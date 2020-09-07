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Газета № 043 (3210) (0709) Технологии и медиа,
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Субсидии смотрят на пустой экран

Почему сети региональных кинотеатров обратились в суд с иском к Фонду кино
Небольшие киносети «Люмен», «Чарли» и «Прада» в суде оспаривают отказ государственного Фонда кино предоставить им субсидии на оснащение залов в регионах. Сети возмущены тем, что деньги выделяются бюджетным учреждениям
Фото: Kiran Ridley / Getty Images
Фото: Kiran Ridley / Getty Images

Сети региональных кинотеатров «Люмен», «Чарли» и «Прада» подали в Арбитражный суд Москвы иск к Федеральному фонду социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии (Фонд кино) с требованием признать недействительным его решение о выдаче субсидий, следует из материалов на сайте суда. Первое заседание назначено на 21 октября, пока суд отказал истцам в принятии обеспечительных мер.

Речь идет о субсидиях, которые фонд выдает на оснащение кинотеатров в населенных пунктах с числом жителей менее 500 тыс. человек. Программа была запущена в 2015 году, для того чтобы у всех жителей был доступ к кино, а также в целях увеличения доли отечественных фильмов в прокате.

Истцы не согласны cо списком получателей субсидий, который утвердил Фонд кино, сообщил РБК основатель сети кинотеатров «Люмен» Павел Поникаровский. «Мы проанализировали заявки, получившие субсидии, и поняли, что они по баллам значительно уступают нашим», — утверждает один из истцов. По его словам, субсидии достались кинотеатрам в отдаленных селах, где «совсем нет зрителей». «Мы увидели явный перекос в сторону муниципальных площадок — домов культуры, среди частных компаний субсидии почти никто не получил», — констатирует Поникаровский.

В перечне утвержденных получателей субсидий на 2020 год указаны 50 госучреждений против 13 частных. ООО «Люмен Фильм», ООО «Чарли» и ООО «ИФГ», управляющие сетями «Люмен», «Чарли» и «Прада», также подавали заявки на субсидии, однако не попали в перечень получателей, сообщил РБК представитель Фонда кино, добавив, что в 2015, 2016 и 2018 годах сеть «Люмен» уже получала средства на переоборудование 14 кинозалов. Фонд кино сейчас готовит правовую позицию относительно заявленных исковых требований, сказал его представитель.

РБК направил запрос представителям сетей «Чарли» и «Прада».

Какие кинотеатры могут получить субсидии

Претендовать на субсидию может только кинозал, гарантирующий начало показа не позднее 31 декабря того же года, в котором получена господдержка. Помещение для организации показа должно находиться в собственности заявителя или быть арендованным не менее чем на шесть лет. Кроме того, сам заявитель должен иметь опыт работы в сфере культуры или кинематографии не менее трех лет.

Специально созданная комиссия оценивает каждую заявку и выставляет ей баллы. Учитываются такие критерии, как количество жителей в населенном пункте, где планируется открыть кинозал, обеспеченность их кинопоказом, а также опыт работы заявителя в сфере киновидеообслуживания.

Фонд кино выделяет 5 млн руб. на один кинозал.

Субсидию киносеть «Люмен» планировала получить на техническое оснащение трех новых кинотеатров: в Калининграде, Зеленоградске (Калининградская область) и Сегеже (Республика Карелия), сообщил Поникаровский. По его словам, оснастить каждый зал стоит около 12–15 млн руб.

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Кинотеатр даже с одним залом не может работать в населенном пункте, где проживают менее 10 тыс. человек: выручка слишком мала, дистрибьюторы отказываются работать с такими кинотеатрами, объясняет Поникаровский. Годовая выручка однозального регионального кинотеатра в 2019 году составляла около 8 млн руб. — столько заработал, например, кинотеатр сети «Люмен» в городе Гусеве, рассказал собеседник РБК. Эти цифры для однозального регионального кинотеатра подтверждает председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин.

Более половины российских кинотеатров — однозальные, всего их в России 985, следует из данных компании «Невафильм Research». В 2018 году доступ к кинопоказу имели 67,2% россиян, указывают аналитики. Общее число россиян, проживающих в городах с кинотеатрами, составляло 98,6 млн человек.

Автор: Елизавета Ефимович.
Теги: кино , Фонд кино , субсидия , суд
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