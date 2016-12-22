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Силуанов объяснил рост расходов на мотивацию госслужащих
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Силуанов объяснил рост расходов на мотивацию госслужащих
Экономика, 16:58
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Силуанов объяснил рост расходов на мотивацию госслужащих
Увеличение расходов федерального бюджета на материальную мотивацию госслужащих связано с «плачевной» ситуацией с зарплатами региональных чиновников, заявил первый вице-премьер Антон Силуанов.
Антон Силуанов (Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости)

Правительство решило увеличить бюджетные ассигнования на материальную мотивацию госслужащих из-за «плачевной» ситуации с оплатой труда чиновников в территориальных органах министерств и федеральных служб, заявил первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов на брифинге по итогам рассмотрения проекта федерального бюджета на 2019–2021 годы. По его словам, наряду с повышением денежного содержания госслужащих правительство намерено проводить «оптимизацию бизнес-процессов» и сокращать число чиновников.

В проекте бюджета на трехлетку, с которым ознакомился РБК, предлагается увеличить расходы на повышение материальной мотивации госслужащих.​ В 2019 году на эти цели предлагается направить 138,6 млрд руб., в 2020-м — 208,9 млрд руб. Соответственно, это на 39 млрд и 109 млрд руб. больше, чем предусмотрено действующим законом о бюджете. В 2021 году на материальную мотивацию госслужащих планируется выделить 284,4 млрд руб. Таким образом, речь идет о сумме бюджетных расходов, превышающей 630 млрд руб., на три года.

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«Не секрет, что ситуация с оплатой труда в территориальных органах плачевная. Потому что территориальные органы в большинстве случаев имеют уровни оплаты труда ниже, чем соответствующая государственная структура субъекта Российской Федерации. Это не может нас не беспокоить. И в этих целях предусмотрены меры дополнительного материального стимулирования территориальных органов министерств, ведомств федеральных служб», — сказал Силуанов. По его словам, начиная с 2020 года такое материальное стимулирование предусмотрено и на федеральном уровне.

Первый вице-премьер подчеркнул, что стимулы для чиновников, которые предусматривает правительство, ​должны сопровождаться структурными изменениями. «Где-то и сокращением количества государственных гражданских служащих — это мы говорим об оптимизации бизнес-процессов», — отметил он. Правительство уже приняло решение ​о централизации функций бухгалтерского учета целого ряда министерств в казначействе, добавил Силуанов.

«Вот такого рода мероприятия — использование современных технологий, оптимизация бизнес-процессов, они будут реализовываться в предстоящей трехлетке наряду с повышением денежного содержания государственных гражданских служащих. Госслужба — важный инструмент работы государственных механизмов, и от того, кто там будет работать, будет зависеть работа всей государственной машины», — подчеркнул он.

Формирование резерва на выплаты чиновникам в 2019–2021 годах — следствие подписанного в августе 2016-го указа президента Владимира Путина «Об основных направлениях развития государственной гражданской службы РФ на 2016–2018 годы». Этим указом глава государства поручил правительству добиться повышения престижа гражданской службы. «До 2019 года необходимо завершить мероприятия по совершенствованию системы материального стимулирования государственных гражданских служащих, а также структуры их денежного содержания», — говорилось в документе.

Минтруд совместно с Минфином и Минэкономразвития в четвертом квартале должен подготовить изменения в законодательство, предусматривающие совершенствование системы материального стимулирования чиновников, увеличение гарантированной части их денежного содержания, а также повышение в оплате труда доли, обусловленной эффективностью их работы, следует из плана мероприятий правительства по реализации указа президента о госслужбе.

Авторы: Антон Фейнберг, Юлия Старостина.
Теги: зарплаты чиновников , Антон Силуанов
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