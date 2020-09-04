В ВШЭ указали на рекордный спад покупательной способности россиян

Покупательная способность россиян во втором квартале 2020 года упала по половине основных продуктов питания до минимума за последние 10 лет, следует из расчетов Института «Центр развития» ВШЭ

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Покупательная способность среднедушевых денежных доходов населения России во втором квартале 2020 года, на который пришелся основной удар пандемического кризиса, снизилась до минимума с 2011 года по 12 из 24 основных продуктов питания (среди них — белый и ржаной хлеб, говядина, рыба, рис, яблоки, молоко, сливочное масло, черный чай и др.), следует из сентябрьского обзора Центра развития ВШЭ «Комментарии о государстве и бизнесе».

Долгосрочный максимум покупательной способности денежных доходов во втором квартале 2020 года был достигнут только по одному основному продукту питания. Им стал сахар, который является одним из самых вредных продуктов, замечает автор обзора замдиректора Института Светлана Мисихина.

Покупательная способность определяется динамикой денежных доходов населения и потребительских цен. Отношение среднедушевых денежных доходов (32,85 тыс. руб.) к величине прожиточного минимума в среднем на душу населения (11,47 тыс. руб.) во втором квартале 2020 года достигло минимума за последние 10 лет (с 2011 по 2020 годы), составив 286,5%.

Согласно исследованию Росстата о рационе питания населения за 2018 год (проводится 1 раз в пять лет), треть расходов российских семей (34,3%) уходит на покупку продуктов питания. При этом доля семей, у которых достаточно средств, чтобы покупать именно ту еду, которая им нравится, сократилась с 52,3% в 2013 году до 51,7% в 2018 году.