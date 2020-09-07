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Минфин начал тратить ФНБ на покрытие бюджетного дефицита

Минфин в августе 2020 года распечатал Фонд национального благосостояния впервые за 2,5 года. 3,6 млрд руб. направлены на финансирование дефицита федерального бюджета
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Министерство финансов России впервые с конца 2017 года использовало Фонд национального благосостояния (ФНБ) для финансирования бюджетного дефицита, следует из сообщения ведомства. В августе Минфин снял доллары, евро и фунты со счета ФНБ в Центробанке и обменял на 3,56 млрд руб., чтобы профинансировать бюджетный дефицит.

Сколько составил дефицит бюджета в августе, министерство пока не раскрывало.

Последний раз Минфин покрывал дефицит бюджета за счет Резервного фонда (который тогда выполнял функцию нынешнего ФНБ, после чего был ликвидирован) в конце 2017 года. Кроме того, в сентябре того же года Минфин использовал валюту из ФНБ для покрытия дефицита Пенсионного фонда.

Использование ФНБ в августе — отчасти техническая новость. Минфин покрывает недостачу нефтегазовых доходов бюджета с апреля этого года, продавая на рынке валюту в объеме недополученных нефтегазовых доходов. С апреля по август ведомство продало 665 млрд руб. со своих счетов в ЦБ.

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Согласно правилам использования нефтегазовых доходов, Минфин для компенсации выпадающих нефтегазовых поступлений сначала должен потратить валютные средства, еще не зачисленные в ФНБ. В первом квартале 2020 года, когда цены на нефть еще были относительно высоки, Минфин успел приобрести на рынке без зачисления в ФНБ более $9 млрд. Августовское вскрытие фонда означает, что Минфин полностью потратил валюту, купленную в начале года, после чего по правилам обязан брать деньги из ФНБ.

Автор: Иван Ткачёв
Теги: ФНБ, Бюджет
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