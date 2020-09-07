Минфин начал тратить ФНБ на покрытие бюджетного дефицита

Минфин в августе 2020 года распечатал Фонд национального благосостояния впервые за 2,5 года. 3,6 млрд руб. направлены на финансирование дефицита федерального бюджета

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Министерство финансов России впервые с конца 2017 года использовало Фонд национального благосостояния (ФНБ) для финансирования бюджетного дефицита, следует из сообщения ведомства. В августе Минфин снял доллары, евро и фунты со счета ФНБ в Центробанке и обменял на 3,56 млрд руб., чтобы профинансировать бюджетный дефицит.

Сколько составил дефицит бюджета в августе, министерство пока не раскрывало.

Последний раз Минфин покрывал дефицит бюджета за счет Резервного фонда (который тогда выполнял функцию нынешнего ФНБ, после чего был ликвидирован) в конце 2017 года. Кроме того, в сентябре того же года Минфин использовал валюту из ФНБ для покрытия дефицита Пенсионного фонда.

Использование ФНБ в августе — отчасти техническая новость. Минфин покрывает недостачу нефтегазовых доходов бюджета с апреля этого года, продавая на рынке валюту в объеме недополученных нефтегазовых доходов. С апреля по август ведомство продало 665 млрд руб. со своих счетов в ЦБ.