Росстат раскрыл зарплаты чиновников в 2018 году

Средняя зарплата федеральных госслужащих в 2018 году выросла на 5,4% и превысила 126 тыс. руб., следует из данных Росстата. Быстрее всего росли оклады у судебных приставов и сотрудников аппарата омбудсмена Москальковой

Фото: Кристина Кормилицына / «Коммерсантъ»

Средняя зарплата госслужащих в федеральных органах власти в 2018 году выросла на 5,4% и составила 126,6 тыс. руб., следует из данных Росстата. Таким образом, зарплата федеральных чиновников в среднем была почти в три раза выше средней зарплаты россиян, которая по итогам прошлого года составила 43,4 тыс. руб.

Средняя номинальная зарплата в стране выросла на 10,9%, что вдвое превышает темпы роста зарплаты среднего федерального чиновника. Однако разрыв между ними все равно увеличился и теперь составляет 83 тыс. руб. (126,6 тыс. против 43,4 тыс. руб.).

Самыми высокооплачиваемыми федеральными чиновниками, как и годом ранее, стали сотрудники аппарата правительства: их среднемесячная зарплата выросла на 5,7% и достигла 240,4 тыс. руб.

Администрация президента (АП) удерживает второе место. Сотрудники АП в 2018 году ежемесячно зарабатывали 236,7 тыс. руб, их зарплата по сравнению с 2017 годом выросла на 8,8%.