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Путин подписал новый «июльский» указ о целях России до 2030 года. Главное

После одобрения президентских поправок в Конституцию Владимир Путин подписал новый указ о национальных целях развития России до 2030 года, которым сдвигает срок их достижения под влиянием пандемического кризиса
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Президент Владимир Путин подписал новый указ о национальных целях развития России до 2030 года, который заменит предыдущий стратегический документ — «майский указ» главы государства до 2024 года, просуществовавший два года.

Пандемия коронавируса заставила сдвинуть горизонт планирования и пересмотреть реализацию национальных целей и проектов. Новый «июльский» указ президента подготовлен с учетом результатов голосования по Конституции, которая позволяет Владимиру Путину участвовать в президентских выборах 2024 года.

«Несмотря на объективные текущие трудности, наши долгосрочные ориентиры остаются неизменными», — подчеркивал президент на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, указывая при этом, что предстоит учитывать факторы и обстоятельства, связанные с пандемией и экономическим кризисом.

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Что изменилось

  • «Июльский» указ Владимира Путина до 2030 года определяет пять национальных целей развития страны, вместо девяти из предыдущего «майского указа» президента: 1) сохранение населения, здоровье и благополучие людей, 2) возможности для самореализации и развития талантов, 3) комфортная и безопасная среда для жизни; 4) достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство и 5) цифровая трансформация;
  • Исчезла национальная цель по вхождению России в число пяти крупнейших экономик мира. Теперь выход на темпы роста ВВП выше мирового при сохранении макроэкономической стабильности (цель по инфляции не приводится) должен быть обеспечен в рамках национальной цели «Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил исчезновение цели войти в топ-5 крупнейших экономик «неблагоприятной международной экономической конъюнктурой»;

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Фото: Андрей Любимов / РБК

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  • Три технологические национальные развития из «майского указа» 2018 года переформатированы в рамках национальной цели «Цифровая трансформация»: к 2030 году ключевые отрасли экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также госуправления должны достичь «цифровой зрелости» (конкретные критерии таковой не приводятся). Стратегическая цель по увеличению количества организаций, осуществляющих технологические инновации, до 50% от их общего числа более не ставится.
  • Скорректирован целевой показатель по повышению ожидаемой продолжительности жизни: она должна возрасти до 78 лет к 2030 году, хотя по предыдущему, «майскому» указу президента, это должно было произойти уже к 2024 году, а к 2030 году ожидаемая продолжительность жизни должна была достичь 80 лет;
  • В «июльском» указе сохраняется задача по двукратному сокращению уровня бедности в России, но теперь достижение целевого показателя (6,6% от общей численности населения) откладывается до 2030 года. Власти не смогли выполнить промежуточную цель по снижению уровню бедности по итогам докризисного 2019 года;
  • В новом указе президента ставится новый целевой показатель по созданию устойчивой системы обращения с твердыми коммунальными отходами, обеспечивающей 100%-ную сортировку отходов и снижение объема отходов, направляемых на полигоны, в 2 раза.

Президент поручил правительству до 30 октября привести национальные проекты в соответствие с целями «июльского» указа президента.

Материал дополняется

Автор: Юлия Старостина
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