Правительство не выполнило цель по снижению бедности в 2019 году

Уровень бедности по итогам 2019 года уменьшился на 0,3 п.п — до 12,3% населения, однако этого недостаточно для выполнения годовой цели правительства по снижению уровня бедности в стране

Численность россиян, живущих на доходы ниже прожиточного минимума, по итогам 2019 года составила 18,1 млн человек, или 12,3% населения, следует из данных Росстата.

По итогам 2018 года за чертой бедности проживало 18,4 млн человек, или 12,6% населения. Таким образом, уровень бедности в России в годовом выражении снизился на 0,3 п.п. Однако по плану правительства, для достижения национальной цели из майского указа президента, уровень бедности должен был снизиться до 12% (.pdf).

Владимир Путин поручил добиться двукратного снижения бедности в стране к 2024 году, поставив перед правительством задачу сократить уровень бедности до 6,6% (целевой показатель рассчитан от 2017 года).

В первом полугодии 2019 уровень бедности в России рос в годовом выражении: по итогам января-июня прошлого года за чертой бедности оказались 19,8 млн россиян (13,5%). Это больше, чем по итогам первого полугодия 2018 года, когда численность населения с доходами ниже прожиточного минимума составляла 19,6 млн человек (13,3%). В Росстате рост бедности тогда объяснили опережающим инфляцию увеличением величины прожиточного минимума.

Резкий рост реальных располагаемых денежных доходов в третьем квартале (+3,1%) позволил снизить уровень бедности до 12% (против 12,5% годом ранее). В четвертом квартале года показатель составил 9,2%, что на 0,7 п.п. ниже аналогичного периода 2018 года.