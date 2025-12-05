 Перейти к основному контенту
ЧМ-2026⁠,
0

Власти США назвали ожидаемое число иностранных гостей на ЧМ-2026

Госдеп: США ожидают до 10 млн иностранных гостей на ЧМ-2026
Сюжет
ЧМ-2026
По прогнозам Госдепа, турнир привлечет до 10 млн иностранных болельщиков и принесет США многомиллионные доходы
Фото: Buda Mendes / Getty Images
Фото: Buda Mendes / Getty Images

США ожидают 10 млн иностранных гостей на чемпионате мира по футболу 2026 года. Об этом сообщается на странице Госдепартамента США в соцсети Х.

Ведомство ожидает, что приезд гостей на чемпионат мира даст рабочие места 200 тыс. американцев и «принесет экономике США $30 млн».

Чемпионат мира 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Решающий матч состоится на арене «Метлайф-стэдиум» в штате Нью-Джерси. США примет 78 матчей, Мексика и Канада — 13.

Сборная России не принимала участия в отборе на ЧМ-2026 из-за отстранения со стороны ФИФА.

Жеребьевка группового этапа ЧМ-2026 пройдет 5 декабря, начало — в 20:00 мск.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ЧМ-2026 США
