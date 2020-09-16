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Власти одобрили экономию на программе вооружений и зарплатах чиновников

Правительство одобрило оптимизацию на 10% всех «незащищенных» статей бюджетных расходов и сокращение на 5% госпрограммы вооружений в 2021–2023 годах, сообщил глава Минфина. Это нужно для балансировки дефицитного госбюджета
Фото:Петр Ковалев / ТАСС
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Одобренный правительством проект федерального бюджета на 2021–2023 годы предполагает оптимизацию на 10% всех «незащищенных» статей бюджетных расходов и сокращение на 5% госпрограммы вооружений, сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов. Еще одной мерой по сокращению бюджетных расходов станет «пропуск» ежегодной индексации зарплат чиновников в 2021 году.

«Эти параметры у нас заложены и учтены в проекте бюджета, который сегодня одобрен на правительстве», — сообщил глава Минфина, уточнив, что суммарное сокращение бюджетных ассигнований в 2021 году составит 927 млрд руб., в 2022 году — 970 млрд руб. и около 900 млрд в 2023 году. «Без оптимизации и сокращений мы бы не вышли на общие сбалансированные принципы бюджетной политики в 2022 году. Что называется, по ниточке со всех мер собирали, чтобы сбалансировать бюджет», — сказал Силуанов.

Из-за пандемии COVID-19 и обвала цен на нефть российский бюджет будет дефицитным. В 2020 году превышение расходов над доходами оценивается на уровне 4,4% ВВП, следует из проекта госбюджета. В 2021 году дефицит снизится до 2,4% ВВП, в 2022 году — до 1% ВВП, в 2023 году составит 1,1% ВВП.

Как писал РБК, в июле 2020 года Минфин в рамках подготовки к формированию госбюджета на ближайшие три года предложил снизить на 10% расходы более чем по «незащищенным» 50 статьям. Оптимизация не затронет дотации региональным бюджетам, расходы на исполнение так называемых публичных нормативных обязательств (социальные пособия, пенсии военнослужащим, которые в отличие от гражданских пенсий платятся из федерального бюджета, а не из бюджета ПФР, и т.д.), на содержание судебной системы, обслуживание госдолга и межбюджетные трансферты внебюджетным фондам. Помимо этих 10% Минфин предлагал и «оптимизировать» расходы на «обеспечение деятельности органов управления внебюджетных фондов», то есть административные расходы руководства фондов.

Минфин предложил программу сокращения расходов бюджета
Экономика
Фото:Евгений Разумный /Ведомости/ТАСС

Последний раз подобное сокращение бюджета проводилось в 2016 году, после падения цен на нефть и сокращения нефтегазовых доходов. Но теперь правительство вынужденно было пойти и на сокращение оборонных расходов. Расходы на реализацию государственной программы вооружений будут урезаны на 5% в 2021–2023 годах.

Согласно проекту федерального бюджета, расходы на национальную оборону снизятся до 2,7% ВВП в 2021 году после 2,9% ВВП в 2020 году. В 2022 году они составят уже 2,6% ВВП, а в 2023 году — 2,5% ВВП.

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Ежегодное распределение ассигнований в рамках десятилетней госпрограммы вооружений (ГПВ), которую два года назад утвердил президент Владимир Путин, засекречено, известен только ее общий объем. На реализацию ГПВ с 2018 по 2027 год предусмотрено 20 трлн руб., из них 19 трлн –– на закупки, ремонт и разработку вооружений, военной и специальной техники и 1 трлн — на строительство соответствующей инфраструктуры, приводили данные в Минобороны.

Сейчас ежегодный объем гособоронзаказа составляет примерно 1,5 трлн руб., говорил в интервью РБК вице-премьер Юрий Борисов. После 2020 года он должен был начать сокращаться, говорил в 2018 году на военных совещаниях в Сочи Владимир Путин. Это связано с тем, что уровень современного вооружения в Российской армии приближается к 60%, а к концу 2020 года стоит задача достичь 70% и поддерживать его до 2027 года.

Отказ от индексации зарплат госслужащих применялся во время кризиса 2014–2017 годов. Позже зарплаты чиновников ежегодно увеличивали на уровень инфляции за предыдущий год.

Автор
Юлия Старостина
Минфин РФ федеральный бюджет вооружения
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