Вирус сдвинул к бедности 2 млн россиян

Во втором квартале зафиксирован существенный рост малоимущего населения

Последствием пандемии COVID-19 стал резкий — на 1,8 млн человек — рост числа россиян, живущих за чертой бедности. Доходы ниже прожиточного минимума по итогам второго квартала — почти у 20 млн человек, сообщил Росстат

Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Число россиян с доходами ниже прожиточного минимума во втором квартале 2020 года, на который пришелся основной удар пандемического кризиса, достигло 19,9 млн человек, или 13,5% от общей численности населения страны, следует из предварительных данных Росстата. По сравнению с первым кварталом число россиян, живущих за чертой бедности, выросло на 1,3 млн человек.

По оценкам правительства, под влиянием экономических и социальных последствий пандемического кризиса уровень бедности по итогам 2020 года поднимется на 1 п.п., до 13,3%.

Более высокий уровень бедности в России наблюдался в начале 2019 года, но в течение всего прошлого года, по данным Росстата, снижался вплоть до минимума 9,2% за четвертый квартал, однако с началом 2020 года тренд развернулся в обратную сторону.

Росту численности малоимущего населения способствовало снижение деловой активности в пандемию и, как следствие, снижение реальных денежных доходов, прокомментировали данные в Росстате.

Уровень бедности во втором квартале 2020 года достиг пикового значения, в дальнейшем он незначительно снизится и стабилизируется, полагает главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров. С ослаблением карантинных ограничений негативный эффект в отношении доходов населения (а значит, и бедности) будет снижаться, поясняет он. Однако быстрого восстановления российской экономики после провала во втором квартале, по его мнению, не произойдет, а значит, уровень бедности будет сокращаться крайне медленно.

Для измерения бедности Росстат использует концепцию абсолютной бедности, когда доходы населения соотносятся с установленной чертой бедности — прожиточным минимумом (во втором квартале 2020 года — 11 468 руб.). Размер среднедушевых доходов населения во втором квартале 2020 года составил 32,85 тыс. руб. против 34,5 тыс. руб. год назад. Уровень бедности (численность и доля населения с доходами ниже прожиточного минимума) определяется на основе выборочных обследований бюджетов домохозяйств. Они проводятся каждый квартал и охватывают 48,5 тыс. домохозяйств.

Рекордное падение доходов населения

Рост уровня бедности стал следствием значительного падения доходов населения из-за пандемии COVID-19 и карантинных ограничений. Реальные располагаемые доходы россиян во втором квартале 2020 года упали сразу на 8% в годовом выражении, что стало рекордом в XXI веке. Сокращение произошло во всех компонентах денежных доходов, но наибольший вклад внесло падение доходов от предпринимательской деятельности на 41% к первому кварталу. Доля таких доходов в структуре всех денежных доходов населения снизилась до рекордных 3,5%.

Одновременно последствием карантинных ограничений стало снижение трудовых доходов россиян: работников переводили на неполный рабочий день и отправляли в неоплачиваемые отпуска. По результатам опросов НИУ ВШЭ в мае—июне 2020 года, 23% респондентов сообщили, что после начала пандемии у них сократилась зарплата, 15% опрошенных полностью или частично лишились премий и бонусов, 9% были переведены на неполный рабочий день или неполную рабочую неделю, около 12% отправлены в вынужденные отпуска. Уровень безработицы в августе достиг 6,4% от рабочей силы. За год относительно августа 2019 года численность безработных в России выросла на 47,6% и составила 4,808 млн человек.

Еще одним индикатором падения доходов населения стало рекордное снижение покупательной способности россиян, она упала до минимума за последние десять лет по 12 из 24 основных продуктов питания (среди них — белый и ржаной хлеб, говядина, рыба, рис, яблоки, молоко, сливочное масло, черный чай и др.), оценили в Центре развития ВШЭ.

Господдержка в кризис

Во время острой фазы кризиса правительство инициировало антикризисные программы поддержки населения — это прежде всего меры социальной помощи, имеющие ограниченные сроки действия. Российские семьи дважды получили разовые выплаты по 10 тыс. руб. на детей до 16 лет, а на детей до трех лет в размере 5 тыс. руб. в апреле—июне 2020 года, безработные родители вместе с пособием по безработице получали доплаты 3 тыс. руб. на ребенка и др.

В объеме денежных доходов населения за второй квартал 2020 года учтены 359,4 млрд руб., которые были выделены правительством в качестве дополнительных мер социальной поддержки населения в кризисный период, в основном для семей с детьми. «Это позволило в значительной степени смягчить экономические последствия ограничительных мер и минимизировать рост числа жителей страны с доходами ниже прожиточного минимума», — считают в Росстате.

Антикризисная поддержка действительно поддержала семьи с детьми, но выплаты не позволили полностью компенсировать потерянные доходы и вернуться на докризисный уровень, указывали эксперты Института социальной политики НИУ ВШЭ (.pdf). Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин полагает, что правительство могло потратить больше на поддержку граждан, если бы решилось в большей степени задействовать резервы Фонда национального благосостояния и расширить программы поддержки бедного населения. «При вложении нескольких сотен миллиардов, которые у нас есть, можно было бы многим помочь», — считает Кудрин.

Валютные запасы ФНБ, национальной подушки безопасности, составляют около $120 млрд, и Минфин только в августе потратил на рынке всю валюту, которую приобрел в начале года, до обвала цен на нефть, и начал расходовать резервы непосредственно со счетов ФНБ на финансирование дефицита бюджета. По итогам 2020 года чистое использование средств ФНБ составит лишь около 342 млрд руб., следует из оценки, приведенной в проекте федерального бюджета.

В Кремле считают принятые меры «эффективными, своевременными и тщательно выверенными», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя позицию главы Счетной палаты. Большие суммы, потраченные на поддержку населения во время пандемии, не гарантируют хорошего результата, огромное количество стран тратили больше, чем Россия, но положение не улучшили, считают в Кремле.