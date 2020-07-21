Путин подписал новый «июльский» указ о целях России до 2030 года. Главное

После одобрения президентских поправок в Конституцию Владимир Путин подписал новый указ о национальных целях развития России до 2030 года, которым сдвигает срок их достижения под влиянием пандемического кризиса

Владимир Путин (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Президент Владимир Путин подписал новый указ о национальных целях развития России до 2030 года, который заменит предыдущий стратегический документ — «майский указ» главы государства до 2024 года, просуществовавший два года.

Пандемия коронавируса заставила сдвинуть горизонт планирования и пересмотреть реализацию национальных целей и проектов. Новый «июльский» указ президента подготовлен с учетом результатов голосования по Конституции, которая позволяет Владимиру Путину участвовать в президентских выборах 2024 года.

«Несмотря на объективные текущие трудности, наши долгосрочные ориентиры остаются неизменными», — подчеркивал президент на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, указывая при этом, что предстоит учитывать факторы и обстоятельства, связанные с пандемией и экономическим кризисом.