Политика
0

Путин описал рост экономики Индии словами из песни Высоцкого про йогов

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Григорий Сысоев / Sputnik / Reuters)

Президент России Владимир Путин привел слова из песни Владимира Высоцкого, говоря о росте экономики Индии на церемонии запуска вещания телеканала RT India. Трансляцию мероприятия вел RT.

В ходе церемонии главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала президенту, что внук индийского актера и режиссера Раджа Капура опубликовал в своих социальных сетях фотографию рекламы RT India, посвященной его деду.

В ответ Путин процитировал слова из песни Высоцкого «Про йогов». «Еще артиста знаем, Радж Капура», — сказал президент.

Позже в своей речи Путин вновь обратился к тексту песни, говоря об экономике Индии.

«Но там есть и другие слова: «Говорят, что раньше йог мог ничего не бравши в рот — год. А теперь они рекорд бьют — все едят и целый год пьют». Знаете, это вроде шутка, но на самом деле здесь очень много есть от правды, потому что экономика Индии изменилась», — добавил Путин в ходе своей речи.

Путин поблагодарил Моди за ужин и беседу с глазу на глаз
Политика
Владимир Путин

Президент также отметил, что изменения коснулись и возможностей Индии как партнера. При этом Путин подчеркнул, что в отношениях России и Индии остались неизменны дружба и взаимный интерес к развитию взаимодействия.

Путин прибыл в Нью-Дели днем 4 декабря по приглашению премьер-министра Индии Нарендры Моди. Это первый визит российского президента в Индию за четыре года. 5 декабря началась основная часть переговоров, стороны подписали пакет документов и соглашений.

По итогам переговоров Путина и Моди было опубликовано совместное заявление из 70 пунктов. В нем лидеры положительно оценили взаимовыгодные отношения двух стран, которые охватывают политико-стратегическую и военную сферы, сферу безопасности, торговлю и инвестиции, энергетику, науку, мирный атом, космос, культуру, образование и гуманитарное сотрудничество.

Анастасия Луценко
Владимир Путин Индия Владимир Высоцкий Экономика
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
