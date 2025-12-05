Путин описал рост экономики Индии словами из песни Высоцкого про йогов
Президент России Владимир Путин привел слова из песни Владимира Высоцкого, говоря о росте экономики Индии на церемонии запуска вещания телеканала RT India. Трансляцию мероприятия вел RT.
В ходе церемонии главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала президенту, что внук индийского актера и режиссера Раджа Капура опубликовал в своих социальных сетях фотографию рекламы RT India, посвященной его деду.
В ответ Путин процитировал слова из песни Высоцкого «Про йогов». «Еще артиста знаем, Радж Капура», — сказал президент.
Позже в своей речи Путин вновь обратился к тексту песни, говоря об экономике Индии.
«Но там есть и другие слова: «Говорят, что раньше йог мог ничего не бравши в рот — год. А теперь они рекорд бьют — все едят и целый год пьют». Знаете, это вроде шутка, но на самом деле здесь очень много есть от правды, потому что экономика Индии изменилась», — добавил Путин в ходе своей речи.
Президент также отметил, что изменения коснулись и возможностей Индии как партнера. При этом Путин подчеркнул, что в отношениях России и Индии остались неизменны дружба и взаимный интерес к развитию взаимодействия.
Путин прибыл в Нью-Дели днем 4 декабря по приглашению премьер-министра Индии Нарендры Моди. Это первый визит российского президента в Индию за четыре года. 5 декабря началась основная часть переговоров, стороны подписали пакет документов и соглашений.
По итогам переговоров Путина и Моди было опубликовано совместное заявление из 70 пунктов. В нем лидеры положительно оценили взаимовыгодные отношения двух стран, которые охватывают политико-стратегическую и военную сферы, сферу безопасности, торговлю и инвестиции, энергетику, науку, мирный атом, космос, культуру, образование и гуманитарное сотрудничество.
