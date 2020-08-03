Предпринимательские доходы россиян упали до минимума за 20 лет

В денежном выражении доходы от предпринимательской деятельности составили во втором квартале около 512 млрд руб. при общем объеме денежных доходов населения в 14,6 трлн руб., или на 300 млрд руб. меньше, чем в первом квартале 2020 года, следует из расчетов РБК по данным Росстата.

Из опубликованной структуры денежных доходов за второй квартал следует, что доля предпринимательских доходов уменьшилась сильнее всего (с 5,9 до 3,5%), а традиционно преобладающая доля оплаты труда выросла с 63,5% в первом квартале до 65,3% во втором (в целом за 2019 год — 58%).

Как изменились другие компоненты доходов

Социальные выплаты от государства (пенсии, пособия, стипендии и др.) во втором квартале обеспечили 21,8% денежных доходов населения, что чуть меньше результата первого квартала 2020 года (22,1%), но в целом доля социальных трансфертов остается исторически высокой.

Для поддержки населения во время пандемического кризиса власти повысили максимальный размер пособия по безработице до уровня МРОТ (12,13 тыс. руб.) и ввели выплаты для семей с детьми, включая разовое пособие в июне в 10 тыс. руб. на детей с трех до 16 лет (выплату повторили в июле для детей с рождения до 16 лет).

Доходы от собственности (дивиденды, проценты по вкладам, инвестиционные доходы) по сравнению с началом года не изменились и держались во втором квартале 2020 года на уровне 4,1%.

Доля прочих доходов, куда статистика включает денежные поступления от теневой деятельности, а также денежные переводы из-за рубежа в пользу россиян, увеличилась до 5,3% после 4,4% в первом квартале 2020 года. Но это значительно меньше, чем в целом по 2019 году, когда на долю прочих доходов приходилось 12,6% денежных поступлений россиян.

Почему падают доходы от предпринимательства

Из-за карантинных ограничений многие предприятия, особенно в сфере услуг, в течение одного — двух с половиной месяцев были просто закрыты, в лучшем случае люди получали минимальную зарплату, а владельцы малого бизнеса вообще потеряли источники доходов, пояснил РБК главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров. Сейчас продолжают действовать ограничения для бизнеса (ограничение количества посетителей в общепите, социальное дистанцирование и т.д.), что неизбежно будет сказываться на предпринимательских доходах. Вместе с тем сохраняется угроза второй волны пандемии COVID-19.

В апреле—мае произошло заметное снижение ставок аренды на недвижимость — на 11% по сравнению последними докризисными неделями (конец февраля — начало марта), сообщил РБК руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов. Параллельно в апреле—мае практически обнулились доходы тех, кто занимался сдачей квартир посуточно. Кроме того, многие арендаторы договорились со своими арендодателями о снижении оплаты или о каникулах на период карантинных ограничений, что привело к сокращению доходов арендодателей, отметил Попов.

Последствием коронакризиса станет сокращение доли малого и среднего бизнеса в экономике (в 2018 году она составила 20,2% ВВП), который в наибольшей степени пострадал от карантинных ограничений и самоизоляции населения, прогнозирует Тихомиров.

Наиболее остро пандемический кризис, который привел к резкому сжатию потребительского спроса в экономике, сказался на торговле, гостиничном бизнесе, ресторанах, спорте, массовых мероприятиях и услугах, следует из данных лаборатории «СберДанные» Сбербанка на основании анализа динамики зарплат за март—май 2020 года (банк является главным игроком на рынке зарплатных проектов, его доля, по оценке ЦБ, составляет 60%). Зарплаты сократились у каждого второго работающего, а с полной потерей дохода столкнулись 2,5% из тех россиян, кто был занят по состоянию на начало марта.

Пандемия и самоизоляция ударили по сфере услуг сильнее, чем по материальному производству, сообщили в Институте исследований ВЭБ.РФ. Вклад сокращения сектора услуг (торговля, транспорт, общепит и др.) в отрицательную динамику ВВП оценивается в 8,7 п.п., а базовых отраслей производства (добыча полезных ископаемых, сельское хозяйство, обрабатывающая промышленность и др.) — в 2,2 п.п., оценили экономисты госкорпорации.

Нижняя точка падения российской экономики в 2020 году придется на второй квартал, когда ВВП сократится на 11% в годовом выражении, ожидают аналитики ВЭБ.РФ. Минэкономразвития оценивает падение ВВП во втором квартале в 9,6% год к году (.pdf) ЦБ ожидает сокращения экономики на 9,5–10%. Разброс оценок падения ВВП России по итогам 2020 года значителен: от -4,5% (ВЭБ.РФ) до -8% (ОЭСР). Международный валютный фонд ожидает падения экономики России на 6,6%, Всемирный банк — на 6%. ЦБ прогнозирует сокращение российского ВВП в диапазоне 4,5–5,5%. Официальный прогноз правительства (готовит Минэкономразвития) до сих пор не утвержден, в одной из последних версий министерство прогнозировало падение российского ВВП на 4,8% по итогам 2020 года.