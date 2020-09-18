Расходы на выздоровление: в чем особенность бюджетной политики 2021 года
Мы вступаем в период подготовки нового бюджета. Он формируется в интересный момент: это бюджет эпохи пандемии и беспрецедентного мирового кризиса, но похоже, что Россия относительно успешно преодолела его острую фазу.
Медленное возвращение
Еще июньские прогнозы МВФ и Института экономической политики им. Гайдара предполагали сокращение ВВП России по итогам 2020 года на 6,5–7%. Сейчас прогноз значительно оптимистичнее, Минэкономразвития оценивает возможное падение в 3,9%. Оценки Счетной палаты находятся в диапазоне 4–5%. А вот со следующего года и далее на трехлетку Минэкономразвития ожидает темпы роста выше 3% ежегодно, что выглядит очень оптимистично. Если в 2021 году будет работать эффект отскока, то оснований для такого же прогноза на 2022–2023 годы мы пока не видим, подобные темпы роста надо еще заработать.
Первый взгляд на проект бюджета показывает, что Минфин начинает ориентироваться на возвращение к норме, хотя 2021 год все же воспринимается как исключительный, посткризисный, что выражается в низких доходах из-за сокращения экономики и высоких антикризисных расходах. Ожидается, что в 2020 году доходы федерального бюджета составят около 17,8 трлн руб. вместо ранее планируемых 20,5 трлн. Это следствие падения нефтегазовых доходов на 2,5 трлн, ненефтегазовые упадут всего примерно на 350 млрд руб. В 2021 году доходы бюджета составят 18,7 трлн руб., что соответствует уровню утвержденных доходов 2018 года. При этом в 2021 году правительство ожидает около 12,7 трлн руб. ненефтегазовых доходов при росте нефтегазовых доходов примерно до 6 трлн руб.
В то же время расходы, отчасти благодаря реализации антикризисных мер, растут и ожидаются в этом году на уровне 22,7 трлн руб. (но с учетом переходящих остатков прошлого года — 23,7 трлн), а в 2021 году — 21,4 трлн руб. Получится кризисная вилка: доходы упали, а расходы необходимо поддерживать на должном уровне, чтобы не упали еще сильнее. Поэтому в этом году прогнозируется дефицит бюджета порядка 4,5% ВВП (без учета переходящих остатков 2019-го), а на следующий год — около 2,4%, которые надо компенсировать. На 2022–2023 годы дефицит сохраняется в размере около 1%.