБ, СВР, ФСО, Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) и Главного управления спецпрограмм президента (ГУСП).

Среднемесячная номинальная зарплата в целом по стране в 2018 году выросла на 10,9%, а реальная зарплата — на 6,8%. Основной вклад в высокие темпы роста номинальных зарплат россиян оказало повышение зарплат бюджетникам (врачам, педагогам и научным работникам) перед президентскими выборами в марте. После завершения электорального цикла темпы роста зарплат и реальных доходов граждан начали постепенно сокращаться. По итогам года показатель реальных доходов граждан ушел в минус, и 2018 год стал пятым годом беспрерывного падения реальных доходов граждан.

Автор: Юлия Старостина
Теги: зарплаты чиновников, Росстат
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