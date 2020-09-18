Кремль ответил на слова Кудрина о недостаточной поддержке населения

Фото: Юрий Кочетков / EPA / ТАСС

Принятые в России меры для поддержки граждан и бизнеса во время карантина по коронавирусу были эффективными и «тщательно выверенными», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Как передает корреспондент РБК, у Пескова попросили ответить на претензии главы Счетной палаты Алексея Кудрина о том, что на помощь населению и бизнесу можно было бы потратить больше средств, в частности, из Фонда национального благосостояния.

«В целом принятые меры в Кремле считают эффективными, своевременными и тщательно выверенными», — ответил Песков. «Существует огромное кол-во стран потратившие больше денег, но это не привело к лучшему положению бизнеса», — добавил представитель Кремля.

В колонке для РБК Кудрин написал, что правительство могло потратить больше денег на поддержку населения. «Например, расширить программы поддержки бедного населения, чтобы у нас не росла бедность. При вложении нескольких сотен миллиардов, которые у нас есть, можно было бы многим помочь, как гражданам, так и бизнесу», — указал он.