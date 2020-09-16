Силуанов назвал стоимость сигарет после повышения акциза

Одновременно с увеличением акциза, по словам Силуанова, будет улучшено администрирование табачного рынка. «Речь идет о маркировке, здесь нужны меры ответственности за реализацию соответствующих маркированных и немаркированных табачных изделий», — уточнил министр финансов. По его данным, будет принят комплекс мер по табачной продукции, по повышению ответственности за этот рынок, «аналогичных мерам ответственности, которые существуют на рынке алкогольной продукции».
РБК направил запрос оператору системы маркировки — ЦРПТ.
Когда в России начали маркировать сигареты
Обязательная цифровая маркировка сигарет и папирос штрихкодами data matrix в системе мониторинга и отслеживания «Честный знак» введена с 1 марта 2019-го, а оборот немаркированной продукции запрещен с 1 июля 2020 года. Продукция с цифровыми кодами массово начала появляться в рознице после окончания переходного периода, предназначенного для регистрации производителей и торговых точек в системе маркировки в июле 2019 года.
Основная цель введения маркировки — борьба с нелегальным оборотом сигарет. По данным исследовательской компании Nielsen, в третьем квартале 2019 года (более поздних данных нет) каждая седьмая проданная пачка сигарет в России была нелегальной. Доля контрафактной табачной продукции достигла 15,6% от всего объема продаж, что на 7,2 п.п. выше, чем за аналогичный период 2018 года.
Ранее эксперты аналитического центра при правительстве прогнозировали, что цены на сигареты существенно (примерно на 25%) могут вырасти в 2020 году в том числе из-за ввода обязательной маркировки продукции, однако впоследствии и игроки рынка, и единый оператор системы маркировки — Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) заявляли, что росту стоимости продукции способствует только увеличение акциза.
Первого июля 2020 года правительство выпустило постановление, позволяющее рознице самостоятельно маркировать остатки сигарет, которые магазины не успели распродать. Послабление коснулось только продукции, произведенной до 1 июля 2019 года.
За продажу немаркированного табака налагаются административные штрафы и конфискация немаркированной продукции. Так, для граждан они составляют от 2 тыс. до 4 тыс. руб., для юридических и должностных лиц — 50–300 тыс. руб. и 5–10 тыс. руб. соответственно.
Необходимость усиления администрирования Силуанов объяснил высокой долей контрафакта, который поступает из стран Евразийского экономического союза.
«Мы прекрасно понимаем и видим, что сегодня существует большая доля нелегального сектора, завозимого из наших братских стран, в первую очередь Белоруссии и Армении. Вопрос маркировки помогает нам решать проблему обеления этого рынка. Мы видим необходимость ужесточения ответственности за реализацию немаркированной продукции, за контроль прохождения этой маркированной продукции до прилавка и меры, которые должны быть приняты вместе с нашими странами-соседями по контролю за поставками табачной продукции, потому что, как правило, поставщики, предположим, из Белоруссии поставляют продукцию в третьи страны, этот товар идет через Россию, до третьих стран не доходит, а здесь реализуется. Такую схему как правило мы видим», — пояснил министр.
«Еще раз говорю: ужесточение реализации и ужесточение нашего пограничного контроля и взаимодействия с коллегами из ЕАЭС», — добавил он.
Авторы
Анна Левинская, Юлия Старостина