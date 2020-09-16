Власти одобрили экономию на программе вооружений и зарплатах чиновников

Правительство одобрило оптимизацию на 10% всех «незащищенных» статей бюджетных расходов и сокращение на 5% госпрограммы вооружений в 2021–2023 годах, сообщил глава Минфина. Это нужно для балансировки дефицитного госбюджета

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Одобренный правительством проект федерального бюджета на 2021–2023 годы предполагает оптимизацию на 10% всех «незащищенных» статей бюджетных расходов и сокращение на 5% госпрограммы вооружений, сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов. Еще одной мерой по сокращению бюджетных расходов станет «пропуск» ежегодной индексации зарплат чиновников в 2021 году.

«Эти параметры у нас заложены и учтены в проекте бюджета, который сегодня одобрен на правительстве», — сообщил глава Минфина, уточнив, что суммарное сокращение бюджетных ассигнований в 2021 году составит 927 млрд руб., в 2022 году — 970 млрд руб. и около 900 млрд в 2023 году. «Без оптимизации и сокращений мы бы не вышли на общие сбалансированные принципы бюджетной политики в 2022 году. Что называется, по ниточке со всех мер собирали, чтобы сбалансировать бюджет», — сказал Силуанов.

Из-за пандемии COVID-19 и обвала цен на нефть российский бюджет будет дефицитным. В 2020 году превышение расходов над доходами оценивается на уровне 4,4% ВВП, следует из проекта госбюджета. В 2021 году дефицит снизится до 2,4% ВВП, в 2022 году — до 1% ВВП, в 2023 году составит 1,1% ВВП.

Как писал РБК, в июле 2020 года Минфин в рамках подготовки к формированию госбюджета на ближайшие три года предложил снизить на 10% расходы более чем по «незащищенным» 50 статьям. Оптимизация не затронет дотации региональным бюджетам, расходы на исполнение так называемых публичных нормативных обязательств (социальные пособия, пенсии военнослужащим, которые в отличие от гражданских пенсий платятся из федерального бюджета, а не из бюджета ПФР, и т.д.), на содержание судебной системы, обслуживание госдолга и межбюджетные трансферты внебюджетным фондам. Помимо этих 10% Минфин предлагал и «оптимизировать» расходы на «обеспечение деятельности органов управления внебюджетных фондов», то есть административные расходы руководства фондов.