Силуанов назвал стоимость сигарет после повышения акциза

Правительство утвердило значительную — сразу на 20% — индексацию акцизов на табак, которая должна покрыть расходы на борьбу с COVID-19. Повышение налога позволит привлечь дополнительные 70 млрд руб., подсчитал Минфин

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По оценке Минфина, индексация ставки акцизов на табачную продукцию позволит привлечь 70 млрд руб. дополнительных доходов, сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов. Правительство одобрило проект поправок в Налоговый кодекс, предусматривающих увеличение в 2021 году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20%. Ранее о проекте сообщал РБК.

«Сегодня рассматривали законопроект, он одобрен на правительстве. Это будет стоить порядка 20 руб. к пачке, если смотреть стоимость [пачки] сигарет в размере примерно 120 руб.», — сообщил Силуанов.

Текущий Налоговый кодекс предполагал, что действующая сейчас ставка акциза на сигареты — 1996 руб. за 1 тыс. штук — в следующем году должна была вырасти до 2045 руб., ставка акциза на электронные сигареты и вейпы — с 50 до 52 руб. за штуку. В предложенных Минфином поправках в 2021 году ставка акциза определена в размере 2359 руб. и 60 руб. соответственно.

Ранее министерство объясняло, что внеплановое повышение акцизов позволит обеспечить «выполнение социальных обязательств государства в условиях роста бюджетных расходов из-за сложившейся экономической ситуации, связанной с распространением пандемии».

«В ситуации, когда трудно, все должны принимать участие в решении проблем, стоящих перед страной, перед людьми», — прокомментировал планы повышения ряда налогов премьер-министр Михаил Мишустин в ходе совещания с членами правительства в среду.