Власти США назвали ожидаемое число иностранных гостей на ЧМ-2026
США ожидают 10 млн иностранных гостей на чемпионате мира по футболу 2026 года. Об этом сообщается на странице Госдепартамента США в соцсети Х.
Ведомство ожидает, что приезд гостей на чемпионат мира даст рабочие места 200 тыс. американцев и «принесет экономике США $30 млн».
Чемпионат мира 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Решающий матч состоится на арене «Метлайф-стэдиум» в штате Нью-Джерси. США примет 78 матчей, Мексика и Канада — 13.
Сборная России не принимала участия в отборе на ЧМ-2026 из-за отстранения со стороны ФИФА.
Жеребьевка группового этапа ЧМ-2026 пройдет 5 декабря, начало — в 20:00 мск.
